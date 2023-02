Curierii au făcut prima raportare la ANAF despre câte colete cu plata ramburs s-au înregistrat în luna ianuarie!

Începând cu luna ianuarie a acestui an, companiile de curierat raportează la ANAF date despre coletele trimise cu plată ramburs. Ianuarie a fost prima lună de raportare. Din luna ianuarie, companiile de curierat au raportat pentru serviciile prestate în decembrie 2022.

„Din datele disponibile în prezent la Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, un număr de 18 contribuabili au depus formularul 395 - Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional, prin care au fost declarate 9.570.170 de livrări în sistem ramburs", spun pentru ZF reprezentanţii ANAF.

Totodată, în prima lună de raportări au existat dificultăţi de ordin tehnic întâmpinate de companiile de curierat în transmiterea datelor. „La prima raportare, am întâmpinat dificultăţi la transmiterea declaraţiei, din cauza dimensiunilor mari ale fişierelor, însă am colaborat cu echipa ANAF, iar situaţia a fost soluţionată în scurt timp de către echipele lor specializate", spune Florina Burete, financial manager, FAN Courier.