In aceasta iarna se poarta parfumurile arabesti

Considerate, odinioara, creatii olfactive exclusiviste, si dedicate doar persoanelor instarite din Orient - India, Arabia - parfumurile arabesti ne ofera, in prezent, o farama din traditia locala a culturii si mirosul exotic pe care il inspira.

Si tocmai pentru ca sunt unice, au o aroma aparte si este usor sa le diferentiem prin calitatea de continut, categoriile de parfumuri arabesti cu uleiuri parfumate foarte concentrate, ingrediente naturale, florale si lemnoase ne cuceresc iremediabil simturile prin aromele sau combinatiile atipice care ne invaluie in lux si eleganta.

Perfecte pe timp de iarna

Nu mai este o noutate ca parfumurile arabesti celebre sunt considerate cele mai potrivite pentru sezonul de iarna. Iar asta, deoarece un parfum ideal pentru sezonul rece este unul cu o aroma calda, bogata si profunda. Din moment ce corpul uman nu poate emite prea multa caldura in zilele reci, doar parfumurile puternice pot rezista pe piele. Mai mult decat atat, cele arabesti au in compozitie ierburi aromatice intense, note condimentate si lemnoase care le prelungesc rezistenta.

Putem opta pentru parfumuri arabesti cu note lemnoase aromatice precum Oud, lemn de santal, lemn de trandafir si patchouli, sau pentru parfumuri picante cu note puternice de scortisoara, piper si vanilie. Din acest sezon nu lipsesc nici notele florale intense cu miresme de trandafir si iasomie, ca de altfel, parfumurile cu note de piele, rasini de copaci sau alte ingrediente la fel de inedite. Toate aceste tipuri de parfumuri, disponibile in note delicate sau intense, necesita mai putina caldura pentru a se evapora, emanand o aroma extrem de placuta.

Parfumuri arabesti cu baza non-alcoolica

Naturalitatea parfumurilor arabesti este foarte apreciata, tendinta pentru aceste arome fascinante devenind din ce in ce mai populara. Spre deosebire de majoritatea parfumurilor moderne, realizate cu apa, cu un procent care constituie, de regula, cea mai mare parte din cantitatea totala de lichid, incluse in categoria parfumeriei alcoolice "diluate", cele arabesti sunt uleioase si concentrate.

Parfumurile cu ulei arabesc sunt produse pe baza de ingrediente naturale, avand o durabilitate indelungata, surprinzatoare, unele compozitii simtindu-se pe piele chiar si dupa cateva zile de la aplicare. Doar cateva picaturi de parfum de ulei sunt suficiente pentru cel putin zece ore de experienta senzoriala intr-un fascinant basm oriental.

De fapt, principala diferenta intre parfumurile arabesti si alte esente aromate consta in absenta alcoolului etilic din compozitie. Acesta din urma poate usca pielea delicata, sensibila, cu atat mai mult pe timp de iarna, iar utilizarea excesiva a parfumului poate provoca iritatii. In schimb, parfumurile clasice arabesti sunt, in realitate, concentrate de uleiuri naturale ce patrund adanc in piele si impiedica mirosul placut sa dispara rapid. Ele nu doar ne fac sa mirosim bine, ci ne hranesc pielea in acelasi timp, hidratand-o, facand-o catifelata si sanatoasa.

Mirosul se modifica odata cu activitatea fizica

Parfumurile arabesti atrag nu doar prin rezistenta sporita, ci si prin faptul ca intensitatea lor se schimba in timpul activitatii fizice. Cand corpul este relaxat, parfumul este discret si usor, insa, odata cu miscarea, acesta se intensifica, dezvaluindu-si notele tot mai intens. Fenomenul se datoreaza cresterii temperaturii corpului, in care miscarea moleculelor de uleiuri aromatice este accelerate si, implicit, evaporarea mai intensa.

Parfumurile arabesti sunt ideale pentru lunile de iarna, cat si pentru vara. Puteti explora intreaga colectie disponibila online in magazinul parfumat.ro, pentru a va alege cea mai potrivita varianta de parfum arabesc, cu uleiuri naturale luxoase, pe care, de altfel, il puteti folosi ca si aditiv de aroma pentru uleiurile de masaj, ca ulei de baie sau sub forma de aromaterapie pentru a va imbunatati starea generala.

Pentru un efect scontat, aplicati-l pe tample, gat, incheieturi, partile interioare ale coatelor, sub genunchi, in spatele urechilor - pe zonele cu puls care prelungesc longevitatea parfumului.