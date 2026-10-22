NATO ia o decizie strategică în privința Ucrainei: Alianța își pune sistemul de achiziții militare la dispoziția Kievului

Postat la: 22.10.2026 |

NATO ia o decizie strategică în privința Ucrainei: Alianța își pune sistemul de achiziții militare la dispoziția Kievului

NATO va permite Ucrainei să achiziţioneze armament, muniţie şi echipamente militare prin NSPA, agenţia centralizată de achiziţii a Alianţei, scrie joi cotidianul Financial Times, preluat de Reuters.

"Acest lucru asigură Ucrainei capacitatea de a avea un cadru mai structurat pentru a valorifica o gamă largă de capacităţi pe care le oferim: specializare în achiziţii, servicii de asistenţă şi acces la o bază industrială solidă", a declarat publicaţiei Jacqueline Borsboom, directoarea pentru asistenţă la operaţiuni a Agenţiei NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA, NATO Support and Procurement Agency).

Permisiunea a fost acordată în contextul înrăutăţirii relaţiilor Kievului cu Washingtonul după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat luna aceasta importuri de motorină din Rusia cu scopul de a ieftini carburanţii în Statele Unite.

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NATO ia o decizie strategică în privința Ucrainei: Alianța își pune sistemul de achiziții militare la dispoziția Kievului

Postat la: 22.10.2026 |

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NATO va permite Ucrainei să achiziţioneze armament, muniţie şi echipamente militare prin NSPA, agenţia centralizată de achiziţii a Alianţei, scrie joi cotidianul Financial Times, preluat de Reuters.

"Acest lucru asigură Ucrainei capacitatea de a avea un cadru mai structurat pentru a valorifica o gamă largă de capacităţi pe care le oferim: specializare în achiziţii, servicii de asistenţă şi acces la o bază industrială solidă", a declarat publicaţiei Jacqueline Borsboom, directoarea pentru asistenţă la operaţiuni a Agenţiei NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA, NATO Support and Procurement Agency).

Permisiunea a fost acordată în contextul înrăutăţirii relaţiilor Kievului cu Washingtonul după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat luna aceasta importuri de motorină din Rusia cu scopul de a ieftini carburanţii în Statele Unite.

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albeni
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