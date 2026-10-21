Cristela Georgescu reacționează după scandalul cenzurii interviului de la "Marius Tucă Show": "Am aflat abia după emisiune"

Cristela Georgescu a fost invitată la emisiunea "Marius Tucă Show", de la Gândul. În jurul emisiunii s-a iscat mare scandal din cauza faptului că accesul a fost disponibil pentru doar pentru abonați, iar oamenii au început să lase o serie de comentarii extrem de dure.

Într-o reacție la acest scandal, Cristela Georgescu susține că ea nu știa despre faptul că emisiunea va putea fi urmărită doar de abonați și nu a făcut niciun aranjament financiar.

"În semn de respect și de considerație față de toți cei care, în această seară, au dorit să urmărească în direct dialogul agreat la 'Marius Tucă Show', consider necesare câteva clarificări.

1. Am acceptat invitația la această emisiune cu bună-credință, fără să mi se comunice sau să cunosc vreo condiționare prealabilă de natură financiară sau legată de audiență.

2. Nu am convenit sub nicio formă aspecte de ordin financiar pentru prezența mea la misiune.

3. Nu am fost informată, înainte, în timpul sau după emisiune, de către echipa care m-a invitat, despre vreo condiționare financiară privind difuzarea dialogului.

4. Am aflat despre sistarea difuzării și restricționarea accesului la emisiune doar pentru abonați abia la ieșirea din clădirea redacției, de la echipa care mă însoțea.

5. Consider, ca principiu, că situația extrem de dificilă prin care trece familia noastră nu trebuie speculată de nimeni, în scopul obținerii unor beneficii de orice natură.

Mulțumesc pentru încrederea și dragostea oferite în acești doi ani, familia mea mare. Fiți buni, demni, decenți și credincioși. Nu știu care e cursul istoriei, dar știu că împreună - unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, vom fi mereu de partea ei bună!", scrie Cristela Georgescu.