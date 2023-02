Elena Udrea explică semnificația gestului de tip mafiot cu degetul la nas și dezvăluie cui îi era adresat

În anul 2015, Elenei Udrea i se ridica imunitatea de către Parlament, iar la finalul unei ședințe extrem de tensionate a făcut un gest care a născut mari controverse: a dus degetul la nas, gest folosit si de mafiotii italieni. Udrea, insă, a explicat că acest gest este al lui Celine Dion și însemna că este în siguranță.

"Eu am spus doar jumătate de adevăr. În mod real gestul l-am aflat de la fostul meu prieten de la momentul acela și care reprezenta gestul pe care îl făcea Celin Dion cu soțul ei, însemna că eu sunt în siguranță în prezența lui. A fost și un semnal prin care le-am spus celor care au vrut să mă trimită la pușcărie, un gest de atenționare. Este un fel de "știu totul despre voi". Ce am și făcut mai departe, i-am denunțat, am vorbit despre ei", a explicat Elena Udrea.