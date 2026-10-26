Jurassic World - Camp Cretaceous: În episodul 9 din sezonul 5 apare o scenă lesbi de animație destinată copiilor

Un serial de animație extrem de vizualizat de copii - Jurassic World - Camp Cretaceous prezintă aventurile unor puștani de 14-15-16 ani pe o insulă plină cu dinozauri readuși la viață. Serialul are deja 5 sezoane, semn ca are si un succes international.

Surpriza, insa, apare în episodul 9 din sezonul 5, cu o scenă scenă lesbi, în care doua protagoniste se imbratisează si se saruta pe gura. Asta într-un serial din categoria KIDS, cu rating 10+. "Filosofia LQBTQ" a devenit obligatorie în toate producțiile de câțiva ani încoace în filmele destinate persoanelor peste 16 ani. Iată că segmentul de vârstă coboară ștacheta.

"Adică, în loc să îi explic fetei mele ce s-a intamplat cu dinosaurii, de ce au disparut etc., eu trebuie să dau explicații pentru scene lesbi, pentru că m-a întrebat de ce se pupa fetele astea doua pe gură. Aștept cu interes scenele gay în viitoarele ecranizari de la Frumoasa si Bestia, Albă ca Zăpada sau Frozen. Pentru că și comunitatea LGBTQ trebuie să se regăsească în narațiune.", a scris un comentator pe FB.