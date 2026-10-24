Experții avertizează asupra unei crize globale de securitate cibernetică: inteligența artificială descoperă vulnerabilități mai repede decât pot fi remediate

Liderii unor companii importante din industria tehnologiei avertizează că inteligența artificială (AI) ar putea declanșa o criză majoră în domeniul securității cibernetice. Noile instrumente pot identifica vulnerabilități critice în programele informatice cu o viteză fără precedent, iar specialiștii se tem că atacatorii vor putea exploata aceste slăbiciuni înainte ca ele să fie remediate.

Un episod supranumit „Octombrie Negru" a atras atenția asupra amplorii problemei, după ce cercetătorii au descoperit, cu ajutorul AI, vulnerabilități grave în PHP, un limbaj de programare utilizat de milioane de site-uri web.

Experții avertizează că instrumentele bazate pe inteligență artificială ar putea permite identificarea și exploatarea deficiențelor de securitate într-un ritm mai rapid decât cel în care dezvoltatorii și echipele de securitate reușesc să le remedieze, relatează The Guardian.

„Nu mai cred că vom putea remedia toate erorile", a declarat Sam Altman, directorul general al OpenAI.

Jason Clinton, director adjunct pentru securitatea informațiilor la Anthropic, a descris situația drept un „tsunami de vulnerabilități". El a avertizat că specialiștii ar putea să nu dispună de suficient timp pentru a securiza infrastructurile critice.

Mark Benioff, directorul general al Salesforce, a caracterizat situația drept o alertă de nivel maxim, folosind expresia „cod roșu".

La rândul său, Matthew Prince, directorul general al Cloudflare, a avertizat că următorii doi ani ar putea aduce o creștere spectaculoasă a numărului de instrumente capabile să caute automat vulnerabilități pe internet.

„Va părea că cerul se prăbușește peste noi. Va părea că nu putem face nimic", a spus Prince, subliniind că noile instrumente pot căuta vulnerabilități cu o perseverență dificil de egalat de către oameni.

Vulnerabilități vechi, descoperite cu ajutorul AI

Specialiștii avertizau de câteva luni asupra riscului unei creșteri a atacurilor cibernetice facilitate de inteligența artificială. Evenimentele din cadrul „Octombrie Negru" au amplificat însă îngrijorările, după ce cercetătorii au identificat vulnerabilități critice în PHP, anunțate public pe 21 octombrie.

Potrivit unor estimări, aceste probleme ar fi putut pune în pericol până la 70% dintre site-urile de pe internet.

Cercetătorii de la Wiz, o platformă de securitate cibernetică, au descris vulnerabilitățile drept unele dintre cele mai grave din istoria PHP și, posibil, din întreaga industrie software.

Deși deficiențele existau de zeci de ani, demonstrarea posibilității de a le exploata era extrem de dificilă chiar și pentru specialiștii umani. Instrumentele bazate pe AI au contribuit la identificarea și analizarea acestor probleme, evidențiind potențialul noilor tehnologii de a accelera cercetarea în domeniul securității informatice.

Descoperirea ridică însă o întrebare importantă: dacă inteligența artificială poate ajuta specialiștii să găsească mai repede vulnerabilitățile, ce se întâmplă atunci când aceleași capacități sunt folosite de atacatori?

Site-uri din SUA și Marea Britanie, afectate de măsuri de securitate

După publicarea informațiilor despre vulnerabilități, unele site-uri ale instituțiilor publice și companiilor private din Statele Unite și Marea Britanie și-au suspendat temporar activitatea pentru a instala actualizările de securitate necesare.

Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a îndemnat administratorii site-urilor care folosesc PHP să își actualizeze imediat software-ul.

„O astfel de cale de acces le-ar putea permite atacatorilor să fure date confidențiale, să perturbe funcționarea serviciilor sau să pătrundă mai adânc în rețele", a avertizat agenția.

Datele furnizate de Cloudflare sugerează că unele tentative de exploatare au început înainte ca vulnerabilitățile să fie anunțate public.

Compania a detectat mii de încercări de atac în cele zece ore care au precedat anunțul oficial. După publicarea informațiilor, activitatea atacatorilor a crescut puternic.

„În primele 45 de minute de la anunț, numărul tentativelor a ajuns la zeci de mii. După două ore, era vorba despre sute de mii, iar acum vorbim deja despre milioane", a scris Matthew Prince pe rețeaua de socializare X.

Aceste cifre ilustrează viteza cu care informațiile despre o vulnerabilitate pot fi transformate în tentative de atac, odată ce problema devine cunoscută.

De ce inteligența artificială schimbă regulile securității cibernetice

Principala îngrijorare a experților este că inteligența artificială poate accelera atât identificarea vulnerabilităților, cât și exploatarea lor.

În trecut, descoperirea unor deficiențe complexe necesita adesea mult timp și experiență din partea cercetătorilor în securitate. Instrumentele moderne pot automatiza o parte din acest proces și pot extinde căutările la un număr mult mai mare de sisteme.

Acest lucru poate aduce beneficii importante pentru apărare: specialiștii pot identifica mai rapid problemele și pot dezvolta soluții înainte ca acestea să fie exploatate.

Dar aceeași tehnologie poate fi folosită și de infractorii cibernetici pentru a descoperi puncte slabe, a pregăti atacuri și a le desfășura la scară largă.

Companiile de tehnologie se tem că echipele de securitate nu vor avea suficient timp pentru a verifica sistemele, a dezvolta remedieri și a instala actualizările înainte ca atacatorii să profite de vulnerabilități.

În acest scenariu, provocarea nu va mai fi doar descoperirea și repararea erorilor, ci și capacitatea companiilor de a reacționa suficient de repede.