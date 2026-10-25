Elon Musk acuză Ucraina de încălcarea condiţiilor de utilizare ale Starlink: "Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuşi imediat"

Magnatul american din domeniul tehnologiei Elon Musk, şeful SpaceX, a acuzat Ucraina că a încălcat condiţiile de utilizare ale Starlink, după câteva zile de limitare a vitezei pe fondul tensiunilor cu Washingtonul, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Condiţiile de utilizare ale Starlink au rămas coerente: este un sistem civil, nu un mijloc de a ucide. Orice încălcare a acestor condiţii va duce la încetarea serviciului", a scris Musk într-un mesaj postat sâmbătă pe platforma X.

Starlink rămâne "crucial pentru apărarea Ucrainei"

El a adăugat că Starlink rămâne "crucial pentru apărarea Ucrainei", deoarece este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puţin deocamdată. "Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuşi imediat", a subliniat el într-un alt mesaj.

Deşi Elon Musk şi-a schimbat poziţia faţă de Ucraina de mai multe ori de la invazia rusă asupra acestei ţări în 2022, el a susţinut întotdeauna că orice disfuncţionalităţi sunt responsabilitatea administraţiei SUA, nu a companiei sale, SpaceX.

Starlink şi Starshield

Kievul se bazează pe sistemul civil de comunicaţii prin satelit Starlink şi pe versiunea sa de nivel militar, Starshield, în eforturile sale de a se apăra împotriva atacurilor ruseşti cu rachete şi drone.

Conform unui mesaj de sâmbătă al ministrul ucrainean al Apărării, Evgheni Khmara, conexiunea sistemului Starlink este din nou "stabilă", cu viteze Starlink/Starshield care depăşesc 400 km/h.

"Acest rezultat este important în primul rând pentru liniile noastre de front, pentru armata noastră, pentru operaţiunile cu drone, pentru logistică şi pentru comunicaţii", a adăugat el.

Limitarea vitezei

Ucraina se plângea de câteva zile de o limită de viteză impusă terminalelor Starlink la peste 160 km/h. În practică, aceasta înseamnă că echipamentele militare ucrainene, în special dronele, îşi pierd conexiunea dacă depăşesc această viteză.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonul că se află în spatele acestor limitări şi că nu a avertizat Kievul în mai multe rânduri despre apropierea rachetelor ruseşti înainte ca acestea să lovească.

Casa Albă şi Elon Musk, a cărui companie SpaceX administrează Starlink, au negat că ar fi responsabili pentru limitarea acestui sistem de sateliţi.

Vineri, Donald Trump a anunţat că Elon Musk a "relansat" reţeaua Starlink pentru Ucraina.

Aceste limitări au început după o creştere a tensiunilor dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump, care au avut schimburi de critici dure prin intermediul mass-media.