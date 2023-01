Denunț penal împotriva vinovaților de dezastrul cauzat de vaccinare prin genocid. Făptuitori: Iohannis, Arafat, Ciucă, Cîțu & Co!

Coaliția Pentru Națiune a depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție un Denunț împotriva vinovaților de dezastrul cauzat de vaccinare. Fapta? Genocid în forma prevăzută și pedepsită de art. 438 al. 1 lit. g C.pen. - „vătămarea integrității fizice sau psihice a unor membri ai grupului"!



Subscrisa, Coaliția pentru Națiune (CPN), cu sediul în ..., reprezentată legal de Președinte Chitic Mircea-Victor-Daniel, în temeiul art. 290 C. Proc. Pen. raportat la art. 438 al. 1 lit. B C. Pen., cu aplicarea art. 36 C. Pen., formulăm prezentul

DENUNȚ

prin care vă aducem la cunoștință săvârșirea infracțiunii de Genocid în forma prevăzută și pedepsită de art. 438 al. 1 lit. g C.pen. - „vătămarea integrității fizice sau psihice a unor membri ai grupului" cu aplicarea art. 36 al. 1 Cod Penal, săvârșite în forma coautoratului prevăzută de art. 46 al. 2 C.pen. de către numiții:

KLAUS WERNER IOHANNIS, în calitate de Președinte;

NICOLAE CIUCĂ, în calitate de Prim-ministru al României de la data de 25.11.2021 până în prezent;

FLORIN VASILE CÎȚU, în calitate de fost ministru interimar al sănătății în perioada 14.04.2021 - 21.04.2021, și fost Prim-ministru al României în 23.12.2020 - 25.11.2021;

RAED ARAFAT în calitate de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență

VALERIU GHEORGHIȚĂ, în calitate de fost coordonator al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19,

VLAD VOICULESCU, în calitate de fost ministru al sănătății în perioada 23.12.2020 -14.04.2021;

IOANA MIHĂILĂ, în calitate de fost ministru al în perioada 21.04.2021 - 08.09.2021;

ATTILA CSEKE, în calitate de fost ministru al sănătății în perioada 08.09.2021 - 25.11.2021;

ALEXANDRU RAFILA, în calitate de ministru al sănătății de la data de 25.11.2021 până în prezent;

și în calitate de complici în condițiile art. 48 al. 1 C.pen. membrii Grupului de Comunicare Strategică, respectiv de către numiții:

ANDI MANCIU - coordonatorul Grupului de Comunicare Strategică,

IULIAN DRĂGOI - este comisar de poliție și detașat consilier la cabinetul secretarului de stat Andi Manciu de la Guvern

SORINA ELENA COȘBUC - este consilier al ministrului de Interne, funcție pe care a avut-o atât în mandatul lui Marcel Vela;

ADRIAN CUȚURESCU - este inspector principal și directorul adjunct al Centrului Cultural din Ministerul de Interne;

OANA GRIGORE - este directoarea Direcției Relații cu Presa, Afaceri Europene și Relații Internaționale din Ministerul Sănătății;

ANDREI ȚĂRNEA - este diplomat și directorul general al Direcției pentru Comunicare și Diplomație Publică al Ministerului Afacerilor Externe (MAE);

OANA DARIE - este purtător de cuvânt al MAE din iunie 2018. Lucrează în MAE din 2015, anterior fiind consilier pentru Afaceri Europene și secretar I;

THEODOR DAN MIHAI - este purtătorul de cuvânt al Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Interne;

CĂTĂLIN CHIRCĂ - este locotenent-colonel și este purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS);

CONSTANTIN SPÂNU - este general de brigadă și șef al Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale (MApN);

LAURENȚIU VOICU - este directorul Direcției de Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale din Ministerul Transporturilor din 2016;

ALINA MOISOI - este colonel de pompieri și șefa Serviciului de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU);

ADRIAN MARIN - este maior și purtător de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU);

GEORGIAN DRĂGAN - este comisar-șef și împuternicit din septembrie 2020 să conducă Centrul de Informare și Relații Publice din Poliția Română;

SORIN DESPINA - este colonel și împuternicit din ianuarie 2020 ca șef al Serviciului Comunicare Publică din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (IGJR);

GEORGE ENE - este maior și lucrează în cadrul Biroului Revista „Jandarmeria Română" din cadrul IGJR;

În fapt, începând cu data de 27.12.2020 în România a început campania de vaccinare. Debutul campaniei fiind la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" prin vaccinarea doamnei Mihaela Anghel, asistentă medicală generalistă.

Începând cu data mai sus menționată a început o "Campanie de informare" care promova intens procesul de vaccinare, fiind puse în lumină exclusiv prezumtivele avantaje ale „imunizării" prin vaccinare, fiind însă omise complet și constant informările cu privire la riscurile și morbiditățile pe care procesul de vaccinare le prezentau pentru unele categorii de persoane cu unele afecțiuni preexistente, precum și faptul că vaccinurile care au fost „oferite" ca sigure și eficiente pacienților români se găseau în stadiul de medicamente experimentale (spre exemplu pentru vaccinul Comirnaty al producătorului Pfizer Inc. se menționa încă de la lansare că „Pentru a confirma eficacitatea și siguranța Comirnaty, DAPP trebuie să depună Raportul final al studiului clinic pentru studiul C4591001 randomizat, controlat cu placebo, în regim orb pentru observator." Data de finalizare este Decembrie 2023!!!).

Totodată, în niciun moment destinatarii vaccinurilor importate de către România nu au fost înștiințați și încurajați să facă analize anterior procesului de vaccinare pentru a afla dacă suferă de unele afecțiuni și dacă se află pe lista celor care pot suferi reacții adverse, fapt care a fost de natură să crească incidența efectelor postvaccinale prevăzute și anticipate și de către producători.

De asemenea, deși în prospectele tuturor vaccinurilor contractate de Ministerul sănătății erau menționate „Contraindicații" (spre exemplu, în Prospectul producătorului Pfizer este menționat că vaccinul nu este recomandat celor cu „Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1", respectiv „((4-hidroxibutil)azanediil)bis(hexan-6,1-diil)bis(2-hexildecanoat) (ALC-0315) 2-[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamidă (ALC-0159); 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolină (DSPC); Colesterol; Clorură de potasiu Dihidrogenofosfat de potasiu Clorură de sodiu; Fosfat disodic dihidrat; Sucroză; Apă pentru preparate injectabile) niciodată pacientul român, destinatarul vaccinurilor, nu a fost încurajat să-și facă teste pentru a fi stabilit dacă acesta suferă sau nu de „hipersensibități" la substanțele unuia sau altuia din vaccinurile „oferite" de către Ministerul Sănătății.

Mai mult, nu doar că oficialitățile statului român nu au promovat și nu au făcut publice prin campanii de informare concomitente sau subsecvente celor ce promovau vaccinarea informațiile utile aflate în prospectele medicamentelor contractate de către Ministerul Sănătății - informații care puteau evita apariția unor efecte adverse în urma administrării vaccinurilor la unele categorii de persoane care s-au vaccinat, ci membrii „Grupul de Comunicare Strategică" amintiți mai sus au dispus cenzurarea a tuturor informațiilor de presă sau din mediile online care ar fi încercat să prezinte și unele posibile efecte adverse ale vaccinurilor.

Din documentele făcute publice zilele trecute rezultă fără echivoc faptul că începând cu data 06.04.2021 coautorii au știut de existența unor riscuri ce pot apărea după adminstrarea a cel puțin unuia dintre vaccinurile contractate („riscuri de trombocitopenie și de tulburări de coagulare în asociere cu administrarea vaccinului COVID19 - Vaccin Astra Zeneca").

Cu toate acestea, coautorii infracțiunii de genocid, fiecare pe durata mandatului său, nu au făcut cunoscute publicului în mod oficial informațiile avute, ci au continuat să promoveze vaccinarea și, mai mult, au stăruit în forțarea cetățeanului român să se vaccineze nu doar prin campanii de presă obsesive ci și prin restrângerea unor drepturi și libertățil cetățenești fundamentale ale cetățenilor care nu își administrau tratamentele experimentale contractate de către Guvernul României.

Acțiunile concordante ale coautorilor și complicilor acestora au avut ca efect producerea a unui număr de 41.486 efecte adverse raportate oficlităților române până la 31.12.2021.

Astfel, Potrivit INSP, în perioada 27.12.2020 - 31.12.2021 s-au înregistrat 19.716 reacții adverse (RAPI) la vaccinul anti-Covid, din care 12.600 (63,9%) la persoane de gen feminin, cu o mediană de 39 ani (minima 12 ani, maxima 93 ani), 6.166 (31,3%) la persoane de gen masculin, cu o mediană de 37 ani (minima 12 ani, maxima 102 ani), iar pentru 950 (4,8%) nu a fost precizat genul. Din totalul reacțiilor adverse înregistrate oficial, 2.149 au fost de tip local și 17.567 de tip general. Din punct de vedere al cauzei producerii RAPI apărute în uma vaccinării împotriva Covid-19, 177.364 (88,1%) cazuri au fost asociate cu componentele vaccinului, 1.336 (6,8%) cazuri asociate cu anxietate și componentele vaccinului, 989 (5%) cazuri au fost asociate cu anxietate și 27 (0,5%) cazuri asociate cu erori de vaccinare. Din categoria tulburărilor hematologice și limfatice, numărul total de limfoadenopatii raportate a fost de peste 1.700, cele mai multe fiind de la vaccinul Pfizer. Limfadenopatia este o afecțiune caracterizată printr-o creștere a dimensiunii ganglionilor limfatici, care sunt organe ale sistemului imunitar. Ele sunt localizate pe tot corpul uman și fac parte din sistemul limfatic. Limfa este un tip de țesut conjunctiv care curăță corpul uman de bacterii și substanțe dăunătoare și le transportă către ganglionii limfatici care filtrează elemente străine. În aceste organe ale sistemului limfatic, celulele speciale sunt concentrate și permit eliminarea substanțelor nocive și a virușilor. Cea mai mică creștere a ganglionilor limfatici indică dezvoltarea proceselor patologice.

Totodată, vaccinurile Covid au produs 432 de reacții alergice și 12 șocuri anafilactice. Dintre tulburările psihice, cea mai frecventă a fost insomnia, care a afectat 366 de vaccinați. De cefalee au fost afectate 7.764 de persoane vaccinate anti-Covid, iar de parestezie, 881. Paralizia facială a fost raportată în 16 cazuri. Parestezia se manifestă prin senzația de furnicatură, amorțeală, senzația de arsură, senzația de rece, lipsa sensibilității sau senzația de gâdilat, aparută în orice zonă a corpului. Parestezia cronică poate cauza și dureri sub formă de junghiuri. În mod normal, parestezia este cauzată de deficitul de calciu, de diabet, de boli autoimune sau de afecțiunile neurologice precum screloza multiplă. Pe lângă aceste afecțiuni, au mai fost raportate ca reacții adverse la vaccin și alte tulburări ale sistemului nervos, fără a se preciza tipul acestora, în număr total de 2.663. Tot ca reacții adverse au fost înregistrate și 2.969 de tulburări gastrointestinale. În ce privește miocarditele, cele raportate oficial au fost doar 15 cazuri, din care 13 după vaccinarea cu Pfizer

Cele mai multe efecte adverse au intrat în categoria tulburărilor scheletice și ale țesutului conjunctiv, unde s-au raportat 7.838 de pacienți vaccinați. În ce privește tulburările scheletice, cea mai frecventă a fost necroza capului femural, câteva cazuri fiind prezentate și în ziarul Național. Necroza aseptică de cap femural apare în momentul în care șoldul nu mai primește cantitatea de sânge necesară unei bune funcționări. Dat fiind că oasele șoldului au nevoie de vascularizaţie, în momentul în care aceasta nu mai are loc, osul din capul femurului începe efectiv să se degradeze și să moară. Dacă boala nu este stopată la timp, articulația șoldului poate fi distrusă complet, instalându-se coxartroza. Printre tulburările țesutului conjunctiv se numără lupusul eritematos sistemic, vasculita, sclerodermia, polimialgia reumatică, periarterita nodoasă, Sindromul Ehlers-Danlos și Sindromul Marfan.

Toate aceste informații, ajunse la cunoștința publicului abia în data de 10.01.2023, au fost în mod evident cunoscute de către fiecare coautori și ascunse cu intenție opiniei publice.

Faptul că oficialitățile române cunoșteau efectele adverse ale vaccinurilor rezultă fără dubiu și din Răspunsul Ministerului Sănătății Nr. CRP 1298 / 13.01.2022, pe care-l anexăm prezentului Denunț.

La întrebarea noastră „Ce specialitate trebuie sá aiba medicul care îmi va recomanda vaccinul si care ar putea fi acel vaccin apt a-mi oferi maximul de protectie si minimul de risc de efecte secundare, in raport de problemele medicale particulare ale subsemnatului si derezultatele analizelor realizate în urma indicatiilor oferite de rãspunsul dvs. la întrebarea de mai sus? Ministerul Sănătății mi-a răspuns „Este indicat sa obtineti recomandarea medicului curant sau medicul de familie, dupã caz, care vor decide daca vaccinul poate fi administrat in siguranta, precum si momentul oportun vaccinarii. Toate persoanele vaccinatetrebuie supravegheate cel putin 15 minute dupà vaccinare; pentru eventualele reactii adverse tardive, eventual cele locale, pacientul trebuie sã a legatura cu medicul curant.", informații care însă nu fuseseră puse anterior la dispoziția publicului, asemenea tuturor celor pe care mi le-au comunicat în urma un ei cereri exprese.

Nu lipsit de relevanță este și lipsa de răspuns din partea Ministerului Sănătății la întrebarea noastră "Având în vedere ca majoritatea vaccinurilor au la nivel international fie o autorizare provizorie, fie o autorizare conditionatã, vaccinul fiind in studii clinice, potrivit declaratiilor oficiale ale producatorilor, existã la aceastã datã echipe de lucru mixte cu specialisti ai ministerului sănătății si respectiv ai producatorilor vaccinurilor propuse de câtre minister?", rezultând implicit că Ministerul Sănătății nu au monitorizat direct efectele adverse ale vaccinurilor și nici nu au făcut studii clinice alături de cercetătorii producătorilor, deși vaccinurile erau și sunt încă în studii clinice.

Totodată, vă rugăm să anchetați dacă închiderea abuzivă a spitalelor nu a fost cauza creșterii deceselor persoanelor afectate de boli cronice, această faptă putând întruni elementele constitutive ale faptei prevăzută și pedepsită de art. 438 al. 1 lit. a C.pen.

Nu în ultimul rând, vă solicit să investigați cauzele ce stau la baza avalanșei de decese subite la tineri și la persoane în active și cunoscute ca fiind sănătoase în România, numărul mare al deceselor subite, precum și a creșterii ratei mortalității printre bolnavii de cancer ulterior mijlocului anului 2021, fără precedent în istorie, fiind de natură să ne întărească convingerea că acestea sunt / pot fi cauzate de procesul de vaccinare masivă la care a fost supusă populația, decesele subite putând constitui și acestea temeiurile unei extinderi a cercetării penale și cu privire la posibila săvârșire de către persoanele indicate mai sus și a faptei prevăzută și pedepsită de art. 438 al. 1 lit. a C.pen.

În drept, vă solicit să constanți că faptele mai sus descrise, acțiunile și inacțiunile concordante și coordonate ale coautorilor și ale complicilor acestora au fost de natură a cauza în mod direct efectele postvaccinale mai sus amintite, afectând până la 31.12.2021 cel puțin 19.716 cetățeni români, întrunind astfel elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de dispozițiile art. 438 al. 1 litera b c.pen.

Totodată, în mod evident toate inacțiunile cât și acțiunile descrise mai sus au fost săvârșite cu intenție directă, coautorii fiind nu doar conștienți de riscurile la care sunt supuși cetățenii vaccinați (aceștia asumându-și în mod cinic probabilele efecte adverse pentru unii dintre cetățenii români vaccinați, efecte postvaccinale devenite realitate pentru cel puțin 19.716 cetățeni), ci știind fără niciun dubiu că persoanele suferind de afecțiunile indicate chiar de către producători ca fiind incompatibile cu administrarea vaccinului vor avea efecte postvaccinale serioase, care pot duce până la pierderea vieții acestora.

Astfel, este evident că toți coautorii și complicii acestora au acționat în mod conștient pentru distrugerea în parte a unui grup național (în speță a cetățenilor români) prin vătămarea integrității fizice și psihice a cel puțin 19.716 cetățeni printr-o acțiune de natură eugenică ce poate fi calificată ca fiind scopul de a distruge în parte un grup național, condiție esențială a infracțiunii de genocid.

În concluzie, având în vedere toate argumentele învederate, vă solicităm respectuos să dispuneți începerea urmăririi penale împotriva făptuitorilor și complicilor acestora pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 438 al. 1 lit. c, cu aplicarea art. 36 C. Pen., punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a acestora.

În Probațiune propunem

Seturile de întrebări și de răspunsuri către și de la Ministerul Sănătății;

Documentul CNAS P2160 din 01.04.2021;

Raportul INSP cu privire la reacțiile adverse ale vaccinurilor;

Prospectele vaccinurilor anti-COVID 19;

Documente de presă.

Coaliția pentru Națiune

prin Președinte

Daniel MV Chitic

11.01.2023