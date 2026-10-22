Elevul care și-a înjunghiat profesoara a publicat un manifest. În cele 60 de pagini își exprima ura și spunea că vrea să atace „orice persoană care nu e albă"
Postat la: 22.10.2026 |
Elevul de 13 ani din Bistrița care și-a înjunghiat profesoara de matematică ar fi pregătit atacul timp de opt luni și a publicat online un manifest de 60 de pagini, în care își exprima ura rasială și admirația pentru autorii unor atacuri în masă.
Deși copilul susține că a fost victima bullyingului, acesta ar fi descris în detaliu planurile violente pe rețelele sociale, ridicând semne de întrebare cu privire la semnalele de avertizare și la măsurile de prevenție.
Copilul scrie că a fost victima bullying-ului, dar exprimă și opinii rasiste, antisemite, homofobe, islamofobe și misogine, pe care mărturisește că le-a învățat de pe internet.
În vacanța de vară, polițiștii au ținut în clasa agresorului un curs anti-bullying, iar o polițistă a observat comportamentul copilului și a discutat cu diriginta lui, care a afirmat că „este un băiat fără probleme".
Toate semnele că acest copil alunecă pe o pantă periculoasă par să fi fost acolo, dar au fost ignorate. În acest jurnal online, scris în limba engleză, copilul își varsă toată ura și detaliază atacul pe care aproape că a reușit să îl ducă la capăt.
Elevul a dezvăluit și în fața anchetatorilor că plănuia să ucidă un coleg de etnie română de aproximativ opt luni. În manifestul care circulă acum pe rețelele sociale, copilul are o listă cu mai mulți colegi cărora ar fi vrut să le facă rău.
În manifestul publicat pe Discord, copilul a scris despre supremația rasei albe, pericolul reprezentat de imigranți și de persoanele de alte rase.
Adolescentul a scris că voia să atace „orice persoană care nu e albă", în special un copil mai mic, cu tenul mai închis, pe care îl văzuse de mai multe ori la ieșirea din școală. Pe lista lui se mai aflau și alți colegi, pe care îi acuză că l-au agresat, dar și o persoană aleasă pentru convingerile ei religioase.
„Cea mai mare parte a urii mele nu vine din ideologia mea, ci din ce am trăit", a scris copilul în manifest.
El susține că este agresat de colegii lui de când era în clasa a III-a, iar atunci când ar fi vrut să se apere împotriva lor, a fost pedepsit de adulți. Primele gânduri să își ucidă colegii le-a avut de atunci, a scris el. Copilul a mai scris că își urăște părinții, cărora le reproșează că i-ar fi distrus copilăria.
Copilul a făcut și o listă cu numele colegilor săi cărora le-a atribuit note în funcție de comportamentul și inteligența lor. Elevul a detaliat alunecarea sa în extremism. Despre convingerile lui radicale, copilul a scris „le-am luat, în mare parte, de pe internet".
În manifest, ideea că ar putea ucide și unul dintre polițiștii trimiși la fața locului pare să îl entuziasmeze. El plănuia să pună un foc în fața cancelariei profesorilor și un altul la intrarea în școală ca să câștige timp pentru a-și ucide cât mai mulți dintre colegi.
„Voi aștepta în baie până sună clopoțelul, apoi mă voi echipa și voi încerca să fac un live. Voi merge apoi la parter și voi face probabil ceva similar cu Timofey, apoi plănuiesc să urc la etaj, unde voi încerca să îi înjunghii pe (n.red a numit mai mulți colegi), iar dacă nu voi reuși, voi înjunghia aleatoriu. Când va veni poliția, mă voi preda și voi coopera. Știrile spun că vor fi mai mulți polițiști în jurul școlii... bun, poate voi omorî unul și îi voi lua arma", a scris el.
Timofey este un adolescent rus care și-a ucis un coleg de școală cu un cuțit și a rănit grav un agent de securitate, anul trecut.
Copilul din Bistrița avea o listă cu 20 de autori ai unor atacuri și crime în masă pe care îi admira. De altfel, în manifest el mulțumește „pentru motivație" unei comunități online, în care sunt glorificați autorii unor atacuri armate.
Adolescentul de 13 ani era conștient că vârsta pe care o are îi oferă protecție în fața legii și a scris în acest jurnal online că se așteaptă „să se întoarcă în societate" după atac.
În vacanța de vară, chiar în clasa elevului agresor, polițiștii au ținut un curs anti-bullying.
„Colega noastră care a participat la această activitate l-a observat pe minorul respectiv, că stătea în prima bancă și, ulterior, după ședință a relaționat cu doamna dirigintă și a întrebat: ''Sunt ceva probleme cu băiatul respectiv?'' Nu, este un băiat fără probleme, nesemnalat, cu rezultate bune la învățătură", a declarat Claudiu Jurcan, șef adjunct IPJ Bistrița-Năsăud, potrivit Observator News.
De asemenea, profesorii bistrițeni au fost instruiți de Serviciul Român de Informații (SRI) cum să îi recunoască pe tinerii radicalizați.
„Criza identitară, expunerea la mediul incontrolabil, cum este cel virtual pot influența atragerea tinerilor în procese de radicalizare", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI.
De altfel, copilul a scris în manifest că și-a exprimat opiniile extremiste și pe TikTok. „Mi-am făcut aprecierile publice ca să-mi arăt planurile și semnalele de avertizare, de care evident nu i-a păsat nimănui", a scris el.
„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!", a anunțat el în video și story-urile postate, în ziua atacului.
Elevul este internat și acum la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca împreună cu mama lui.
Cursurile de la școala din Bistrița unde a avut loc atacul au fost reluate joi, la trei zile după atacul care i-a înspăimântat pe copii și profesori deopotrivă. Mai multe echipaje de poliție au fost trimise la școală. Ei au fost pe holuri, au intrat în sălile de clasă și au putut fi văzuți de elevi în fiecare pauză.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Secretul ADN-ului a fost în fine descifrat: Descoperirea care ar putea rescrie istoria vieții pe Pământ
Oamenii de știința ar putea fi mai aproape de a explica unul dintre misterele evoluției materialului genetic: de ce ADN- ...
-
Un român a devenit victima unei capcane amoroase pusă la cale de ruși: A ajuns după gratii, acuzat de spionaj pentru Ucraina
Un videoclip publicat de serviciile de securitate FSB din Rusia il surprind pe un roman din Anglia, in momentul in care ...
-
O femeie a venit din Bulgaria și a lăsat 45.000 de euro lângă tomberoane, în Craiova. Credea că destructurează o rețea de escroci bancari
O femeie de 64 de ani din Bulgaria a ramas fara economiile de 45.000 de euro dupa ce a fost convinsa de escroci sa calat ...
-
Protest inedit: Un bărbat și-a urcat mașina pe acoperișul casei după ce a rămas fără permis. A pus și un manechin îmbrăcat în uniformă de polițist
Un barbat din comuna Pecineaga, județul Constanța, și-a urcat mașina pe acoperișul casei dupa ce a ramas fara permis. La ...
-
Rețeaua sub protecția lui Ilie Bolojan: Se strânge lațul în jurul samsarilor imobiliari favorizați de Primăria Oradea
Redacția ziarului nostru a intrat in posesia unor documente care dovedesc faptul ca procurorii Parchetului de pe langa J ...
-
NATO ia o decizie strategică în privința Ucrainei: Alianța își pune sistemul de achiziții militare la dispoziția Kievului
NATO va permite Ucrainei sa achizitioneze armament, munitie si echipamente militare prin NSPA, agentia centralizata de a ...
-
Alertă la nivel modial: Ebola se extinde într-o țară uriașă, cu peste 230 de milioane de locuitori
Epidemia de Ebola care a provocat peste 4.600 de decese in Africa a ajuns și in Nigeria, cea mai populata țara de pe con ...
-
"We're all living in Amerika": Un al doilea caz de violenta armată în scoli - Un elev de 15 ani și-a tăiat un coleg și a bătut un al doilea
Polițiștii au fost chemați la un liceu din Pitești, dupa ce un elev de 15 ani a intrat in instituție cu un "obiect taiet ...
-
Azi la ora 17:00, ora României, jumătate de internet a intrat în reparații cu ajutorul AI. Data viitoare nu știm dacă reușim
Doua vulnerabilitați in PHP, limbajul de programare pe care ruleaza cam 70% din site-urile lumii: WordPress, Drupal, Joo ...
-
Călin Georgescu, vizat de un nou dosar DIICOT: Procurorii îl acuză că a încercat să compromită sistemele de supraveghere ale anchetatorilor
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, este implicat intr-o noua ancheta a DIICOT, fiind suspectat ...
-
Cum poziționezi corect boxele într-un sistem home cinema
Montarea televizorului pe perete lasa blatul liber, dar aduce imediat o intrebare practica: unde așezi boxa centrala, as ...
-
Oreste Teodorescu lansează o carte-itinerar de inițiere: "De la omul de carne la omul de lumină" VIDEO
Cunoscutul scriitor si jurnalist Oreste Teodorescu lanseaza o carete absolut magnifica - "De la omul de carne la omul de ...
-
Studiul a 1.600 de cazuri de reîncarnare a găsit o corelație ciudată în rapoartele de investigare. E o confirmare a vieților multiple?!
Un nou studiu care analizeaza rapoartele despre revendicarile de reincarnare susține ca a gasit o corelație ciudata intr ...
-
Andrei Caramitru se declară "epuizat cognitiv": Creierul nostru nu e făcut sa interacționeze cu "monstrul" AI. Ca și cum ai merge cu 500 de km/h pe Transfăgărășan!
La un moment dat in wend aveam vreo 80 de agenți care au lucrat intre ei coordonați de mine (organizați ierarhic ca intr ...
-
O rugăciune ascunsă adresată lui Iisus într-un sul de argint - aceasta ar putea rescrie povestea originii creștinismului
Cu aproape 1.800 de ani in urma, in Nida, un oraș roman situat pe teritoriul actual al orașului Frankfurt, Germania, un ...
-
Războiul invizibil: Dronă prăbușită în România fără să fi fost detectată de radare. MApN și SRI mobilizate după apelul la 112 al unui localnic
O drona a fost descoperita pe un teren agricol din județul Buzau, dupa ce un barbat din zona a alertat autoritațile prin ...
-
Clonarea oamenilor ar putea deveni realitate: Cercetătorii care au reușit să cloneze un cal susțin că nu există obstacole tehnice majore
Doi cercetatori de origine cubaneza, care au reușit sa cloneze pentru prima data un cal in Chile, susțin ca reproducerea ...
-
Cristela Georgescu reacționează după scandalul cenzurii interviului de la "Marius Tucă Show": "Am aflat abia după emisiune"
Cristela Georgescu a fost invitata la emisiunea "Marius Tuca Show", de la Gandul. În jurul emisiunii s-a iscat mar ...
-
Franța se pregătește de un nou șoc: Se anunță proteste și mai puternice în următoarele zile și Guvernul mobilizează forțe impresionante de poliție
Premierul Frantei intentioneaza sa se intalneasca miercuri cu sindicatele pentru a discuta despre securitate si a promis ...
-
S-a stârnit "furtuna perfectă" la nivel mondial: Situația de la granițele României are efectul de fluture și produce consecințe dintre cele mai grave
Atacurile asupra transporturilor de cereale din Marea Neagra starnesc "furtuna perfecta". Problema este insa mai ampla, ...
-
Doctorița cercetată penal pentru ucidere din culpă după moartea Alexandrei Ivanov a câștigat la tribunal reangajarea și plata tuturor drepturilor
Doctorița Mariana Pitrop, acuzata de moartea Alexandrei Ivanov din data de 18 august 2023, tanara de 25 de ani care a de ...
-
Avertisment cu nume demonic despre pericolele scăpării AI de sub control. Ce este „decalajul Azazel", invocat de Leonardo Badea, viceguvernatorul BNR
În acest moment, tehnologia poate avansa mai repede decat capacitatea societații de a invața sa o controleze, aver ...
-
Bărbatul care a prezis 9/11 face predicții terifiante pentru 2066. Ce se va întâmpla cu lumea peste 40 de ani
Un jurnalist și autor care a petrecut trei decenii analizand previziunile despre viitor a facut o serie de predicții pri ...
-
Ritual sumerian pentru extragerea sufletelor din corpuri. Ce este "spiritul transportabil"
Cultura sumero-babiloniana a aparut peste noapte și a atins un nivel de evoluție cu adevarat fascinant. Unii cercetatori ...
-
Luca Niculescu merge la Cotroceni pentru depunerea jurământului: Anunțul de ultimă oră al Administrației Prezidențiale
Președintele Nicușor Dan ii va primi marți seara, 20 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe premierul Luca Niculescu și pe ...
-
Legile Belagine - Codul Sacru al Nemuririi Dacice. "Chakrele" Munților României și frecventele lor. Adevăruri pierdute sau ascunse ale poporului român
În vremea lui Burebista și Deceneu, Legea Belagine nu era un cod juridic obișnuit, ci un circuit energetic viu car ...
-
Becali a câștigat procesul cu Realitatea Plus, dar contestă despăgubirile prea mici: „Trebuie să-i doară sufletul"
Gigi Becali a cerut despagubiri de un milion de euro de la compania care opereaza Realitatea Plus, insa Tribunalul Bucur ...
-
O scriitoare cunoscută din România, surprinsă de ce a găsit într-o sticlă de apă minerală: „Ce plutește în ea?”
O fotografie publicata pe Facebook de scriitoarea Irina Binder, in care intr-o sticla de apa minerala Biborțeni apar dep ...
-
Mezelurile sunt la propriu "cancer cu carne" la pachet. Studiu realizat cu 460.000 de adulți timp de 20 de ani
Consumul de alimente ultraprocesate din carne, mezeluri pentru șandvișuri și crenvurști este legat de un risc crescut de ...
-
Pagube uriașe după violențele din Franța. Produsele furate ar fi ajuns la revânzare pe internet
Peste 3.000 de afaceri au fost afectate de violențele care au avut loc in Franța in weekend, iar proprietarii magazinelo ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu