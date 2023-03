Fermierii sunt disperați: "Nu ninge și nu plouă decât la televizor. E o secetă cumplită!"

Reprezentanții fermierilor ne spun că seceta pedologică este extrem de gravă și că, după toate nenorocirile care au căzut pe capul lor, aceasta va fi lovitura de grație. În ce privește despăgubirile pentru pagubele produse de ucraineni, fermierii spun că este vina Ministerului Agriculturii, care a tot raportat în anii anteriori producții mari, care nu aveau nicio legătură cu realitatea, fapt speculat de Comisia Europeană.

Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Laurențiu Baciu, ne spune că știa încă de acum o lună că România va primi doar 10 milioane de lei despăgubiri de la Comisia Europeană, pentru pierderile provocate de produsele ucrainene care au invadat piața.

"Noi am cules acum ce am semănat în anii trecuți. S-au făcut niște raportări mincinoase a ceea ce înseamnă producțiile în România, 2017, 2018 și tot așa. Noi întotdeauna am declarat mult mai mult decât am produs și acest lucru se poate verifica foarte ușor. Se ia producția declarată, consumul intern, care este stabil, la 2,5 milioane tone la grâu, de exemplu, și cele 4-5 milioane de tone pe care le-am exportat, și să găsească cineva cele 3-4 milioane de tone care nu ies la socoteală. Comisia Europeană a făcut o analiză pe ultimii 5 ani, iar anul trecut, fiind secetă, raportarea a fost mult mai mică. Și atunci Comisia Europeană a zis că România nu a pierdut mare lucru, că și așa nu a avut ce vinde. Dar asta raportat la cantitățile pe care autoritățile le-au declarat în anii trecuți, ca să se situeze într-un clasament fruntaș, la care nu câștigau nimic. Și Franței și Germaniei nu le-a convenit că ne-am cocoțat așa, dintr-o dată, cu cele mai mari producții de porumb, de floarea soarelui, și s-au răzbunat", ne-a declarat Laurențiu Baciu, președintele LAPAR. Acesta a semnalat că Bulgaria, care are 4,5 milioane de hectare arabil, va primi 16 milioane de euro despăgubiri și România, cu 10 milioane de hectare primește 10 milioane de euro, adică un euro pe hectar. "Schema a fost făcută la Ministerul Agriculturii pentru aceste despăgubiri, dar cred că nici ministrul Petre Daea nu știa ce scria acolo. Pentru că nu cred că ar fi acceptat să se ducă cu o lucrare din care să-i revină un euro pe hectar. Umilitor. Un euro nu o să ne ajungă să plătim documentele pe care le depunem, la cât s-a alocat", ne-a spus Laurențiu Baciu.

Foarte mulți sateliți ai marilor traderi, mulți dintre ei români, au luat cantități foarte mari de cereale de la ucraineni și s-au trezit, dintr-o dată, că prețurile de pe piața mondială au scăzut și au rămas cu marfa, spun fermierii. "Este o chestie foarte curioasă, s-a tot vorbit despre foame în lume, despre criză alimentară, că, dacă nu pleca marfa din Ucraina și din Rusia, mureau nu știu câți de foame. Și totuși, piața mondială a scăzut, adică nu există cerere. Prețurile au scăzut cam cu 80%. Și perspective de creștere a prețurilor nu există. Seceta este la ea acasă la noi. Nu ninge și nu plouă decât la televizor, dar în realitate este o criză de apă cumplită. Terenurile sunt beton. Prețurile la îngrășăminte au scăzut la jumătate față de anul trecut, dar fermierii nu mai au bani să cumpere. Anul trecut a fost o speculație, toți cumpărau îngrășămintele cu 180 euro tona și vindeau cu o mie de euro. Nu ați au auzit de vreo criză sau de vreo nenorocire prin Egipt și 99% din îngrășăminte erau aduse din afară. Așa că, pe lângă secetă, să nu ne așteptăm la producții mari, că, fără să fie hrănite culturile, producția va fi foarte, foarte mică. Despăgubirile domnului Daea s-au evaporat, că nu ne-au dat nimic pentru culturile de primăvară, iar pentru culturile din toamnă ne-au dat 20% din ce a promis", ne-a precizat Laurențiu Baciu, președintele LAPAR.

Guvernul României ar putea lua măsuri pentru a contracara importurile din Ucraina, dacă vrea, susține președintele LAPAR, Laurențiu Baciu. Acesta a dat exemplul Poloniei, care a impus taxe pentru cerealele ucrainene, pentru că este marfă non-europeană. "Pe noi nu are cine să ne apere, nici aici, nici la Bruxelles. Mai ales că se preconizează o secetă chiar mai cruntă decât anul trecut, la lipsa de apă care este acum în sol. Poate să plouă azi 20 litri pe metrul pătrat, dar, dacă bate vântul, cum bate de o săptămână de ne-a zăpăcit, usucă tot. Ne așteaptă vremuri crunte", a mai afirmat președintele LAPAR, Laurențiu Baciu.

