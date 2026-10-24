Florian Coldea devine patron unic la Strategic Assets după plecarea generalului Dumitru Cocoru. Firma are o marjă de profit de 48% cu doar 2 angajați

Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul în rezervă Florian Coldea, a devenit proprietarul exclusiv al companiei Strategic Assets, controlată până recent în proporții egale cu un alt fost cadru de conducere din serviciile de informații. Schimbarea de acționariat s-a oficializat în prima parte a lunii august, când Dumitru Cocoru, general în rezervă și fost șef al Institutului pentru Tehnologii Avansate din SRI, a decis să își cedeze integral părțile sociale și să părăsească structura firmei.

Capital social majorat cash după plecarea asociatului

După retragerea partenerului său de afaceri, Florian Coldea a operat imediat o infuzie de capital în cadrul SRL-ului înființat în anul 2021, care are ca obiect principal de activitate consultanța în afaceri și management. Fostul număr doi din SRI a depus în numerar suma de 4.800 de lei, operațiune prin care capitalul social al Strategic Assets a atins pragul de 5.000 de lei. Această valoare reprezintă nivelul minim obligatoriu stabilit prin Legea 239 din 2025 pentru societățile cu răspundere limitată ale căror afaceri nete depășesc suma de 400.000 de lei.

Afaceri și marje de profit în scădere accentuată

Chiar dacă firma a fost operată în ultimii doi ani cu un efectiv constant de doi salariați, indicatorii de performanță extrași din bilanțurile contabile arată o pierdere vizibilă de viteză. Strategic Assets a încheiat exercițiul financiar cu o cifră de afaceri netă de 869.437 de lei, valoare care marchează o contracție de 30% față de rezultatele înregistrate în cursul anului precedent.

Această tendință de scădere a volumului de business a influențat direct și profitabilitatea companiei de consultanță. Calculele economice arată că marja de profit net a coborât la un nivel de 48,7%, suferind o corecție negativă de peste 24 de puncte procentuale comparativ cu randamentul raportat anterior.

Spre comparație, în perioada precedentă, firma controlată de Florian Coldea înregistrase o marjă de profit net substanțială, de 73,12%. Pe lângă reducerea veniturilor și a profitului, documentele fiscale scot la iveală o creștere masivă a obligațiilor de plată, datoriile totale ale Strategic Assets urcând până aproape de pragul de 394.000 de lei, fiind de peste șapte ori mai mari decât cele consemnate în bilanțul anterior.