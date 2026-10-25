Câte persoane au trecut granițele României, după ce moldovenii au luat cu asalt punctele de trecere Sculeni și Albița
Postat la: 25.10.2026 |
Aproape 95.000 de persoane au traversat frontiera României în ultimele 24 de ore. În același interval de timp, polițiștii de frontieră au constatat 82 de fapte ilegale, au aplicat amenzi de peste 29.226 de lei și au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 225.200 de lei.
Polițiștii de frontieră au efectuat, în data de 24 octombrie, formalitățile de control pentru aproximativ 95.600 de persoane și peste 15.800 de mijloace de transport
Polițiștii de frontieră au efectuat, în data de 24 octombrie, formalitățile de control pentru aproximativ 95.600 de persoane și peste 15.800 de mijloace de transport. Controalele au fost făcute pe sensurile de intrare și de ieșire de la frontiera externă a României, potrivit datelor transmise de Poliția de Frontieră.
Dintre persoanele care au tranzitat frontiera, 49.266 persoane și 7.862 mijloace de transport au intrat în România. Datele vizează frontiera cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, precum și cursele maritime și aeriene care sosesc din afara spațiului Schengen.
În ceea ce-i privește pe ucraineni, de la începutul conflictului, până la 24 octombrie, în România au intrat peste 16,2 milioane de cetățeni ai Ucrainei
În ceea ce-i privește pe ucraineni, de la începutul conflictului, până la 24 octombrie, în România au intrat peste 16,2 milioane de cetățeni ai Ucrainei, conform statisticilor instituției.
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au efectuat peste 16.700 de verificări prin intermediul aplicației eDAC, utilizată pentru consultarea bazelor de date relevante ale autorităților române și ale statelor din spațiul Schengen.
Verificările au loc în contextul eliminării, de la 1 ianuarie 2025, a controalelor sistematice la frontierele interne ale României cu Ungaria și Bulgaria. Deplasarea între aceste state se realizează fără oprirea la cabinele Poliției de Frontieră. Totuși, autoritățile pot efectua controale aleatorii în zona de competență de până la 30 de kilometri de la frontieră, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.
În zonele de competență, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și la „frontiera verde", polițiștii au constatat 82 de fapte ilegale
În zonele de competență, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și la „frontiera verde", polițiștii au constatat 82 de fapte ilegale, dintre care 31 de infracțiuni și 51 de contravenții. Pentru neregulile identificate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 29.226 de lei. Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării bunuri estimate la aproximativ 225.200 de lei, oprite de la comercializare în scopul protejării consumatorilor.
În aceeași perioadă, autoritățile nu au permis intrarea în România a 26 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale și au interzis ieșirea din țară a 16 cetățeni români, din motive prevăzute de lege.
Sâmbătă, a fost aglomerație la granița cu Republica Moldova, un număr mare de persoane intrând în România.
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