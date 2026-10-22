Elevul care și-a înjunghiat profesoara a publicat un manifest. În cele 60 de pagini își exprima ura și spunea că vrea să atace „orice persoană care nu e albă"

Elevul de 13 ani din Bistrița care și-a înjunghiat profesoara de matematică ar fi pregătit atacul timp de opt luni și a publicat online un manifest de 60 de pagini, în care își exprima ura rasială și admirația pentru autorii unor atacuri în masă.

Deși copilul susține că a fost victima bullyingului, acesta ar fi descris în detaliu planurile violente pe rețelele sociale, ridicând semne de întrebare cu privire la semnalele de avertizare și la măsurile de prevenție.

Copilul scrie că a fost victima bullying-ului, dar exprimă și opinii rasiste, antisemite, homofobe, islamofobe și misogine, pe care mărturisește că le-a învățat de pe internet.

În vacanța de vară, polițiștii au ținut în clasa agresorului un curs anti-bullying, iar o polițistă a observat comportamentul copilului și a discutat cu diriginta lui, care a afirmat că „este un băiat fără probleme".

Toate semnele că acest copil alunecă pe o pantă periculoasă par să fi fost acolo, dar au fost ignorate. În acest jurnal online, scris în limba engleză, copilul își varsă toată ura și detaliază atacul pe care aproape că a reușit să îl ducă la capăt.

Elevul a dezvăluit și în fața anchetatorilor că plănuia să ucidă un coleg de etnie română de aproximativ opt luni. În manifestul care circulă acum pe rețelele sociale, copilul are o listă cu mai mulți colegi cărora ar fi vrut să le facă rău.

În manifestul publicat pe Discord, copilul a scris despre supremația rasei albe, pericolul reprezentat de imigranți și de persoanele de alte rase.

Adolescentul a scris că voia să atace „orice persoană care nu e albă", în special un copil mai mic, cu tenul mai închis, pe care îl văzuse de mai multe ori la ieșirea din școală. Pe lista lui se mai aflau și alți colegi, pe care îi acuză că l-au agresat, dar și o persoană aleasă pentru convingerile ei religioase.

„Cea mai mare parte a urii mele nu vine din ideologia mea, ci din ce am trăit", a scris copilul în manifest.

El susține că este agresat de colegii lui de când era în clasa a III-a, iar atunci când ar fi vrut să se apere împotriva lor, a fost pedepsit de adulți. Primele gânduri să își ucidă colegii le-a avut de atunci, a scris el. Copilul a mai scris că își urăște părinții, cărora le reproșează că i-ar fi distrus copilăria.

Copilul a făcut și o listă cu numele colegilor săi cărora le-a atribuit note în funcție de comportamentul și inteligența lor. Elevul a detaliat alunecarea sa în extremism. Despre convingerile lui radicale, copilul a scris „le-am luat, în mare parte, de pe internet".

În manifest, ideea că ar putea ucide și unul dintre polițiștii trimiși la fața locului pare să îl entuziasmeze. El plănuia să pună un foc în fața cancelariei profesorilor și un altul la intrarea în școală ca să câștige timp pentru a-și ucide cât mai mulți dintre colegi.

„Voi aștepta în baie până sună clopoțelul, apoi mă voi echipa și voi încerca să fac un live. Voi merge apoi la parter și voi face probabil ceva similar cu Timofey, apoi plănuiesc să urc la etaj, unde voi încerca să îi înjunghii pe (n.red a numit mai mulți colegi), iar dacă nu voi reuși, voi înjunghia aleatoriu. Când va veni poliția, mă voi preda și voi coopera. Știrile spun că vor fi mai mulți polițiști în jurul școlii... bun, poate voi omorî unul și îi voi lua arma", a scris el.

Timofey este un adolescent rus care și-a ucis un coleg de școală cu un cuțit și a rănit grav un agent de securitate, anul trecut.

Copilul din Bistrița avea o listă cu 20 de autori ai unor atacuri și crime în masă pe care îi admira. De altfel, în manifest el mulțumește „pentru motivație" unei comunități online, în care sunt glorificați autorii unor atacuri armate.

Adolescentul de 13 ani era conștient că vârsta pe care o are îi oferă protecție în fața legii și a scris în acest jurnal online că se așteaptă „să se întoarcă în societate" după atac.

În vacanța de vară, chiar în clasa elevului agresor, polițiștii au ținut un curs anti-bullying.

„Colega noastră care a participat la această activitate l-a observat pe minorul respectiv, că stătea în prima bancă și, ulterior, după ședință a relaționat cu doamna dirigintă și a întrebat: ''Sunt ceva probleme cu băiatul respectiv?'' Nu, este un băiat fără probleme, nesemnalat, cu rezultate bune la învățătură", a declarat Claudiu Jurcan, șef adjunct IPJ Bistrița-Năsăud, potrivit Observator News.

De asemenea, profesorii bistrițeni au fost instruiți de Serviciul Român de Informații (SRI) cum să îi recunoască pe tinerii radicalizați.

„Criza identitară, expunerea la mediul incontrolabil, cum este cel virtual pot influența atragerea tinerilor în procese de radicalizare", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI.

De altfel, copilul a scris în manifest că și-a exprimat opiniile extremiste și pe TikTok. „Mi-am făcut aprecierile publice ca să-mi arăt planurile și semnalele de avertizare, de care evident nu i-a păsat nimănui", a scris el.

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!", a anunțat el în video și story-urile postate, în ziua atacului.

Elevul este internat și acum la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca împreună cu mama lui.

Cursurile de la școala din Bistrița unde a avut loc atacul au fost reluate joi, la trei zile după atacul care i-a înspăimântat pe copii și profesori deopotrivă. Mai multe echipaje de poliție au fost trimise la școală. Ei au fost pe holuri, au intrat în sălile de clasă și au putut fi văzuți de elevi în fiecare pauză.