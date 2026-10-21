Cum poziționezi corect boxele într-un sistem home cinema

Montarea televizorului pe perete lasă blatul liber, dar aduce imediat o întrebare practică: unde așezi boxa centrală, astfel încât dialogul să pară legat de ecran, iar cablurile să nu traverseze la vedere peretele? Într-un sistem home cinema, răspunsul depinde de locul canapelei, de forma boxelor și de traseul alimentării.

Recomandarea de a pune o bară de sunet sub televizor funcționează în multe camere, însă nu acoperă o instalație cu boxe frontale separate, canale surround și subwoofer. Suportul televizorului nu poate dicta singur amplasarea: o poziție comodă pentru montaj poate trimite vocile spre tavan sau poate ascunde difuzorul după ecran.

Ordinea utilă este să stabilești axa de ascultare, să alegi locurile boxelor și abia apoi să marchezi traseele. Așa eviți găurile făcute de două ori și păstrezi loc pentru cabluri, priză și unitatea audio.

Pornește de la locul de ascultare, nu de la suportul televizorului

Televizorul îți oferă un reper vizual, însă punctul de plecare pentru sunet este locul în care stai cel mai des. Din canapeaua principală, mijlocul ecranului, boxa centrală și zona dintre boxele din față ar trebui să alcătuiască o axă ușor de urmărit. O schemă perfectă nu merită mutarea mobilei dacă forma camerei îți impune deja un compromis.

Înainte de găurire, lipește fâșii de bandă de hârtie pe perete ca să marchezi conturul televizorului și locurile provizorii ale boxelor. Așază-te apoi pe canapea. Verifică dacă ecranul rămâne la o înălțime comodă și dacă boxa centrală nu intră peste ramă, peste poliță sau în spatele unei uși de mobilier. Pentru un home cinema, repetiția aceasta scoate la iveală probleme pe care o schiță frumoasă nu le arată.

Verifică și locurile din lateral. Dacă familia se așază în mai multe puncte, boxa orientată strict către un singur fotoliu poate suna mai tare dintr-o parte. Probabil nu vei obține o scenă identică din fiecare colț, dar poți evita ca un singur loc să primească tot dialogul și efectele.

Notează pe perete reperele care nu se schimbă:

mijlocul televizorului și marginea de jos;

poziția capului când stai pe canapea;

spațiul pentru boxa centrală și suporturile frontale;

prizele și locul unității audio, înainte de ascunderea firelor.

Un ajutor poate ține un carton la înălțimea aleasă în timp ce tu te așezi. Verifică din locul în care urmărești filme, nu în picioare lângă perete.

Boxa centrală se așază lângă ecran, nu unde încape

Boxa centrală transmite mare parte din replici; apropierea ei de ecran ajută vocea să pară că vine din acțiune, nu dintr-un colț al camerei. Sub televizor este adesea locul cel mai simplu, mai ales când ecranul este montat suficient de sus și suportul lasă spațiu. Totuși, dacă bara sau boxa intră în raza imaginii ori obturează receptorul telecomenzii, soluția devine incomodă.

Deasupra ecranului poate funcționa când lipsește locul dedesubt. Unghiul contează: înclină difuzorul spre zona unde se află urechile când stai jos, nu drept înainte. Înălțimea singură nu spune tot. O boxă montată sus și orientată spre canapea poate fi mai potrivită decât una joasă, dar ascunsă după televizor.

Nu o băga într-o nișă adâncă și nu acoperi grila cu marginea unui raft. Pereții laterali ai unui corp închis pot colora sunetul, iar spațiul îngust poate îngreuna accesul la conexiuni. Dacă folosești o boxă centrală separată, verifică și dacă suportul permite înclinarea, nu doar fixarea rigidă.

Începe prin a compara trei locuri posibile:

sub ecran, dacă există loc fără să atingă rama sau mobilierul;

deasupra ecranului, cu difuzorul înclinat spre locul de ascultare;

pe mobilier deschis, cu grila liberă și fără să vibreze.

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Ascultă un dialog familiar la volum moderat din locul principal. Dacă vocile par să vină din tavan sau de sub ecran, schimbă întâi unghiul, apoi înălțimea. Aici se greșește ușor. Câteva grade de orientare pot schimba senzația mai mult decât mutarea tuturor boxelor.

Boxele frontale și cele surround au locuri diferite

Boxele frontale din stânga și dreapta formează lățimea scenei sonore. Pune-le de o parte și de alta a televizorului, la distanțe cât mai apropiate și orientate spre locul principal de ascultare. Într-un perete lat, tentația este să le împingi spre colțuri pentru un aspect simetric. Nu întotdeauna ajută: apropierea prea mare de colțuri poate accentua frecvențele joase sau poate face o parte să pară mai prezentă.

Într-o instalație cu boxe surround, acestea au alt rol. Redau efecte din lateral sau din spatele zonei de ascultare, în funcție de configurație. Nu le monta automat pe peretele din spatele televizorului doar fiindcă suporturile de acolo par mai ușor de folosit. Dacă stai aproape de peretele din spate, o poziție pe laterale poate fi mai potrivită decât amplasarea chiar în spatele canapelei.

Înălțimea poate fi ușor peste nivelul urechii când ești așezat, dar urmează schema sistemului și recomandările pentru boxele tale. Unele incinte se montează pe perete, altele sunt proiectate pentru suport sau pentru o direcție anume. Asta schimbă unghiul, nu doar aspectul.

Înainte să fixezi suporturile, verifică următoarele:

boxele frontale stau de o parte și de alta a ecranului;

canalele surround rămân în raport cu canapeaua, nu cu priza apropiată;

grilele rămân libere, fără perdele groase sau rafturi în față;

înclinarea urmează locurile în care stau ascultătorii.

Camerele deschise și cele înguste cer compromisuri diferite. Dacă nu poți păstra simetria, ține cel puțin boxa centrală pe axa ecranului și reglează apoi nivelul canalelor din setările unității.

Cablurile se așează înainte să strângi suporturile

O boxă montată corect poate arăta nefinisat dacă firele coboară la vedere sau dacă alimentatorul rămâne prins lângă ecran. Traseul trebuie gândit odată cu poziția boxelor, fiindcă mutarea unui cablu după montaj poate însemna găuri noi, un canal aparent sau demontarea suportului.

Un comentariu de sub un tutorial de montare surprinde exact momentul neplăcut: „Boxele surround sunt montate, dar cablul a rămas pe dinafară; se mai poate desface suportul ca să-l trec acum?" Întrebarea a apărut după ce utilizatorul a uitat să treacă firul la instalare. (@rrab, YouTube, montarea unui suport pentru boxe de perete sau tavan, 2023).

Alt comentator se oprește la detaliul pe care fotografiile de amenajare îl omit: „Unde ascund alimentatorul voluminos dacă montez boxa sus?" Când priza și cablul de alimentare nu au un loc stabilit, ascunderea lor devine o improvizație vizibilă. (@bobsian4665, YouTube, montarea unui suport pentru boxe de perete sau tavan, 2019).

Spre exemplu: într-un living cu un perete de 3,2 metri și canapeaua la 2,6 metri de ecran, marchează întâi televizorul, boxa centrală și cele două frontale cu bandă. Apoi trasează pe hârtie drumul fiecărui cablu până la unitatea audio, aflată într-un corp lateral. Abia după această probă alegi unde dai găurile. Pare migălos. E mai simplu decât să desfaci un suport nou montat.

Înainte de montaj, treci prin lista aceasta:

locul unității audio și spațiul liber din jurul ei;

prizele disponibile și lungimea necesară a cablurilor;

traseul firelor, inclusiv porțiunile ascunse în perete;

tipul peretelui și zonele cu instalații existente.

Folosește șablonul suportului, dacă există, și verifică semnele cu o nivelă. Pentru găurire lângă cabluri deja trase sau instalații, cere ajutorul unui specialist. O probă de câteva minute înaintea montajului poate scuti o reparație a peretelui.

Subwooferul nu trebuie să stea lângă televizor

Subwooferul redă frecvențele joase, iar locul lui depinde mai mult de felul în care se aude camera decât de poziția ecranului. Poate sta lângă peretele frontal, dar nu este obligatoriu să fie sub televizor. În unele camere, apropierea de colț face basul mai apăsat; în altele, aceeași așezare îl face prea gros și neclar.

În loc să alegi poziția după fotografie, mută temporar subwooferul în două sau trei locuri și ascultă aceeași scenă din canapea. Caută un bas prezent, dar fără vibrații supărătoare sau senzația că sunetul vine dintr-un singur colț. Depinde de mobilier, pereți și locul în care stai. Rar, dar se întâmplă ca o mutare mică să schimbe mai mult decât reglajele din meniu.

Ține cont și de acces. Un aparat împins într-un corp închis poate transmite vibrații mobilierului, iar un cablu prins în spatele unei comode devine greu de verificat. Lasă spațiu pentru conexiuni și pentru curățare; nu îl înghesui doar ca să dispară din câmpul vizual.

Compară câteva poziții înainte de a păstra una:

aproape de peretele din față, fără contact cu mobilierul;

pe lateral, dacă basul pare prea apăsat în fața camerei;

în afara unui dulap închis și departe de obiecte care vibrează;

cu priza și cablul la îndemână pentru verificări.

Odată ce ai găsit un loc potrivit, ascultă din scaunul folosit cel mai des, nu din dreptul subwooferului. Acolo se simte diferența. Poziția care sună plin lângă aparat poate fi obositoare pe canapea.

Alegerea înălțimii vine după ce hotărăști ce trebuie să rămână ascuns fără să blochezi drumul sunetului, alimentarea și accesul la conexiuni. Când traseele sunt desenate înainte, alegerea boxei centrale devine mai simplă; dacă mutarea unui fir cere demontarea suportului, ordinea a fost inversată. Lasă banda de hârtie și proba de ascultare să decidă înaintea bormașinii. Banda se dezlipește. Găurile rămân.

Surse și experiențe din comunitate

Comentarii despre traseul cablurilor și alimentarea boxelor, traduse și parafrazate din discuțiile de sub tutorial:

YouTube, @rrab, montarea unui suport pentru boxe de perete sau tavan, https://www.youtube.com/watch?v=dF6t3ThASAY, 2023;

YouTube, @bobsian4665, montarea unui suport pentru boxe de perete sau tavan, https://www.youtube.com/watch?v=dF6t3ThASAY, 2019.

Sursa foto: all-audio.ro