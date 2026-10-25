Între tradiția satului și ritmul orașului: cum se organizează astăzi o înmormântare în Domnești
Postat la: 25.10.2026 |
Domnești este una dintre comunele din Ilfov care s-au schimbat cel mai mult în ultimii ani. Pe lângă casele vechi cu curți largi, unde familiile locuiesc de generații, au apărut ansambluri rezidențiale noi și străzi întregi de locuințe construite de oameni veniți din București sau din alte colțuri ale țării. Această amestecătură de vechi și nou se vede în viața de zi cu zi, dar și în felul în care comunitatea își conduce pe ultimul drum oamenii dragi.
Cine caută servicii funerare Domnești are, de cele mai multe ori, una dintre aceste două povești. Fie o familie cu rădăcini locale, care vrea ca totul să se desfășoare după rânduiala satului, fie o familie mutată de curând, care nu cunoaște încă parohia, cimitirul sau pașii administrativi din comună.
Rânduiala satului, păstrată cu grijă
În familiile vechi din Domnești și din satul Țegheș, înmormântarea păstrează multe dintre obiceiurile de altădată. Priveghiul se ține adesea acasă, în casa în care persoana a trăit, iar vecinii vin să aprindă o lumânare și să stea alături de familie. Femeile din neam ajută la pregătirea colivei și a mesei de pomenire, bărbații se ocupă de cele practice, iar preotul parohiei cunoaște, de obicei, familia de mulți ani.
Aceste tradiții dau ceremoniei o căldură pe care orașul o pierde uneori. În același timp, ele presupun multă muncă într-un interval foarte scurt, iar familia are nevoie de sprijin pentru partea pe care nu o poate face singură: pregătirea trupului, transportul, procurarea produselor funerare și actele.
Când ești nou în comună
Pentru familiile stabilite recent în Domnești, situația arată diferit. Nu există încă o rețea de vecini care să știe ce e de făcut, nu se cunoaște preotul și nici administrația cimitirului. În plus, multe dintre aceste familii au rude în alte localități, ceea ce ridică întrebarea dacă înmormântarea are loc în comună sau în satul de origine al celui decedat.
Este o decizie care merită luată cu calm, ținând cont de dorința persoanei plecate, de locul în care se află mormintele familiei și de distanța pe care trebuie să o parcurgă cei apropiați. O firmă funerară cu experiență poate explica diferențele practice dintre cele două variante, inclusiv ce înseamnă transportul funerar către o altă localitate.
Pașii administrativi, pe scurt
Indiferent de tradiții sau de locul înmormântării, partea administrativă este aceeași. Decesul se constată de un medic, după care se eliberează certificatul medical constatator. Pe baza lui, decesul se înregistrează la serviciul de stare civilă al localității în care a avut loc, de regulă în cel mult trei zile, iar familia primește certificatul de deces.
Înainte de ziua înmormântării, este bine să fie clarificate câteva lucruri:
- dacă există loc de veci în cimitirul parohiei sau trebuie obținut unul nou
- ziua și ora slujbei, stabilite împreună cu preotul
- dacă priveghiul se ține acasă sau la capela cimitirului
- documentele necesare pentru ajutorul de deces
Ajutorul de deces este de 9.192 lei în 2026 și se acordă pentru pensionari și salariați. În multe cazuri, el acoperă integral costul unui pachet funerar complet, iar firmele funerare îl pot deconta direct, pe baza talonului de pensie.
Servicii funerare Domnești: ce merită urmărit
Pentru o comună aflată la granița cu Bucureștiul, două lucruri contează în mod special. Primul este rapiditatea. O firmă care acoperă zona vestică a Ilfovului, inclusiv Domnești, Clinceni sau Bragadiru, poate ajunge în scurt timp la domiciliu, la orice oră. Al doilea este capacitatea de a respecta obiceiurile locale fără să le uniformizeze. O familie care vrea priveghi acasă, cu toate rânduielile satului, trebuie ajutată exact în acest sens, nu convinsă să aleagă altceva.
Merită urmărită și transparența ofertei. Un pachet funerar ar trebui explicat clar: ce include, ce rămâne de achitat separat și cum se reflectă ajutorul de deces în costul final. Firmele serioase restituie diferența atunci când valoarea pachetului este mai mică decât ajutorul.
O comunitate care încă își conduce oamenii împreună
Ceea ce face Domneștiul aparte este faptul că, în ciuda schimbărilor, comunitatea nu și-a pierdut obiceiul de a fi prezentă la momentele grele. Vecinii vin, ajută, stau alături de familie. Atunci când o familie caută servicii funerare Domnești, cel mai mult contează să găsească oameni care înțeleg această realitate și se pun în slujba ei, oameni care preiau partea grea, organizatorică, și lasă familiei și comunității spațiul de care au nevoie pentru a-și lua rămas bun așa cum se cuvine.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Când îngrijirea acasă a unui părinte cu demență devine prea grea
Puțini oameni sunt pregatiți pentru momentul in care un parinte incepe sa uite drumul spre casa, numele nepoților sau da ...
-
Arată ca un nor uriaș, dar ar putea deveni una dintre cele mai neobișnuite clădiri din Europa
Un zgarie-nori impresionant, care seamana cu un nor „plutitor", ar putea fi construit intr-o destinație turistica ...
-
Misterul crăpăturilor de pe Lună. Cum au explicat cercetătorii apariția miilor de falii
Luna iși reduce treptat dimensiunile pe masura ce interiorul sau se racește, iar cercetatorii au identificat mii de fisu ...
-
Dezastrul anuntat: Metroul spre Otopeni ar putea fi gata abia în 2032 chiar și în cel mai optimist scenariu
Dupa lansarea primei „cartițe" pentru saparea tunelurilor pe secțiunea Tokyo-Aeroportul Otopeni a Magistralei 6 de ...
-
Câte persoane au trecut granițele României, după ce moldovenii au luat cu asalt punctele de trecere Sculeni și Albița
Aproape 95.000 de persoane au traversat frontiera Romaniei in ultimele 24 de ore. În același interval de timp, pol ...
-
Predicțiile celui supranumit "Nostradamus al Americii" - "Lumea se îndreaptă spre dezastru"
John Hogue, un autor cunoscut pentru interpretarile sale asupra profețiilor lui Nostradamus, susține ca lumea s-ar putea ...
-
Doar șase state din lume garantează bătrâneți sigure în fața crizei financiare. Raportul care anunță rescrierea regulilor de pensionare pentru două treimi din planetă
Sistemele globale de pensii au intrat oficial intr-o zodie a colapsului financiar, strivite de o dubla presiune: speranț ...
-
Incident de securitate absolut în SUA: Un obiect zburător neidentificat de formă triunghiulară a sfidat radarele Pentagonului
Doi observatori militari de rang inalt afirma ca au vazut un obiect triunghiular negru misterios zburand cu o viteza ext ...
-
Panică la IPJ Alba Iulia. Un bărbat înarmat cu o pușcă și o grenadă a intrat peste ofițerul de serviciu. Ce a cerut l-a surprins și pe polițist
Un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, a provocat momente de panica extrema sambata seara, 24 octo ...
-
Cercetătorii au descoperit de ce prostata bărbaților se mărește odată cu vârsta și ce se poate face
Oamenii de știința au descoperit un subtip distinct de celula in prostata și ar putea ajuta la rezolvarea misterului de ...
-
„Noapte înstelată", capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Cercetatorii cred ca au reușit sa identifice cu exactitate cerul nocturn reprezentat in celebrul tablou „Noapte in ...
-
O studentă a abandonat facultatea după ce a fost violată de două ori de Alexandru Toader. Alte șase victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Șapte femei sunt victime in dosarul in care Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader, este acuzat de fapt ...
-
Florian Coldea devine patron unic la Strategic Assets după plecarea generalului Dumitru Cocoru. Firma are o marjă de profit de 48% cu doar 2 angajați
Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul in rezerva Florian Coldea, a devenit proprietarul exclusiv al compani ...
-
Controversat om de afaceri bulgar, executat cu un glonț în cap în propria casă. Poliția a prins deja trei suspecți. Care ar fi fost motivul asasinatului
Controversatul fost europarlamentar și om de afaceri bulgar Slavi Binev a fost impușcat mortal in propria locuința din d ...
-
Un bărbat a murit în timp ce se afla la funeraliile unui prieten. Ce s-a întâmplat când a mers să viziteze mormântul tatălui său
Un barbat in varsta de 48 de ani din Brazilia și-a pierdut viața intr-un mod cu totul neobișnuit, chiar in timpul ceremo ...
-
Un bărbat și o femeie din Capitală, acuzați că au răpit doi nou-născuți. Cine este mama copiilor
Un cuplu de romani care traia in Italia a vrut sa ia gemenii unei femei de cetațenie indoneziana, pe care o angajasera s ...
-
Alexandru Toader folosea notele și examenele ca monedă de schimb pentru abordarea și constrângerea studentelor
Lectorul Alexandru Florin Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 ...
-
Se punea la cale un război civil în Republica Moldova: Tinerii erau mobilizați prin rețelele sociale pentru a provoca proteste violente
Poliția, SIS și procurorii din Republica Moldova au facut percheziții in mai multe regiuni, intr-un dosar in care un gru ...
-
Agenți AI care intră singuri în rețele, se copiază de pe un device pe altul, „neutralizează" ținte și se autodistrug
Comandamentul cibernetic al Armatei SUA dezvolta un proiect aproape SF: agenți AI care intra singuri in rețele, se copia ...
-
Experții avertizează asupra unei crize globale de securitate cibernetică: inteligența artificială descoperă vulnerabilități mai repede decât pot fi remediate
Liderii unor companii importante din industria tehnologiei avertizeaza ca inteligența artificiala (AI) ar putea declanșa ...
-
Reacția fostului ministru al Justiției Tudorel Toader după arestarea fiului său pentru viol VIDEO
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a avut sambata, 24 octombrie, o scurta reacție dupa ce fiul sau, Alexandru, ...
-
Zeci de familii evacuate după ce un bloc cu "bulină roșie" e în pericol de prăbușire în București. A apărut o fisură uriașă între două scări
O crapatura foarte mare aparuta intre doua scari, de la etajul 5 la 8, a dus la evacuarea preventiva a locatarilor unui ...
-
Proiectul Chrysalis uimește lumea științifică: O comunitate întreagă va trăi și va muri pe o navă-lume lungă de 58.000 de metri
O nava lunga de 58.000 de metri ar putea porni intr-o zi spre cea mai apropiata exoplaneta, iar la bordul ei ar urma sa ...
-
Care sunt calculele reale pentru Europa tinand cont ca epidemia de Ebola se extinde tot mai mult în lume. Nu există în prezent vaccinuri sau tratamente specifice
Epidemia de Ebola provocata de virusul Bundibugyo, care afecteaza Republica Democratica Congo (RDC), s-a extins in Kenya ...
-
Lista măsurilor luate de Guvern, după ultimele incidente violente din școli: tot sistemul e vizat
Guvernul anunta, vineri, masurile care au fost decise in urma sedintei de lucru pentru siguranta in scoli, prin acestea ...
-
Credit de Black Friday: ce trebuie să verifici înainte să aplici
Perioada de Black Friday este asociata, in mod tradițional, cu cele mai mari reduceri din an la o gama larga de produse ...
-
Un laborator de cercetare i-a administrat unui pacient un super-virus conceput cu inteligența artificiala care distruge ultra-bacterii
Un laborator de cercetare in domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite i-a administrat unui pacient un virus c ...
-
Copil de 1 an, împușcat mortal de un polițist, în SUA. Verdictul procurorului
Înca un caz terifiant privind utilizarea armelor de foc, in SUA: un copil de un an a fost impușcat mortal de un po ...
-
Judecătorii nu ajung la un acord în dosarul lui Călin Georgescu: Un al treilea magistrat intră în complet. Fanii lui au blocat circulația. Au intervenit jandarmii!
Calin Georgescu mai așteapta decizia care stabilește daca ramane in Arestul Central sau poate merge in arest la domicili ...
-
Florile lui octombrie: ce e în sezon și de ce toamna are unele dintre cele mai bogate buchete ale anului
Octombrie aduce impreuna ultimele flori de gradina, varietați cultivate pentru sezonul rece și materiale decorative care ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu