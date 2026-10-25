Doar șase state din lume garantează bătrâneți sigure în fața crizei financiare. Raportul care anunță rescrierea regulilor de pensionare pentru două treimi din planetă

Sistemele globale de pensii au intrat oficial într-o zodie a colapsului financiar, strivite de o dublă presiune: speranța de viață tot mai ridicată și prăbușirea dramatică a natalității. Radiografia dură apare în ediția din 2026 a raportului Marsh CFA Institute Global Pension Index, un document de referință care a analizat 55 de sisteme naționale, acoperind destinele financiare a peste 66% din populația globului.

Concluziile experților sunt alarmante: modelul actual de finanțare a bătrâneții a devenit complet nesustenabil în majoritatea statelor, punctajul mediu general la nivel mondial prăbușindu-se la doar 65,3 puncte. Pe o planetă care îmbătrânește accelerat, un trai cu adevărat sigur la bătrânețe a rămas un lux pe care doar șase țări din lume și-l mai pot permite cu adevărat în acest moment.

„Oamenii trăiesc mai mult, piața muncii se schimbă, iar presiunile asupra sistemelor de venituri la pensionare sunt în creștere. Prin urmare, întrebarea nu mai este dacă sistemele trebuie să evolueze, ci cât de repede și cât de eficient pot face acest lucru", au avertizat deschis autorii cercetării, semnalând că guvernele nu mai au timp de pierdut cu jumătăți de măsură.

Modelul nordic versus restul lumii: Cine dă ora exactă în 2026

În vârful ierarhiei globale s-a instalat un bloc de neclintit format din Țările de Jos, care domină topul cu un punctaj uriaș de 85,8, urmate îndeaproape de Danemarca, cu 84,1 puncte, și Islanda, cu 84 de puncte. Aceste trei state, alături de Singapore, Israel și Australia, sunt singurele care au trecut testul sever al specialiștilor, încasând calificativul maxim A. Nota de excelență confirmă că aceste societăți nu doar că livrează bani suficienți pentru un trai decent, dar au și bugete construite pe baze solide, capabile să reziste șocurilor economice viitoare, totul sub o umbrelă de transparență și guvernanță de fier.

Radiografia unui sistem eșuat: Cum se împart punctele supraviețuirii

Pentru a înțelege prăpastia uriașă dintre state, analiza din acest an a segmentat performanța administrativă în trei mari piloni logici, fiecare având un impact direct asupra calității vieții la bătrânețe:

* Pilonul adecvării (40% din nota finală): măsoară valoarea netă a banilor care ajung în buzunarele pensionarilor și capacitatea statului de a asigura un sprijin real pentru ca bătrânii să nu cadă sub pragul sărăciei.

* Pilonul sustenabilității (35% din nota finală): radiografiază viitorul pe termen lung, analizând activele disponibile, evoluția datoriei publice și ritmul de creștere economică în raport cu presiunea demografică.

* Pilonul integrității (25% din nota finală): verifică corectitudinea sistemului, modul în care sunt reglementate fondurile, costurile operaționale de funcționare și siguranța legilor.

Adio pensionare timpurie: Soluțiile radicale impuse de realitatea din 2026

Ediția cu numărul 18 a indexului global pune degetul pe rană într-un capitol special ce vizează declinul demografic. În condițiile în care numărul salariaților scade, iar cel al bunicilor crește, experții propun măsuri de o duritate extremă pentru a evita falimentul fondurilor publice. Prima și cea mai controversată recomandare este legarea automată a vârstei de pensionare de speranța de viață ajustată medical. Practic, oamenii vor fi obligați să muncească mult mai mulți ani dacă starea de sănătate le permite.

În paralel, raportul cere statelor să blocheze de urgență posibilitatea retragerilor premature de bani din conturile de economii destinate bătrâneții. Salvarea ar trebui să vină dintr-o migrare masivă și obligatorie către sistemele private de pensii, concomitent cu aplicarea unor stimulente agresive care să-i determine pe cetățeni să pună bani deoparte pe cont propriu. Singura cale ca bătrânețea să nu devină o condamnare la mizerie este menținerea forțată a seniorilor pe piața muncii și restructurarea din temelii a modului în care statele gestionează banii publici.