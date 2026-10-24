Controversat om de afaceri bulgar, executat cu un glonț în cap în propria casă. Poliția a prins deja trei suspecți. Care ar fi fost motivul asasinatului
Postat la: 24.10.2026 |
Controversatul fost europarlamentar și om de afaceri bulgar Slavi Binev a fost împușcat mortal în propria locuință din districtul Pavlovo din Sofia, generând o mobilizare masivă a forțelor de ordine și declanșarea unei operațiuni speciale de amploare. Agențiile de presă BGNES, BNR și postul NOVA au anunțat că Ministerul de Interne a primit alerta privind atacul sângeros puțin înainte de ora 10:30 dimineața, în timp ce serviciile de urgență au înregistrat apelul la 10:28. Deși o ambulanță a sosit la fața locului în doar șapte minute, medicii nu au putut face altceva decât să constate decesul fostului oficial, scrie Novinite.
Urmărire pe autostradă și capturarea suspecților de către trupele speciale
Alarma a fost dată de un angajat care lucra la proprietatea fostului deputat european, acesta relatând că mai multe persoane au sosit la reședință, după care s-au auzit focuri de armă. Mergând să verifice ce s-a întâmplat, muncitorul l-a găsit pe Slavi Binev fără suflare. Autoritățile au intrat imediat în alertă și au început căutarea unui SUV cu care atacatorii au fugit de la locul faptei. Poliția a reușit să localizeze mașina în timp ce părăsea Sofia și a blocat-o în trafic pe autostrada Trakia, în zona tunelului Poarta lui Traian, la kilometrul 54. Manevra în forță a mascaților a împiedicat orice tentativă de rezistență din partea celor aflați în vehicul.
Secretarul șef interimar al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov, a confirmat reținerea a trei bărbați care se aflau în locuința lui Binev și care erau vizitatori obișnuiți ai acestuia, fiind prezenți acolo și cu o zi înainte. Printre cei arestați se numără doi cetățeni cu nume și pașapoarte turcești, iar al treilea posedă o carte de identitate bulgară. Aceștia activează în domeniul construcțiilor și dezvoltă două complexe rezidențiale în Sofia, deși investigațiile inițiale nu au identificat legături comerciale oficiale între aceștia și victima lor.
Executat cu un singur glonț în cap din cauza unor datorii
Anchetatorii au demontat primele ipoteze care indicau un asasinat la comandă și au stabilit că Slavi Binev a fost ucis cu un singur glonț în cap, în urma unei dispute financiare spontane. Directorul Direcției de Afaceri Interne din Sofia (SDVR), comisarul-șef Nikolay Peltekov, a exclus varianta unei execuții plătite, arătând că suspecții îl cunoșteau pe Binev de mult timp și nu au făcut niciun efort de a-și ascunde identitatea. „Nu cred că acest act poate fi clasificat drept un asasinat la comandă", a declarat Peltekov în cadrul unui briefing oficial, subliniind caracterul spontan al conflictului.
La locul crimei a fost găsit un singur tub de cartuș. În timpul operațiunii de arestare, polițiștii au recuperat două pistoale deținute legal, deoarece suspecții aveau permise de armă valabile. Anchetatorii cred că arma crimei a fost aruncată din mașină cu doar câteva momente înainte de blocarea autoturismului pe autostradă, în timp ce al doilea pistol a fost descoperit într-o geantă de dimensiuni mici aparținând unuia dintre pasageri. Acesta reprezintă al treilea caz de ucidere a unui om de afaceri de top din Bulgaria în ultimele trei luni.
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