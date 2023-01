Moartea Anei Oros Daraban a stârnit o adevărată furtună de reacţii în mediul online: "PMB, ASPA vreau să ieşiţi public să vă asumaţi această tragedie!"

Persoane care au cunoscut-o pe Ana Oros Daraban, dar şi oameni care doar au aflat din spaţiul public despre moartea ei, au reacţionat după ce au aflat că femeia de 42 de ani, mamă a unui copil şi activistă pentru protecţia mediului, a fost ucisă de câini.

În timp ce unii cer autorităţilor din Capitală să dea explicaţii pentru incidentul care nu este o premieră pentru Bucureşti, alţii sunt de părere că este nevoie de un control strict al deţinătorilor de câini pentru a vedea dacă animalele sunt sterilizate şi microcipate, unul dintre internauţi argumentând că „altfel omul va alimenta străzile la infinit".

Moartea Anei Oros Daraban, femeia atacată de câini în zona Lacul Morii, a stârnit reacţii în mediul online, deopotrivă în rândul celor care cu cunoscut-o, dar şi printre cei care au aflat despre sfârşitul femeii.

Unul dintre cunoscuţii femeii a scris, chiar pe pagina de Facebook a Anei Oros Daraban că s-a întâlnit şi a stat de vorbă cu ea cu doar câteva minute înainte de sfârşitul acesteia.

„M-am întâlnit cu ea cu 10-15 min înainte, am stat vreo 5min de vorba, am văzut că a coborât de pe dig, am crezut că merge spre casă, pe drumul de.piatră de lângă dig, am refuzat să cred că se duce iar pe câmp. Arăta foarte bine şi deborda de energie, plină de zâmbet, ca de fiecare dată....„, a scris bărbatul.

Alţi internauţi cer autorităţilor din Capitală să îşi asume responsabilitatea pentru moartea activistei care a lăsat orfan un copil.

„Dumnezeu sa te odihnească în pace! Cineva trebuie clar sa fie tras la răspundere pentru tragedia care ţi s-a întâmplat. PMB( Dle primar Nicusor Dan!!!!!), ASPA vreau sa ieşiţi public sa va asumaţi această tragedie!!!! ASPA !!!! Cum explici ca ai doar un singur veterinar autorizat în prinderea câinilor sa îi tranchilizeze???", a scris alt internaut.

Un alt utilizator al reţelelor de socializare este de părere că, atâta vreme cât proprietarii de câini nu vor fi verificaţi dacă sterilizează animalele, problema legată de câinii fără stăpân nu se va rezolva.

„Chiar dacă vor fi prinşi toţi câinii, este in zadar. Se abandonează teribil de mult. Vor apărea alţii şi alţii şi tot aşa. Singura soluţie este controlul masiv al cetăţenilor care deţin câini si verificaţi dacă sunt microcipaţi si castraţi. Doar in acest fel va dispărea sursa. Altfel omul va alimenta străzile la infinit .Păcat de aceasta femeie ..., scrie un alt internaut, în vreme ce altul propune ca Lacul Morii să fie numit „Lacul Morţii".

Mulţi internauţi i-au criticat pe cei care consideră că este vina femeii pentru că a ales să alerge în zona Lacului Morii.

„Într-o lume în care:

1. Politia locală nu dă amenzi ca să nu se supere electoratul;

2. Medicii veterinari privaţi spun ca animalele sterilizate de ong uri vor fi omorâte, ca sa nu piardă clientela;

3. Politicienii vor face mereu subiect de campanie electorală din asta;

4. Nimeni nu face informare şi educaţie. Sau prea puţini

5. Ong urile se zbat cu morile de vânt. Primesc ajutor logistic de la autorităţi doar când vin campaniile electorale'

6. Instituţiile statului spun că dau mii de câini spre adopţie minţind într un mod ruşinos doar pentru imagine

7. Zero educaţie în şcoli privind protecţia animalelor

+ multe altele, nu o sa se rezolve nimic", a mai scris o internaută

Ana Oros Daraban era din Baia Mare şi era cunoscută ca voluntar şi activist pentru protecţia mediului.