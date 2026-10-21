Franța se pregătește de un nou șoc: Se anunță proteste și mai puternice în următoarele zile și Guvernul mobilizează forțe impresionante de poliție
Postat la: 21.10.2026 |
Premierul Franţei intenţionează să se întâlnească miercuri cu sindicatele pentru a discuta despre securitate şi a promis o mobilizare "masivă" a forţelor de poliţie la proteste, în urma revoltelor din săptămâna trecută care au dus la instituirea stării de urgenţă şi la arestări, transmite AFP, informează News.ro.
A doua cea mai mare economie din zona euro a fost zguduită în weekend de unele dintre cele mai grave revolte din ultimii ani, cu doar şase luni înainte ca alegătorii să se prezinte la urne pentru a-l alege pe succesorul preşedintelui Emmanuel Macron.
Sebastien Lecornu se va întâlni miercuri dimineaţă cu reprezentanţi ai cinci sindicate pentru a discuta "modalităţile şi mijloacele de a garanta libertatea esenţială de a manifesta", potrivit unei scrisori trimise organizaţiilor, în care se menţiona că unele dintre acestea încercau să submineze protestele prin "acte inacceptabile".
Sâmbătă sunt planificate mai multe proteste axate pe creşterea costului vieţii, organizate de mişcarea "Vestele Galbene" şi de elevii de liceu, iar o altă manifestaţie a fost convocată pentru 5 noiembrie de către sindicatele muncitoreşti. Elevii nu au fost invitaţi la întâlnirea de miercuri.
Imaginile cu ciocniri, mulţimi care jefuiau magazine şi clădiri publice incendiate în weekendul trecut au determinat mai multe ţări, printre care Statele Unite, China şi Germania, să emită avertismente de călătorie pentru cetăţenii lor aflaţi în Franţa.
Confruntat cu parlamentari furioşi în Parlament, Lecornu a recunoscut că măsurile de securitate au fost insuficiente şi a promis o abordare mai fermă înainte de noul val de proteste. "Desfăşurarea forţelor pentru sâmbăta viitoare va fi masivă", a declarat Lecornu.
Autorităţile franceze au anunţat luni instituirea unor restricţii parţiale de circulaţie în Paris şi în alte oraşe, iar Lecornu a declarat că marţi vor fi impuse noi restricţii acolo unde va fi necesar.
Restricţia de circulaţie pe timp de noapte în Capitală, începând de marţi, se aplică în Piaţa Republicii din centrul-est şi în cartierul comercial Les Halles din centru.
De asemenea, a fost dispusă interzicerea adunărilor publice pe Champs-Elysées, în apropierea mai multor clădiri publice şi în gări.
Poliţia din Paris a dispus o interdicţie temporară privind transportul de canistre sau sticle cu benzină sau gaz, după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, mulţimile au dat foc clădirilor guvernamentale şi magazinelor.
Forţele de securitate au arestat un bărbat despre care se crede că are legături cu extrema stângă în legătură cu incendierea primăriei istorice din Limoges, a cărei distrugere a devenit un simbol al violenţei.
Autorităţile au fost criticate de partide din întreg spectrul politic, candidata de extremă dreapta la preşedinţie, Marine Le Pen, descriind tulburările ca pe un "semnal de alarmă" care a scos la iveală o "criză profundă" a autorităţii.
Sondajele recente sugerează că Le Pen conduce în intenţiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale cu o marjă largă, iar candidatul de extremă stânga, Jean-Luc Melenchon, se conturează ca cel mai puternic contracandidat pentru turul doi.
Lecornu a acuzat grupurile radicale de extremă stânga că au pus la cale un "plan insurecţional" care a dus la revolte.
Ca semn al unei atenţii politice crescânde asupra violenţelor de stradă, parlamentarii din întregul parlament francez, divizat pe mai multe tabere, au convenit marţi să lanseze o anchetă parlamentară privind tulburările, inclusiv eventualele eşecuri ale serviciilor de informaţii, tacticile poliţieneşti şi gradul de pregătire al guvernului.
Investitorii au vândut masiv titlurile de datorie franceze în ultimele săptămâni, pe fondul îndoielilor tot mai mari cu privire la capacitatea guvernului de a ţine sub control cheltuielile. Aproape 150 de persoane au fost arestate şi peste 800 au fost aduse în faţa instanţelor, potrivit ministrului Justiţiei.
Ministrul de Interne, Laurent Nunez, şi-a prezentat demisia duminică, afirmând că Poliţia "a pierdut controlul" în timpul tulburărilor. Macron i-a respins demisia, iar Nunez ar urma să participe, de asemenea, la întâlnirea de miercuri cu reprezentanţii sindicatelor.
Şi în alte ţări europene au avut loc demonstraţii împotriva creşterii preţurilor, cu ciocniri de amploare redusă izbucnind în centrul financiar al Italiei, Milano, precum şi în Belgia în weekend.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a profitat de tulburările din Franţa pentru a-şi amplifica retorica anti-imigraţie şi anti-islam, într-un moment în care Partidul Republican se confruntă cu vânturi potrivnice în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.
Trump a ţinut un discurs lung şi virulent luni, la un miting electoral din Kansas, afirmând că Franţa este "cucerită, jefuită şi arsă din temelii de migranţi, jihadişti şi comunişti". Mai mulţi analişti au contrazis retorica lui Trump, afirmând că imigraţia nu a fost o forţă motrice a tulburărilor din Franţa.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Clonarea oamenilor ar putea deveni realitate: Cercetătorii care au reușit să cloneze un cal susțin că nu există obstacole tehnice majore
Doi cercetatori de origine cubaneza, care au reușit sa cloneze pentru prima data un cal in Chile, susțin ca reproducerea ...
-
Cristela Georgescu reacționează după scandalul cenzurii interviului de la "Marius Tucă Show": "Am aflat abia după emisiune"
Cristela Georgescu a fost invitata la emisiunea "Marius Tuca Show", de la Gandul. În jurul emisiunii s-a iscat mar ...
-
S-a stârnit "furtuna perfectă" la nivel mondial: Situația de la granițele României are efectul de fluture și produce consecințe dintre cele mai grave
Atacurile asupra transporturilor de cereale din Marea Neagra starnesc "furtuna perfecta". Problema este insa mai ampla, ...
-
Doctorița cercetată penal pentru ucidere din culpă după moartea Alexandrei Ivanov a câștigat la tribunal reangajarea și plata tuturor drepturilor
Doctorița Mariana Pitrop, acuzata de moartea Alexandrei Ivanov din data de 18 august 2023, tanara de 25 de ani care a de ...
-
Avertisment cu nume demonic despre pericolele scăpării AI de sub control. Ce este „decalajul Azazel", invocat de Leonardo Badea, viceguvernatorul BNR
În acest moment, tehnologia poate avansa mai repede decat capacitatea societații de a invața sa o controleze, aver ...
-
Bărbatul care a prezis 9/11 face predicții terifiante pentru 2066. Ce se va întâmpla cu lumea peste 40 de ani
Un jurnalist și autor care a petrecut trei decenii analizand previziunile despre viitor a facut o serie de predicții pri ...
-
Ritual sumerian pentru extragerea sufletelor din corpuri. Ce este "spiritul transportabil"
Cultura sumero-babiloniana a aparut peste noapte și a atins un nivel de evoluție cu adevarat fascinant. Unii cercetatori ...
-
Luca Niculescu merge la Cotroceni pentru depunerea jurământului: Anunțul de ultimă oră al Administrației Prezidențiale
Președintele Nicușor Dan ii va primi marți seara, 20 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe premierul Luca Niculescu și pe ...
-
Legile Belagine - Codul Sacru al Nemuririi Dacice. "Chakrele" Munților României și frecventele lor. Adevăruri pierdute sau ascunse ale poporului român
În vremea lui Burebista și Deceneu, Legea Belagine nu era un cod juridic obișnuit, ci un circuit energetic viu car ...
-
Becali a câștigat procesul cu Realitatea Plus, dar contestă despăgubirile prea mici: „Trebuie să-i doară sufletul"
Gigi Becali a cerut despagubiri de un milion de euro de la compania care opereaza Realitatea Plus, insa Tribunalul Bucur ...
-
O scriitoare cunoscută din România, surprinsă de ce a găsit într-o sticlă de apă minerală: „Ce plutește în ea?”
O fotografie publicata pe Facebook de scriitoarea Irina Binder, in care intr-o sticla de apa minerala Biborțeni apar dep ...
-
Mezelurile sunt la propriu "cancer cu carne" la pachet. Studiu realizat cu 460.000 de adulți timp de 20 de ani
Consumul de alimente ultraprocesate din carne, mezeluri pentru șandvișuri și crenvurști este legat de un risc crescut de ...
-
Pagube uriașe după violențele din Franța. Produsele furate ar fi ajuns la revânzare pe internet
Peste 3.000 de afaceri au fost afectate de violențele care au avut loc in Franța in weekend, iar proprietarii magazinelo ...
-
Școala unde un elev a înjunghiat o profesoară și un elev a făcut parte din programul SRI de prevenire a terorismului și extremismului
Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare" din Bistrița, unde un elev de 13 ani a injunghiat o profesoara și un coleg, a ...
-
Cristela Georgescu, mesaj înaintea judecării contestației care îl poate lăsa acasă pe Călin Georgescu: „Fiți tari cum este și el!"
Cristela Georgescu a anunțat ca vineri, 23 octombrie, de la ora 9:00, Curtea de Apel București va judeca contestația pro ...
-
Poliția e incapabilă sa-i prindă pe vinovați dar ii arestează pe justitiari: Un tânăr din Berceni e reținut după ce a sechestrat un agresor suspectat de violarea unei minore
Alexandru Constandachi, cunoscut online drept „Justițiarul din Berceni", a fost reținut pentru 24 de ore intr-un d ...
-
Mărmureanu face o previziune de cutremur major: "Dacă simțiți o mișcare verticală importantă să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic!"
Seismologul Gheorghe Marmureanu face o noua predicție legata de un posibil cutremur care va lovi Romania. Declarația vin ...
-
Un preot a murit în timpul unei slujbe după ce i s-a prăbușit crucea în cap chiar cand vorbea despre "aspectele mortii". El apartinea Congregației Sfântului Mântuitor
Preotul Patricio Alfredo Sánchez Molinari a murit sambata, 17 octombrie, in timpul slujbei din biserica "Nuestra ...
-
Parisul în flăcări: Violentele revolte sociale și profețiile apocaliptice ale Mariei-Julie Jahenny. Când veți vedea Franța arzând atunci a venit Sfârșitul de la Dumnezeu!
Imaginile de coșmar din Parisul acestor zile — marcat de baricade in flacari, confruntari de o violența fara prece ...
-
Răsturnare neașteptată de situație! Damen Holding contestă legalitatea procedurii de vânzare a şantierului naval Mangalia, cu preţ scăzut
Rasturnare de situație dupa vanzarea șantierului Damen la preț redus. Licitația perfectata saptamana trecuta s-a lasat ș ...
-
NYT: SUA propun Europei să reia achiziționarea de gaze rusești
SUA propun Europei sa reia achiziționarea de gaze rusești in cantitați mari, in cadrul unui acord de pace privind Ucrain ...
-
Codul Răspunderii pentru Mandatul Public - Semnează petiția ca sa-i obligăm noi să dea socoteală!
De prea multe ori am fost inselati. De prea multe ori politicieni de orice culoare ne-au mintit, cu consecinte grave as ...
-
Cercetătorii vor să capteze energia Soarelui direct din spațiu. De ce ideea revine în atenție
Ideea de a colecta energia Soarelui direct din spațiu și de a o trimite pe Pamant circula de zeci de ani, dar pana recen ...
-
China a creat o armă supranumită „ucigașul de portavioane". Cât de distrugătoare este DF-21D, care își poate schimba traiectoria în mers
China a dezvoltat racheta balistica DF-21D, supranumita „ucigașul de portavioane", capabila sa loveasca nave de ra ...
-
Profeția lui Stephen Hawking începe să prindă contur: A prevăzut evoluția AI și susține că vor apărea "supraoamenii"
Celebrul fizician britanic Stephen Hawking avertiza ca progresul tehnologic ar putea schimba radical viitorul umanitații ...
-
SURSE Fiul minor al unui șef din Poliția Locală Sector 6, ridicat de DIICOT: Ar fi vândut droguri colegilor, de la ușa casei, când părinții lipseau de acasă
Fiul unui director adjunct al Direcției Generale de Poliție Locala Sector 6, un adolescent de 16 ani, este cercetat intr ...
-
Nu mai sunt vacile de vină ci pinguinii din Antartica: emit până la 7 milioane de tone de metan pe an care încălzește planeta mai puternic decât dioxidul de carbon
Coloniile de pinguini din Antarctica contribuie la eliberarea in atmosfera a unor cantitați importante de metan, un gaz ...
-
Se mișcă pământul României: Cutremur cu magnitudinea de 4,9 în Vrancea resimțit și în Republica Moldova și Ucraina
Un cutremur cu magnitudinea estimata de 4,9 s-a produs luni, la ora 11:52, in apropiere de Ramnicu Sarat, fiind raportat ...
-
Emmanuel și Brigitte Macron dansează drăcește în timp ce Franța este cuprinsă de haos. Sunt amenințați că vor avea soarta monarhilor francezi executați la Revoluție
Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au fost criticați pentru ca au participat vineri (16 octombr ...
-
Elevul care și-a înjunghiat profesoara și-a anunțat atacul pe TikTok. Mesajul postat înainte de agresiune: "Habar nu au cât sunt de periculos!"
Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoara și un coleg, luni dimineața, intr-o școala din Bistrița, și-ar f ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu