La 8 februarie apare articolul legendei jurnalismului american, Seymour Hersh, în care spune că North Stream a fost aruncat în aer, privând Europa de o sursă energetică ieftină și extrem de necesară, din ordinul administrației Biden. Și că operațiunea specială a fost concepută și realizată cu aprobare de la vârful Casei Albe.

La început, Casa Albă tace, după care începe să respingă în fel și chip aceste acuzații, dar fără să aducă nici măcar o dovadă în apărarea sa. O lună mai târziu, la 7 martie, The New York Times publică un articol de răspuns despre un grup pro-ucrainean, dar care ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Imediat, un articol similar este mitraliat de ziarul german Die Zeit pe aceeași temă. Interesant faptul că este o publicație germană. În sprijinul colegilor de la The New York Times, The Washington Post publică propriul său articol. Atât Post, cât și Zeit vin cu noi detalii despre componența grupului, modul de acțiune, distribuția rolurilor și așa mai departe. Dar despre cine are dreptate vom afla în curând. Cum, probabil, și alte detalii ale atentatului cu bombă de la gazoductul real, care se vor regăsi în viitorul articol al lui Hersh pe care l-a promis pentru săptămâna viitoare.