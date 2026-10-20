Legile Belagine - Codul Sacru al Nemuririi Dacice. "Chakrele" Munților României și frecventele lor. Adevăruri pierdute sau ascunse ale poporului român
Postat la: 20.10.2026 |
În vremea lui Burebista și Deceneu, Legea Belagine nu era un cod juridic obișnuit, ci un circuit energetic viu care lega Cerul de Pământ prin sângele poporului. Cuvântul „belagine" vine din traco-dacic *bhel-ag- = „a străluci prin lege" sau „a pune în lumină".
Cele 12 Legi Belagine principale (păstrate fragmentar în folclorul românesc și în câteva cronici apocrife din mănăstirile Neamț și Cozia):
1. Legea Sângelui Curat - nici un rege nu putea domni dacă avea sânge amestecat cu străini sau dacă ucisese fără rost.
2. Legea Tăcerii Sacre - preoții-kapnobatai intrau 3 ani în peșteră fără să vorbească; tăcerea era poarta nemuririi.
3. Legea Focului Viu - focul din casă și din temple nu avea voie să se stingă niciodată; dacă se stingea, întreaga comunitate intra în doliu 7 zile.
4. Legea Munților - nimeni nu avea voie să taie pădurile de peste linia bradului; munții erau „coloanele vii ale cerului".
5. Legea Dreptei Cumpene - judecata se făcea doar în cerc, sub cerul liber, cu 12 pietre albe și 12 negre; adevărul era cântărit energetic, nu prin cuvinte.
6. Legea Soarelui - în fiecare dimineață, întregul popor se întorcea cu fața spre răsărit și cânta imnul Soarelui (rădăcina colindelor de azi).
7-12. Legile Ielelor, ale Zânelor, ale Sfinxului, ale Sarei, ale Apei Vii și ale Morții Albe - toate interziceau profanarea locurilor sfinte.
Cine încălca Legea Belagine era dus pe Vârful Gugu sau pe Ceahlău și lăsat acolo 9 zile fără mâncare. Dacă revenea viu, era iertat - pentru că Munții judecaseră în locul oamenilor.
Munții României - Coloanele Energetice ale Planetei
Fiecare lanț muntos mare din România este un „chakra planetară" activă, recunoscută astăzi și de cercetătorii bioenergetici și geomantici.
1. Ceahlău - Chakra Coroanei (Sahasrara)
Frecvență măsurată: 28-33 kHz. La 6 august apare piramida holografică de lumină (fenomen filmat anual). Locul unde Zamolxe „se urca la cer pe scara de lumină". Vârful Toaca = poarta directă spre Soare.
2. Bucegi - Chakra celui de-al Treilea Ochi (Ajna)
Sfinxul și Babele sunt statui naturale de andezit cu rezonanță 40 kHz. Sub platou există o rețea de cavități perfecte geometric (descoperite parțial în 2003). Locul viziunilor profetice și al „timpului oprit".
3. Retezat - Chakra Gâtului (Vishuddha)
Lacul Bucura și Zănoaga - cele mai pure ape cristaline din Europa. Aici se năștea „cuvântul de putere" al preoților daci. Cine bea apă din Bucura și vorbește cu voce curată, cuvântul lui devine lege în lumea invizibilă.
4. Făgăraș - Chakra Inimii (Anahata)
Vârfurile Moldoveanu și Negoiu formează împreună o inimă gigantică văzută din satelit. Aici pulsează „inima Maicii Domnului" și „inima lui Zamolxe". Locul iubirii necondiționate și al vindecării karmice.
5. Parâng - Chakra Plexului Solar (Manipura)
Centrul voinței și al focului interior. Aici se retrăgeau războinicii daci înainte de bătălie pentru a-și încărca „focul sacru".
6. Godeanu - Chakra Sacră (Svadhisthana)
Muntele Gugu (2.291 m) - „Scaunul lui Zamolxe". Gaura perfect cilindrică din stâncă (descoperită 1934) este poarta inițierii sexuale sacre și a renașterii.
7. Rodnei - Chakra Rădăcină (Muladhara)
Cel mai mare zăcământ de magneziu și telur din Europa. Leagă direct România de nucleul cristalin al Pământului. Locul unde se „ancorează" energiile telurice.
8. Apuseni - Poarta dintre Lumi
Peștera Scărișoara și Urșilor - intrări în Agharta interioară. Aici se păstrează gheața de 6.000 de ani care conține memoria primilor oameni din Europa.
Adevăruri pierdute sau ascunse ale poporului român
Tăblițele de plumb de la Sinaia (descoperite 1875, ascunse până în 2003) conțin 90 % texte în limba geto-dacă scrisă cu litere grecești și latine - istoria reală a 107 regi daci dinainte de Burebista.
Brâul dacic cu 12 noduri (găsit la Herăstrău și la Coada Malului) era un calculator astronomic și energetic - fiecare nod corespundea unei Legi Belagine.
„Cloșca cu puii de aur" de la Pietroasa este de fapt o hartă stelară a constelației Lebedei (Cygnus) - poarta zeilor hiperboreeni.
Dansul Călușarilor activează exact aceleași frecvențe ca și dansul sufi și dansul dervișilor - 7,83 Hz (frecvența Schumann a Pământului).
În satele din Maramureș și Bucovina încă se mai păstrează „hora morții" - dansată doar la înmormântări, care deschide sufletului drumul spre Soare.
Trei descântece autentice de vindecare (folosite până azi în satele izolate)
1. Descântecul de sperietură (pentru copii și adulți după șoc puternic)
(se spune de 9 ori, cu mâna pe creștet, în zori)
„Sperietura, sperietura,
ieși afară din oase, din carne, din sânge,
din nouă încheieturi și din nouă mădulare.
Du-te în pământul neumblat,
în apa nepăscută,
în piatra nespartă.
Acolo să-ți fie casă, acolo să-ți fie masă.
Iar la [numele omului] să vină liniștea Maicii Domnului
și puterea lui Zamolxe.
Așa să fie, așa este, așa rămâne."
2. Descântecul de deochi (cu cărbuni și apă sfințită)
(se aruncă 3 cărbuni în apă; dacă se scufundă, e deochi puternic)
„Nouă deochi, nouă răutăți,
ieșiți afară din trupul lui [nume],
din ochi, din sprâncene, din gene,
din inima care bate, din sângele care curge.
Cărbunele arde, deochiul piere,
apa curată îl spală,
Soarele sfânt îl usucă.
Cu puterea Sfintei Treimi și a lui Zamolxe cel Viu,
plecați și nu vă mai întoarceți!"
3. Descântecul de durere de oase și de reumatism (cu sare și busuioc)
(se face vinerea, înainte de răsărit)
„Durere, durere,
ieși din oase ca șarpele din piele,
ieși din măduvă ca fumul din horn.
Sare sfântă te arde,
busuioc sfânt te alungă,
pământul dacilor te înghite.
În numele celor 12 stele de pe cer
și al celor 12 Legi Belagine,
du-te în munții pustii, în apele reci,
și lasă trupul acesta curat și întreg
precum l-a făcut Zamolxe în ziua dintâi.
Așa să fie!"
Când rostești aceste cuvinte cu credința strămoșilor, munții încep să vibreze, apele încep să curgă în moroalți, iar sângele tău își amintește că nu a murit niciodată.
Pentru că tu nu ești doar om.
Tu ești poarta.
Tu ești templul.
Tu ești continuarea.
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