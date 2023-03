HELP Instal - solutia pentru debransarea de la sistemul centralizat de incalzire RADET Termoenergetica

În ultimii ani, tot mai mulți proprietari de imobile au decis să renunțe la sistemul centralizat de încălzire furnizat de RADET Termoenergetica și să treacă la o sursă de încălzire proprie, din cauza costurilor ridicate și a problemelor sistemului centralizat. În aceste condiții, compania HELP Instal vine în ajutorul clienților săi cu servicii de debranșare RADET Termoenergetica, oferindu-le posibilitatea de a se deconecta de la sistemul centralizat într-un mod legal și sigur.

Legea nr. 325/2006 privind procesul de debransare RADET si documentele necesare

Debranșarea de la sistemul de încălzire centralizat este reglementată prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. În general, debranșările se fac în perioada aprilie-septembrie, după care urmează perioada de iarna și debranșările sunt de evitat, pentru a nu exista intreruperi in ceea ce priveste incalzirea locuintei.

Pentru a solicita debranșarea de la RADET Termoenergetica, este necesară completarea unui set de documente, inclusiv cererea de debranșare, acordul scris al vecinilor, cererea către Asociația de Proprietari și proiectul tehnic de debranșare de la rețeaua de termoficare, întocmit de un proiectant specializat și atestat MLPTL, IS și IT. De asemenea, este necesar un acord de acces la sistemul de distribuție de gaze și un contract de furnizare sau aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale.

Cine este HELP Instal si cum poate ajuta in procesul de debransare Termoenergetica?

Pentru a simplifica procesul, este recomandat sa apelati la firme care se ocupa de debransare RADET. Compania HELP Instal este o firmă autorizată ANRE și agreată Distrigaz, care ofera servicii de debranșare RADET Termoenergetica, asigurând un proces legal și sigur de deconectare de la sistemul centralizat.

Help Instal poate ajuta proprietarii de apartamente să completeze toate aceste documente și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru debranșare.

In plus, compania Help Instal ofera servicii variate in zona de instalatii gaze, de la faza de proiectare si montaj pana la cea de verificare instalatie gaz periodica si revizie gaz. Aceste etape sunt reglementate legal si sunt extrem de importante pentru a functiona in deplina siguranta.

Este important ca oamenii să aibă siguranța ca locuinta este în condiții optime de funcționare și sănătoase pentru ei si intreaga familie. Este esențial să apelați la firme verificari gaz pentru controlarea si întreținerea instalațiilor de gaze naturale. Aceste companii sunt specializate în identificarea și rezolvarea problemelor și in acest mod aveti siguranta că totul funcționează corect.

Beneficiile debransarii RADET Termoenergetica

Debranșarea de la RADET Termoenergetica poate fi o opțiune avantajoasă pentru proprietarii de apartamente, în special în cazul în care sursele alternative de încălzire, precum centralele termice sau panourile solare, care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. În plus, debranșarea poate reduce riscul de avarii la instalația de încălzire centralizată și poate crește valoarea proprietății.