Copil de 1 an, împușcat mortal de un polițist, în SUA. Verdictul procurorului

Încă un caz terifiant privind utilizarea armelor de foc, în SUA: un copil de un an a fost împușcat mortal de un polițist.

Evenimentul tragic s-a produs în statul american Mississippi, în timp ce polițistul Hunter Foster intervenea în urma unui posibil furt dintr-un magazin Walmart. Potrivit unei anchete realizate la nivelul statului Mississippi, utilizarea armei a fost justificată. Însă familia copilului decedat a contestat prin avocat verdictului procurorilor. Potrivit familiei îndoliate, polițistul nu se afla în pericol în momentul în care a utilizat arma de foc.

Minorul se afla în mașina condusă de o prietenă a mamei sale, când sergentul din cadrul poliției a deschis focul asupra vehiculului aflat în mișcare. Departamentul de Siguranță Publică din Mississippi a publicat joi înregistrările realizate de camerele purtate de mai mulți polițiști prezenți la fața locului, inclusiv de Foster.

Potrivit unui raport al Biroului de Investigații din Mississippi, polițiștii se aflau la magazinul Walmart din Senatobia pentru a interveni într-un incident fără legătură cu presupusul furt. Ulterior, un angajat al magazinului i-a avertizat că două femei fug din incintă. Înregistrările o arată pe una dintre femei ținându-și copilul în brațe în timp ce ea și prietena sa traversează în fugă parcarea, iar apoi urcă într-o mașină.

Apoi, cinci polițiști s-au apropiat de vehicul cu armele scoase. Mașina a început să manevreze înapoi și a lovit un autoturism parcat în apropiere, în timp ce agenții îi cereau șoferiței să se oprească. Ulterior, vehiculul a accelerat înainte, iar sergentul Foster a pășit în fața acestuia, cu arma în mână. Când mașina s-a îndreptat spre el, polițistul s-a ferit din calea vehiculului.

Foster a tras apoi cu arma, iar glonțul a spart geamul din partea pasagerului din față, unde se afla Kohen, în poala mamei sale. Mașina și-a continuat deplasarea, iar înregistrarea s-a întrerupt. Astfel, biroul procurorului general din Mississippi a anunțat în această săptămână că ancheta, desfășurată pe parcursul mai multor luni, a stabilit că folosirea forței de către sergentul Foster a fost adecvată.

De asemenea, avocatul polițistului, Martin Zummach, a susținut că acesta „nu a avut de ales" decât să tragă, deoarece mașina era pe punctul de a-l lovi. Cele două femei ar fi fost suspectate că au furat scutece din magazin. Însă nu au fost puse sub acuzare.