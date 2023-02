Cea mai cunoscută amantă din România a dat cărţile pe faţă! A spus adevărul despre foştii săi iubiţi. Nici Victor Piţurcă nu a făcut excepţie

Vica Blochina s-a decis să facă dezvăluiri complete. Ea a devenit cunoscută după relaţia de 16 ani cu Victor Piţurcă. A oferit detalii despre trecutul ei controversat. Fosta balerină nu s-a ferit şi a vorbit despre singurul criteriu peste care nu a putut niciodată să treacă.

Vica Blochina a dezvăluit că a fost mereu atrasă numai de bărbaţii care aveau sume importante în conturi. Încă de când avea 18 ani a primit un cadou care costa o avere. Un milionar care se îndrăgostise de ea i-a oferit un Rolls-Royce.

După, Vica Blochina s-a îndrăgostit de fostul selecţioner al României. A fost o lungă perioadă împreună cu el, chiar dacă Piţurcă era căsătorit. Are şi un copil cu antrenorul.

„Eu am cunoscut crème de la crème. Eu de aia nu am plecat din România, pentru că mi-a plăcut această barosăneală. Mie îmi place să cunosc lumea bună. Au fost doi miniștri (n.r. despre relațiile din trecut), dar nu pot să spun numele.

Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, dar să știi că dintre toți prietenii mei, eu sunt cea mai săracă. Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț. Nu am avut niciodată o relație cu un bărbat sărac, niciodată. Nu pot.

Niciodată nu am cerut nimănui nimic. Știi ce înseamnă sărac? Dacă un bărbat până la 30 de ani nu a realizat nimic în viața lui, el nu o să realizeze niciodată. În primul rând tu, ca bărbat, trebuie să asiguri viitorul, pentru că tu ești stâlpul. Dacă ai reușit să faci lucrul acesta, înseamnă că eu am ce învăța de la tine. Să bag eu mâna în buzunar și să îți cumpăr ceva?„, a spus Vica Blochina la podcastul „Fiţă cu Adiţă".

Cea mai cunoscută amantă din România a adunat sume importante de bani. Fosta iubită a lui Victor Pițurcă are un trecut tumultos. Vedeta a negat vehement că ar avea probleme financiare, chiar dacă ar fi avut datorii uriaşe la întreținere. Banii câștigați și i-a investit în mai multe locuințe și terenuri.

„Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri„, declara Vica Blochina în momentul care au apărut zvonuri că ar fi fost evacuată din casă.

Vica Blochina ar fi primit de la Victor Pițurcă o locuinţă estimată în prezent la 300.000 de euro. Apartamentul are o suprafaţă de 125 mp, trei camere şi două balcoane. Este poziţionat în centrul Capitalei.