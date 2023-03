Ce poți face atunci când rămâi fără bani înainte de salariu?

Existența unui venit recurent precum salariul îți oferă posibilitatea de a-ți gestiona banii pentru a face toate plățile necesare, fără a acumula datorii și reușind chiar să economisești o anumită sumă.

Ce se întâmplă însă dacă apare o situație neprevăzută și ajungi să rămâi fără bani înainte de salariu? Cum ieși din această situație în lipsa unor economii și fără să poți apela la rude sau prieteni pentru un împrumut.

Sunt anumite plăți care trebuie făcute lunar până la o anumită dată, pentru a nu înregistra penalități de întârziere sau chiar restricționarea unor servicii. Este cazul unor utilități esențiale (energie electrică, gaz, telefonie etc.) Mai ales în lunile de iarnă, facturile pot fi destul de mari și acumularea unor restanțe va fi greu de soluționat pentru anumite persoane. Riști să intri într-o spirală a datoriilor, din care va fi dificil să ieși.

Poți alege să prioritizezi plata acestor facturi la utilități sau servicii recurente, dar să fie nevoie să achiți o investigație medicală, o operație neprevăzută sau trebuie să plătești o reparație neprevăzută pentru locuință sau mașină. Iar până la următorul salariu mai sunt zile bune.

În astfel de situații poți lua în calcul un împrumut de la instituție specializată. Află cum poți primi un credit nebancar pentru a acoperi nevoile financiare până la următorul salariu.

De ce un IFN?

În ultimii ani, instituțiile financiare nebancare (IFN) au devenit o opțiune din ce în ce mai populară pentru cei care caută să obțină un credit. Aceste instituții oferă credite nebancare, care sunt diferite de creditele oferite de bănci, deoarece necesită mai puține garanții, pot fi acordate într-un timp mai scurt și pot fi obținute cu mai puține documente.

Rapiditatea cu care se procesează o solicitare de creditare este un aspect vital atunci când te confrunți cu o urgenta financiara. Sunt IFN-uri care au înțeles aceasta necesitate si au pus la punct proceduri online, in care solicitările sunt analizate in câteva minute, aprobarea se face cu un minim de documente solicitate, iar banii sunt disponibili in cateva momente prin inrolarea datelor cardului, pentru a răspunde prompt oricărei situații.

Banii de care ai nevoie sunt la un click distanta, trebuie doar sa te informezi cat mai bine si sa alegi instituția financiara nebancara cea mai potrivita nevoilor tale.

Este important să te asiguri că poți rambursa împrumutul în termenul stabilit prin contractul de credit. Utilizarea calculatoarelor de credit, existente pe site-urile acestor IFN-uri te poate ajuta să simulezi diverse variante, în care, în funcție de suma solicitată și de perioada de rambursare, poți afla un nivel estimat al ratei lunare pe care trebuie să o achiți. Nivelul acestei rate trebuie să nu reprezinte un procent foarte mare din veniturile certe, pentru a nu afecta celelalte cheltuieli recurente.

Verifică și condițiile specifice ale instituției financiare nebancare la care intenționezi să soliciți un credit nebancar. De obicei, aceste condiții sunt afișate pe site-ul instituției financiare sau pot fi obținute prin intermediul unui apel telefonic sau al unei discuții cu un reprezentant al instituției.

Indiferent de situațiile neprevăzute cu care te poți confrunta, ai la dispoziție soluții avantajoase și rapide de a-ti rezolva problemele financiare.