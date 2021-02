Gabriel Dorobanțu a fost hăcuit de hotii cibernetici care i-au furat sume mari de bani

Cântărețul Gabriel Dorobanțu a picat pradă hackerilor. Aceștia i-au spart conturile bancare și au comandat produse scumpe.

Dorobanțu spune că i-a fost furată și identitatea pe Facebook, acolo unde s-au cerut bani în numele său. Acum, artistul este audiat la DIICOT. "Am făcut o cerere către bancă și banca mi-a restituit banii. Nu cred că sunt singurul care a pățit acest lucru. Am primit un semnal de la Vodafone că am făcut comandă pentru un telefon foarte scump. Am insistat că nu e comanda mea", a explicat Dorobanțu la audieri.