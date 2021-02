Monica Pop, reacție după ce Ion Cristoiu a spus că s-a simțit rău după rapel: "Nici nu trebuie să existe în medicină"

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, în emisiunea lui Mihai Gâdea, că s-a simțit rău după ce și-a făcut rapelul. Aflată în studioul Antena 3, Monica Pop a reacționat imediat. Doctorul Monica Pop susține că formula "vaccin sigur" nici nu trebuie să existe în medicină.

Potrivit medicului, trebuia de la început să se spună că există și reacții adverse la vaccin. Totodată, Monica Pop a acuzat autoritățile că au dus o campanie de dezinformare, nu una de informare. „Cum să știe lumea, dacă s-a spus pe toate televizoarele că e un vaccin sigur? Cuvântul acesta nici nu trebuie să există în medicină. Nu există cuvântul acesta! Trebuiau să spună de la început că sunt și efecte adverse, că unele sunt foarte severe, că sunt puține acelea severe, dar sunt. Iar când eu am spus că nu știi ce te poate aștepta după un timp, pentru că nu sunt studii în sensul acesta, știți bine ce s-a întâmplat. Și, mai mult decât atât, înțeleg că acest vaccin de la AstraZeneca este contraindicat persoanelor peste 55 de ani, pentru că nu s-au făcut studii. Păi, dacă nu s-au făcut studii, nu putem să fim sceptici? Nu e normal să știm și să fim informați? Și foarte bine spune domnul Cristoiu, aceasta a fost o campanie de dezinformare, nu una de informare", a declarat medicul Monica Pop.

Ion Cristoiu: "Am văzut deja pe Facebook că se dramatizează ca un argument împotriva vaccinării. Eu m-am simțit, și am înțeles că nu sunt singurul, cumplit de obosit. Aseară când am înregistrat pastila mea video toți au remarcat faptul că abia vorbeam. După rapel am dormit vreo oră-două, nu am reușit să mă refac. Aseară eram mort de oboseală. M-am trezit dimineață vioi, dar pe la prânz iar m-am simțit obosit. Eu am reclamat faptul că există posibilitatea unor reacții adverse și că nimeni nu le previne. Adică vaccinarea are loc într-o voioșie comunistă, adică hai cu toții la Bumbești-Livezeni, totul e frumos, însă nu văd de ce nu s-ar spune. Starea este de sfârșeală, odată ce eu care sunt un tip... beau cafele de rup și de abia reușeam să vorbesc. Am înțeles că au fost situații în care anumite persoane nici nu au putut să conducă".