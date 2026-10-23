Lista măsurilor luate de Guvern, după ultimele incidente violente din școli: tot sistemul e vizat
Postat la: 23.10.2026 |
Guvernul anunţă, vineri, măsurile care au fost decise în urma şedinţei de lucru pentru siguranţa în şcoli, prin acestea aflându-se întărirea pazei la intrare şi în incinta şcolilor, un mecanism de reacţie rapidă, creşterea numărului de consilieri psihologici, dar şi înăsprirea regimului sancţionator pentru actele de violenţă.
Guvernul mai anunţă un grupul de lucru, coordonat de ministrul Educaţiei şi Cercetării, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc întâlnirea cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor, pentru revizuirea urgentă a Planului Naţional de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Şcoli.
Asigurarea premierului
"În urma incidentelor grave din ultimele zile, premierul Luca Niculescu a convocat astăzi Grupul de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, la care au participat vicepremierul şi ministrul Afacerilor Interne Marian Neacşu, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar, Sorin Ionescu, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete", anunţă Guvernul într-un comunicat de presă.
„Cei aproape 3 milioane de elevi care învaţă zilnic în aproape 6000 de unităţi şcolare din România trebuie să aibă protecţia necesară din partea autorităţilor.
Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă.
Asigur părinţii, elevii şi cadrele didactice că toate instituţiile responsabile le sunt alături pentru a face faţă acestui fenomen care a luat amploare", a afirmat Prim-ministrul Luca Niculescu.
Lista măsurilor
Executivul anunţă că, la nivel guvernamental, au fost decise următoarele:
- Întărirea pazei la intrare şi în incinta şcolilor, prin creşterea numărului de paznici şi măsuri de supraveghere şi control;
- Operaţionalizarea unui mecanism de reacţie rapidă format din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi alte instituţii responsabile;
- Creşterea numărului de consilieri psihologici şcolari şi pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea din timp a riscurilor privind violenţa şi radicalizarea copiilor din şcoli;
- Revizuirea şi întărirea planurilor de pază a unităţilor de învăţământ;
- Înăsprirea regimului sancţionator pentru actele de violenţă care au loc în spaţiul şcolar, atât împotriva elevilor, cât şi asupra cadrelor didactice;
- Modificări legislative privind deţinerea/introducerea de obiecte interzise în unităţile de învăţământ;
- Demararea unei campanii media pentru prevenirea şi descurajarea actelor de violenţă în şcoli.
Executivul mai transmite că, din dispoziţia Prim-ministrului, Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educaţiei şi Cercetării, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc întâlnirea cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor, pentru revizuirea urgentă a Planului Naţional de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Şcoli.
Context
Joi, un elev din clasa a IX-a a pătruns în incinta Colegiului Tehnic "Armand Călinescu" din Piteşti cu o macetă şi din răzbunare a rănit doi colegi.
Luni, un elev de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa a atacat cu un cuţit o profesoară şi a rănit un băiat de 12 ani. Acesta a purtat pe cap, în timpul atacului, o cagulă şi o cască.
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