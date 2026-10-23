Florile lui octombrie: ce e în sezon și de ce toamna are unele dintre cele mai bogate buchete ale anului
Postat la: 23.10.2026 |
Octombrie aduce împreună ultimele flori de grădină, varietăți cultivate pentru sezonul rece și materiale decorative care apar rar în alte luni: ramuri cu fructe, spice, frunze colorate și ierburi fine. Rezultatul poate fi un buchet plin, cu forme diferite și culori bine echilibrate.
Dacă vrei să alegi flori pentru un cadou, pentru masa din living sau pentru un eveniment de toamnă, merită să cunoști varietățile disponibile în această perioadă. Mai jos găsești flori de sezon, idei de combinații, recomandări pentru grădină și pași simpli de îngrijire.
Ce flori sunt în sezon în octombrie?
Crizantemele domină oferta lunii octombrie. Le găsești în forme rotunde, asemănătoare margaretelor, cu petale subțiri sau în variante cu inflorescențe mari. Un buchet de crizanteme se potrivește dacă îți dorești culoare, volum și flori care se mențin bine în vază.
Crizantema are și o istorie interesantă. În Japonia, floarea apare pe sigiliul imperial, iar oamenii o celebrează în cadrul Festivalului Crizantemelor.
În octombrie, florarii folosesc frecvent următoarele flori:
- Crizanteme în galben, bronz, alb, verde, roz prăfuit, mov sau bordo;
- Dalii, cu flori mari și petale ordonate în straturi;
- Astre, care au aspect apropiat de cel al margaretelor și completează buchetele aerisite;
- Celosia și amarant, apreciate pentru formele lor neobișnuite;
- Hortensii, care oferă masă și textură;
- Lisianthus, alstroemeria și garoafe, utile pentru buchete care trebuie să reziste mai multe zile;
- Trandafiri în nuanțe de piersică, caramel, crem, roșu închis sau teracotă.
Daliile înfloresc până la primele nopți reci, așa că apar frecvent în aranjamentele de început de octombrie. Alege-le pentru un buchet oferit unei persoane care apreciază florile mari și formele clare. Astrele, în schimb, creează un aspect mai relaxat și merg bine într-o vază ceramică simplă, alături de ramuri subțiri.
De ce sunt buchetele de toamnă atât de bogate?
Un buchet reușit de octombrie combină flori mari, flori mici și verdeață cu forme distincte. Nu numărul mare de tije face diferența, ci felul în care floristul distribuie culorile, volumele și spațiile dintre ele.
Paleta de toamnă include tonuri calde, precum ocru, cupru, cărămiziu și bordo, dar poți alege și variante luminoase. Cremul, rozul pal, movul stins și verdele închis arată bine într-un interior modern sau într-o locuință amenajată minimalist.
Texturile contribuie la aspectul bogat al compoziției. Într-un buchet poți întâlni:
- capsule de semințe;
- spice de grâu sau pampas;
- ramuri cu măceșe ori hypericum;
- eucalipt și ferigi;
- frunze uscate în tonuri arămii;
- amarant curgător, folosit mai ales în buchetele ample.
Florile de final de sezon au capete mari, iar acestea umplu repede spațiul din vază. De exemplu, trei dalii bordo, câteva crizanteme bronz și două tije de amarant pot forma baza unui aranjament pentru masa de dining. Adaugă apoi astre sau lisianthus pentru un rezultat mai lejer.
Cele mai frumoase combinații pentru buchete de octombrie
Alege paleta în funcție de locul unde va ajunge buchetul și de mesajul pe care vrei să îl transmiți. Pentru o aniversare, poți folosi culori energice. Pentru o vizită acasă la cineva, merg tonurile calme, care se integrează ușor în decor.
Iată câteva combinații ușor de cerut unui florist:
- În tonuri calde: dalii portocalii, crizanteme bronz, trandafiri somon, celosia și frunze arămii;
- Bordo și mov: dalii închise, trandafiri roșu-vin, amarant și fructe decorative;
- Roz prăfuit și crem: trandafiri nude, lisianthus, hortensii și ierburi ornamentale;
- Aspect de grădină: crizanteme, astre, dalii, ramuri cu măceșe și spice;
- Alb-verde: crizanteme albe, trandafiri crem, eucalipt și hortensii cu tente verzi.
Pentru un apartament mic, evită buchetele foarte înalte, care pot încărca vizual masa sau blatul din bucătărie. Așază în schimb florile într-o vază joasă și cu gură largă. Dacă ai un spațiu mai generos, poți folosi ramuri înalte și amarant pentru un aranjament amplu.
Flori de octombrie pentru fiecare ocazie
Pentru o zi de naștere, alege galben, roz, portocaliu sau mov. Crizantemele și daliile dau un aer prietenos compoziției, iar astrele reduc aspectul prea formal.
La o aniversare de cuplu, poți merge pe bordo, roșu închis, piersică și roz pudrat. O fundă textilă discretă, din catifea sau bumbac, completează aranjamentul fără să îl încarce.
Pentru o casă nouă, alege flori cu rezistență bună: crizanteme, garoafe, alstroemeria și hortensii. Dacă știi că gazda nu are multe vaze, oferă un aranjament într-un vas ceramic sau într-o cutie cu suport hidratat.
Pentru mesaje de susținere, păstrează culorile simple: alb, crem, verde și mov deschis. Lisianthusul, crizantemele albe și trandafirii crem exprimă respect într-un mod potrivit.
Ce flori alegi pentru o nuntă în octombrie?
O nuntă organizată în octombrie poate avea un decor colorat, dar nu trebuie să urmeze obligatoriu paleta portocaliu-roșu. Discută cu floristul despre florile disponibile cu una-două săptămâni înainte de eveniment, deoarece vremea și aprovizionarea pot schimba selecția.
Poți porni de la una dintre aceste direcții:
- Romantic: dalii roz, trandafiri nude, lisianthus și ierburi fine;
- Intens: dalii bordo, trandafiri roșu închis, amarant și frunze în tonuri profunde;
- Minimalist: crizanteme albe, anthurium, trandafiri crem și verdeață structurală;
- Natural: astre, crizanteme, ramuri, ferigi și capsule de semințe.
Pentru mesele invitaților, aranjamentele joase ajută conversația, deoarece nu blochează privirea. Într-o sală cu lumină redusă, includerea florilor crem sau albe poate lumina decorul.
Flori de toamnă pentru grădină și balcon
În octombrie poți păstra balconul atractiv cu crizanteme de grădină, cyclamen, panseluțe, viole, sedum și varză ornamentală. Alege ghivece cu orificii de drenaj și golește farfuriile după ploaie, pentru ca rădăcinile să nu stea în apă.
Aceasta este și perioada bună pentru bulbii de primăvară. Plantează lalele, narcise, zambile, crocuși și allium înainte de înghețul puternic.
Urmează acești pași:
- Afânează solul și elimină rădăcinile uscate.
- Plantează bulbul la o adâncime de două sau trei ori înălțimea lui.
- Așază partea ascuțită în sus.
- Acoperă cu pământ și udă moderat.
- Marchează zona cu o etichetă, ca să eviți să sapi acolo primăvara.
Cum păstrezi proaspăt un buchet cu flori de octombrie?
Îngrijirea corectă prelungește aspectul plăcut al florilor. Spală vaza înainte de folosire și nu lăsa frunze sub nivelul apei, fiindcă acestea favorizează dezvoltarea bacteriilor.
Aplică rutina de mai jos:
- taie 1-2 cm din tije, oblic, cu o foarfecă curată;
- schimbă apa la una sau două zile;
- spală vaza dacă apa devine tulbure;
- ține florile departe de calorifer, soare direct și fructe coapte;
- îndepărtează florile care încep să se ofilească.
Daliile preferă camere mai răcoroase și apă proaspătă. Hortensiile au nevoie de hidratare atentă, iar crizantemele își păstrează mai bine forma dacă reîmprospătezi tăietura tijelor regulat.
Alege florile care se potrivesc stilului tău, combină nuanțele cu încredere și pregătește un buchet de octombrie care să aducă culoare în casa ta sau în ziua unei persoane dragi.
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