Clonarea oamenilor ar putea deveni realitate: Cercetătorii care au reușit să cloneze un cal susțin că nu există obstacole tehnice majore

Doi cercetători de origine cubaneză, care au reușit să cloneze pentru prima dată un cal în Chile, susțin că reproducerea unui om prin aceeași tehnologie nu ar reprezenta o provocare tehnică majoră.

Potrivit acestora, principala barieră în calea clonării umane este de ordin etic. Declarațiile vin după nașterea unui mânz obținut prin clonare, o realizare importantă pentru biotehnologia reproductivă.

Chile a înregistrat o premieră științifică odată cu nașterea unui mânz clonat, rezultat al reproducerii materialului genetic al iepei de polo Capacidad. Animalul s-a născut pe 26 septembrie, în regiunea O'Higgins, după o perioadă de gestație de aproape 12 luni.

Proiectul a fost coordonat de Fidel Ovidio Castro, în vârstă de 65 de ani, și Lleretny Rodríguez, de 50 de ani, doi specialiști cubanezi care activează în cadrul Facultății de Științe Veterinare a Universității din Concepción.

Cei doi au înființat compania Vi-Embryos și au colaborat cu Centrul de Reproducere Ecvină Los Abedules pentru realizarea experimentului.

După reușita experimentului, oamenii de știință au abordat și posibilitatea utilizării acestei tehnologii în cazul oamenilor.

Lleretny Rodríguez consideră că specia umană ar putea fi printre cele mai ușor de manipulat în condiții de laborator, din perspectiva proceselor reproductive. „Oocitele umane sunt foarte ușor de lucrat", explică ea.

Cercetătoarea susține că dificultățile biologice și tehnice nu ar constitui principalul impediment în realizarea unei clone umane.

„Este foarte ușor să cultivi embrioni umani. Din punct de vedere biologic și tehnic, aș spune că clonarea oamenilor nu ar fi complicată. Singura limitare este de natură etică."

Fidel Ovidio Castro amintește că oamenii de știință au reușit deja să cloneze primate. Unul dintre primele rezultate importante a fost obținut în 1999, când Tetra, o femelă de macac rhesus, s-a născut la Centrul Național de Cercetare a Primatelor din Oregon, Statele Unite.

În opinia cercetătorului, acest precedent arată că reproducerea tehnologiei în cazul oamenilor este posibilă, fiind, „din punct de vedere tehnic, este foarte fezabil să se facă acest lucru (la oameni)".

Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi specialiști nu pledează pentru introducerea clonării în reproducerea umană.

Rodríguez consideră că această tehnologie este încă privită cu neîncredere, în principal pentru că reprezintă o metodă de reproducere diferită de cele obișnuite.

Specialista descrie subiectul drept „este o chestiune extrem de complexă", dar îl analizează în contextul progreselor înregistrate de biotehnologie.

Ea compară dezbaterile actuale despre clonare cu reacțiile care au însoțit alte inovații medicale, precum dezvoltarea insulinei sau introducerea tehnicii ICSI, utilizată în reproducerea umană asistată și permisă în Chile.

Cercetătoarea amintește că, deși societatea chiliană este puternic influențată de religia catolică, procedurile de reproducere asistată sunt utilizate în cazul oamenilor.

O altă problemă identificată de aceasta este imaginea clonării în cultura populară, unde tehnologia este asociată uneori cu realizarea unor copii umane destinate unor scopuri violente.

Rodríguez respinge și ideea că animalele clonate ar trebui considerate anormale doar pentru că unele exemplare s-au născut cu probleme de dezvoltare. Ea subliniază că malformațiile și alte complicații pot apărea inclusiv în urma reproducerii naturale.

Cei doi cercetători cubanezi trăiesc în Chile de 22 de ani și au în spate mai multe decenii de activitate în domeniul biotehnologiei.

În 2008, au reușit să cloneze o vacă numită Victoria, primul animal obținut prin această metodă în Chile.

Experimentul a avut însă un deznodământ nefavorabil. Animalul a murit după numai trei luni, din cauza unor afecțiuni pulmonare și digestive.

Cercetătorii și-au continuat activitatea, urmărind dezvoltarea unei tehnologii care ar putea contribui inclusiv la conservarea speciilor amenințate cu dispariția.

Ulterior, au realizat experimente de clonare pe bovine și caprine, încercând să îmbunătățească procedurile.

Primele încercări ale celor doi avuseseră loc în Cuba, unde au încercat fără succes să cloneze iepuri. Experimentele au început într-o perioadă în care clonarea devenise un subiect de interes mondial, după nașterea oii Dolly, în 1997.

La acea vreme, autoritățile cubaneze manifestau un interes puternic pentru dezvoltarea biotehnologiei.

Fidel Ovidio Castro, doctor în științe veterinare, a lucrat în tinerețe la Centrul de Inginerie Genetică și Biotehnologie din Cuba.

Potrivit unei relatări publicate de La Tercera în 2012, cercetătorul a fost chemat la un moment dat de liderul cubanez Fidel Castro, care i-ar fi spus: „Deci ești tizul meu; de acum înainte voi fi nașul tău."

În prezent, specialistul preferă să fie apelat cu numele complet, Fidel Ovidio, tocmai pentru a evita confuziile cu fostul conducător al Cubei.

Nașterea lui Capacidad a reprezentat o etapă importantă pentru echipa de cercetare, mai ales din cauza particularităților reproducerii ecvine.

Lleretny Rodríguez explică faptul că metodele utilizate pentru clonarea unei specii nu pot fi transferate automat la alte animale.

„Fiziologia reproductivă diferă foarte mult de la o specie la alta."

Procedura presupune utilizarea unui ovul, introducerea materialului celular necesar dezvoltării embrionului și transferarea acestuia într-o mamă surogat.

Fiecare etapă necesită condiții specifice, de la manipularea ovulelor până la sincronizarea dezvoltării embrionului cu organismul femelei care va duce sarcina la termen.

Specialista, care deține un doctorat în științe agricole la Universitatea din Concepción, recunoaște că adaptarea tehnologiei la cai a fost mai dificilă decât anticipase.

„Oocitele ecvine nu seamănă deloc cu cele ale rumegătoarelor. Am crezut că va fi mai ușor, dar standardizarea ne-a pus în dificultate, de la recoltarea oocitelor și maturarea in vitro până la manipularea propriu-zisă", spune Rodríguez.

Pentru obținerea mânzului Capacidad, echipa a implantat cinci embrioni într-o iapă, însă numai unul a dus la o naștere.

Fidel Ovidio Castro atrage atenția că dimensiunea unui animal nu determină automat gradul de dificultate al clonării.

„În imaginația populară, oamenii cred că, cu cât un animal este mai mic și mai prolific, cu atât este mai ușor de clonat. Și nu este neapărat așa", spune Castro.

Dincolo de importanța științifică, cercetătorii consideră că această tehnologie ar putea avea un potențial economic important pentru industria ecvină din Chile.

Iapa Capacidad, al cărei material genetic a fost utilizat pentru obținerea clonei, provine din Argentina și a participat la competițiile Triple Crown, unul dintre circuitele importante de polo din această țară.

În 2018, animalul a făcut parte din La Dolfina Polo Ranch. Rodríguez explică avantajul pe care îl oferă clonarea în cazul exemplarelor cu performanțe deosebite.

„Clonarea este singura tehnologie care ne permite să reproducem 100% din genomul unui animal identificat ca având o valoare ridicată", a spus Rodríguez.

În Argentina, clonarea cailor a devenit deja o activitate comercială dezvoltată. Un exemplu este jucătorul de polo Adolfo Cambiaso, care a participat la competiții folosind numeroase clone ale iepei sale La Cuartetera.

Costurile diferă considerabil de la o regiune la alta. În Argentina, clonarea unui cal poate costa între 35.000 și 40.000 de dolari, în funcție de valoarea sportivă a exemplarului.

În Statele Unite și Europa, prețul poate ajunge la aproximativ 85.000 de dolari.

Castro consideră că succesul obținut cu Capacidad ar putea permite dezvoltarea unei industrii similare și în Chile.

„Calul chilian Fina Sangre [sau pur-sânge] este o specie autohtonă; este o rasă proprie. Aceasta este o oportunitate de a multiplica această rasă, de a adăuga mai multă valoare și de a exporta armăsari, material seminal, linii celulare sau cai clonați din material genetic chilian", a explicat el.

Deși clonarea permite reproducerea materialului genetic al unui animal, cercetătorii avertizează că exemplarele rezultate nu vor avea obligatoriu aceleași performanțe.

Castro compară situația cu cea a gemenilor identici, care pot avea evoluții diferite, chiar dacă împărtășesc același patrimoniu genetic.

„Gemenii pot fi complet diferiți din cauza modului în care sunt crescuți și a mediului înconjurător. Prin urmare, ar fi riscant să afirmăm că clona va fi identică din punct de vedere competitiv. Este foarte probabil să fie așa, cu condiția să fie antrenată în același mod ca și mama."

Astfel, chiar dacă un cal clonat moștenește genomul unui exemplar valoros, rezultatele sale sportive depind și de condițiile în care este crescut și antrenat.