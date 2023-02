Klaus Schwab spune la Summitul Mondial al Guvernelor să controleze inteligența artificială: "Cine o stăpînește va fi Stăpînul Lumii!" VIDEO

Celebrul globalist Klaus Schwab a cerut elitelor reunite la World Government Summit să se unească la nivel global pentru a "stăpâni" tehnologiile avansate de inteligență artificială, avertizându-le că, dacă nu acționează rapid, atunci omenirea va "scăpa de puterea noastră".

Fondatorul Forumului Economic Mondial a vorbit la Summitul Mondial al Guvernelor 2023 din Dubai, care anul acesta are ca temă "Modelarea guvernelor viitorului".

Schwab a indicat "tehnologiile celei de-a patra revoluții industriale" și a declarat: "Cine stăpânește aceste tehnologii - într-un fel - va fi stăpânul lumii".

"Peste zece ani vom fi complet diferiți", a spus Schwab, adăugând: "Îngrijorarea mea profundă este că [cu] tehnologiile din cadrul celei de-a patra revoluții industriale, dacă nu lucrăm împreună la scară globală, dacă nu formulăm, nu modelăm împreună politicile necesare, acestea vor scăpa de puterea noastră de a stăpâni aceste tehnologii".

Schwab este obsedat de inteligența artificială și de alte tehnologii avansate și a prezis anterior că "Ceea ce va duce cea de-a patra revoluție industrială este o fuziune a identităților noastre fizice, digitale și biologice".

De asemenea, Schwab susține în mod deschis un lucru despre care mass-media mainstream încă susține că este o teorie a conspirației, și anume "microcipuri implantabile active care sparg bariera cutanată a corpului nostru".

Agenda Forumului Economic Mondial de a forța oamenii să subziste cu carne falsă și insecte a fost, de asemenea, expusă ca fiind un complot împotriva umanității.

Oamenii sunt pregătiți să devină paraziți ambulanți dacă elita globală va reuși să obțină ceea ce dorește și toată lumea va renunța la carne și va începe să mănânce insecte și greieri. Cercetările științifice arată că aceste insecte conțin "armura" perfectă pe care paraziții și agenții patogeni o folosesc pentru a infecta oamenii și animalele și a răspândi boli în interiorul lor.

Dacă începeți să mâncați insecte în mod regulat, deoarece credeți că acest lucru va salva Pământul de încălzirea globală sau de "schimbările climatice", s-ar putea să vă puneți pe voi înșivă (și pe copiii pe care îi aveți) direct în pericol, ajutând la agenda malefică a globaliștilor care vor să depopuleze planeta.

