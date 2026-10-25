Incident de securitate absolut în SUA: Un obiect zburător neidentificat de formă triunghiulară a sfidat radarele Pentagonului

Doi observatori militari de rang înalt afirmă că au văzut un obiect triunghiular negru misterios zburând cu o viteză extraordinar de mare deasupra unui obiectiv sensibil din vestul SUA la începutul acestui an, conform celei mai recente serii de raportări privind observarea OZN-urilor publicate vineri de administrația Trump, informează The Guardian.

Obiectul neidentificat nu prezenta niciuna dintre caracteristicile unei aeronave militare convenționale, se menționează în raportul lor adresat Departamentului Apărării, și a dispărut brusc și în tăcere în câteva secunde, fără a lăsa în urmă nicio dâră de gaze de eșapament sau alte dovezi ale existenței sale.

Presupusa observație, făcută de surse anonime cu "o vastă experiență operațională în colaborarea cu agențiile guvernamentale", a avut loc într-o locație care a fost cenzurată în dosarul făcut public vineri.

"Fenomenul anormal neidentificat" (UAP), un termen care a înlocuit termenul OZN în cercurile militare, guvernamentale și științifice, semăna cu o dronă cu aripi în formă de delta, cu o anvergură a aripilor cuprinsă între 9 și 15 ft (2,75 până la 4,5 m), au amintit observatorii. Aceștia au estimat viteza sa la 1.800 mph (2.896,8192 km/h).

La fel ca în cazul a sute de alte rapoarte publicate de Pentagon începând din luna mai, ca parte a promisiunii lui Donald Trump de a asigura transparența cu privire la documente clasificate sau secrete de zeci de ani referitoare la OZN-uri, multe alte detalii sunt vagi, neconcludente sau cenzurate în totalitate.

În timp ce multe relatări anterioare au fost însoțite de fotografii reale sau de înregistrări video ale unor aparente observații, raportul privind "triunghiurile negre" prezintă nouă imagini identice ale aceluiași canion neidentificat, cu siluete minuscule, trilaterale, adăugate grosolan pentru a reproduce mișcarea obiectului pe care observatorii au afirmat că l-au văzut.

"Într-adevăr, aceasta pare a fi puțin mai mult decât o formă triunghiulară neagră suprapusă pe un fundal de peisaj pentru a ilustra raportul. Nu cred că adaugă cu adevărat ceva substanțial raportului în sine", a declarat Greg Eghigian, profesor de istorie și bioetică la Universitatea Penn State și autor al cărții din 2024 intitulată *After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon* (După apariția farfuriilor zburătoare: o istorie globală a fenomenului OZN).

După o serie inițială de comunicate, publicările Pentagonului din cea de-a doua administrație Trump au devenit mai puțin frecvente în ultimele luni și vizibil mai sumare de când președintele SUA a declarat în februarie că ordonă dezvăluirea completă a informațiilor deținute de guvern cu privire la OZN-uri și la căutarea vieții extraterestre dincolo de planeta noastră.

Măsura a urmat acuzațiilor formulate în Congres în 2023 de un fost oficial al serviciilor de informații, potrivit cărora administrațiile succesive s-au angajat într-o acțiune de mușamalizare și că guvernul se afla în posesia unor nave spațiale extraterestre prăbușite. Comunicatul de vineri a conținut mai puțin de 25 de documente text și niciun videoclip sau imagine.