Judecătorii nu ajung la un acord în dosarul lui Călin Georgescu: Un al treilea magistrat intră în complet. Fanii lui au blocat circulația. Au intervenit jandarmii!

Călin Georgescu mai așteaptă decizia care stabilește dacă rămâne în Arestul Central sau poate merge în arest la domiciliu. Cei doi judecători ai Curții de Apel București care analizează contestația DIICOT nu au ajuns la o soluție comună, astfel că dosarul urmează să fie soluționat în complet de divergență.

Unul dintre magistrați s-a pronunțat pentru menținerea arestării preventive, iar celălalt pentru arestul la domiciliu. Un al treilea judecător se va alătura completului pentru soluționarea divergenței. Judecătorul Cristian Dumitru, și colega sa, judecătoarea Mara Daniela Manolache, nu au ajuns la un acord privind soluția care trebuie pronunțată în cazul lui Călin Georgescu. Magistrații au analizat contestația formulată de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu.

În aceste condiții, cauza urmează să fie soluționată de un complet de divergență, format din trei judecători, prin cooptarea unui al treilea magistrat. Completul de divergență este constituit atunci când cei doi judecători nu reușesc să ajungă la o soluție comună. Cel de-al treilea magistrat va participa la deliberări, iar hotărârea va fi luată cu majoritate de voturi. Instanța analizează contestația procurorilor împotriva hotărârii prin care Tribunalul București a decis, pe 13 octombrie, înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Dezacordul dintre cei doi magistrați înseamnă că, deocamdată, nu există o soluție asupra contestației DIICOT. Prin constituirea completului de divergență, cauza va fi examinată cu participarea unui al treilea judecător, pentru formarea unei majorități în privința măsurii preventive. Decizia privește locul și condițiile în care Georgescu va rămâne privat de libertate pe durata anchetei. Arestul la domiciliu nu reprezintă eliberarea fără restricții și nici o soluție asupra acuzațiilor din dosar. Până la pronunțarea hotărârii, fostul candidat la Președinție rămâne în arest preventiv.

Jandarmeria Capitalei a anunțat vineri că o parte dintre susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, prezenți în față la Curtea de Apel București, au blocat circulația rutieră pe Splaiul Independenței. Jandarmeria Capitalei a făcut apel la responsabilitate, pentru că siguranța tuturor trebuie să rămână o prioritate. Blocarea circulației poate crea situații periculoase atât pentru participanți, cât și pentru ceilalți cetățeni. De asemenea, poate îngreuna deplasarea ambulanțelor, a autospecialelor de pompieri și a altor echipaje de intervenție, precum și circulația mijloacelor de transport în comun. Echipele de dialog ale Jandarmeriei Capitalei se află în față la Curtea de Apel București, pentru a comunica permanent cu participanții, pentru a oferi informații și pentru a explica prevederile legale aplicabile.