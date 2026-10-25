Netanyahu publică o imagine generată de AI cu o explozie atomică deasupra Tel Avivului. Zeci de mii de israelieni din diaspora se întorc în țară pentru a vota împotriva lui
Postat la: 25.10.2026 |
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a publicat duminică, 25 octombrie, o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care o bombă atomică pare să cadă asupra orașului Tel Aviv. Mesajul care însoțește imaginea avertizează asupra ambițiilor nucleare ale Iranului, cu doar două zile înainte ca israelienii să voteze în alegerile parlamentare, scrie ynetnews.com.
Imaginea vrea să sugereze că disputele politice interne sunt neînsemnate în comparație cu amenințarea reprezentată de Teheran. Mesajul a provocat o reacție dură din partea lui Yair Golan, liderul partidului Democrații, care l-a acuzat pe Netanyahu că încearcă să îi sperie pe alegători.
Premierul a distribuit imaginea alături de un avertisment formulat de Yuval Bloomberg, scriitor și comentator politic israelian, cunoscut pentru cartea sa The Oslo Trap, în care analizează critic Acordurile de la Oslo din 1993 și consecințele acestora asupra securității Israelului.
„Statul Israel se confruntă cu o amenințare existențială reală și concretă", a scris Bloomberg.
„Dacă iranienii obțin arme nucleare, nimic altceva nu va mai conta. Totul este neînsemnat în comparație cu pericolul existențial reprezentat de Iran și de axa șiită", a adăugat acesta.
Mesajul reia și argumentul potrivit căruia Israelul ar mai avea la dispoziție doar doi ani, în timpul administrației președintelui american Donald Trump, pentru a găsi o soluție la amenințarea iraniană.
În această interpretare, disputele care domină politica israeliană ar distrage atenția de la cea mai importantă problemă de securitate a țării.
„Qatarul, ultraortodocșii, Urich, recrutarea militară, avertismentele. Toate fac parte dintr-o imensă perdea de fum, menită să ascundă singura problemă care le eclipsează pe toate celelalte", se arată în mesajul distribuit de Netanyahu.
„Dacă două bombe atomice ar cădea asupra Israelului, cui i-ar mai păsa de toate aceste controverse lipsite de importanță?", continuă textul.
Imaginea și mesajul au fost publicate în ultima etapă a campaniei electorale din Israel. Alegătorii sunt așteptați la urne marți, 27 octombrie.
Netanyahu a pus în mod repetat accentul pe amenințarea iraniană în timpul campaniei, susținând că împiedicarea Teheranului de a obține arme nucleare trebuie să rămână principala prioritate de securitate a Israelului.
Opoziția îl acuză pe Netanyahu că încearcă să provoace panică
Yair Golan, fost adjunct al șefului Statului Major al armatei israeliene și lider al partidului Democrații, a condamnat publicarea imaginii.
„Prim-ministrul Israelului a publicat o imagine cu o bombă atomică în cădere asupra Tel Avivului", a declarat Golan.
„Cer să fie ținut departe de rețelele sociale. El și cei din jurul său și-au pierdut controlul. Presiunea crește", a adăugat acesta.
Golan a legat criticile sale de scrutinul iminent, afirmând că alegerile reprezintă o oportunitate de schimbare politică.
„Marți îi vom înlocui pe cei care răspândesc panică și vom readuce securitatea și normalitatea în Israel", a spus liderul opoziției.
Zeci de mii de israelieni din diaspora se întorc în țară pentru a vota împotriva lui Netanyahu
Nemulțumiți de acțiunile guvernului israelian, cetățeni care trăiesc în străinătate călătoresc mii de kilometri pentru a participa la alegerile parlamentare din 27 octombrie. Pentru unii, scrutinul reprezintă o ultimă șansă de a schimba direcția politică a țării.
Adam Pines a cheltuit 2.900 de dolari pentru un bilet de avion despre care speră că ar putea contribui la schimbarea viitorului Israelului.
Cetățeanul israelian, stabilit la Los Angeles, s-a întors la Tel Aviv pentru a vota la alegerile parlamentare de marți. A parcurs aproximativ 12.000 de kilometri cu scopul declarat de a contribui la înlăturarea de la putere a lui Benjamin Netanyahu, premierul cu cea mai lungă perioadă de guvernare din istoria Israelului.
Pines, în vârstă de 47 de ani, spune că nu s-a mai întors niciodată în țară special pentru a vota. De această dată, însă, a simțit că nu poate rămâne deoparte.
„Simt că Israelul și-a pierdut busola morală", a declarat el pentru publicația The Telegraph.
Israelul nu permite majorității cetățenilor care locuiesc în străinătate să voteze prin corespondență. Pentru a-și exprima opțiunea electorală, aceștia trebuie, prin urmare, să se întoarcă în țară.
Pines este unul dintre cei cel puțin 53.000 de israelieni din întreaga lume care călătoresc în Israel pentru a participa la un scrutin considerat de mulți drept un moment decisiv pentru viitorul țării.
Mai mulți israelieni stabiliți în străinătate au declarat pentru The Telegraph că intenționează să facă această călătorie, fiind uniți de dorința de a-l înlătura pe Netanyahu de la putere.
Nemulțumirile lor ating unele dintre cele mai sensibile subiecte ale societății israeliene: numărul tot mai mare al palestinienilor uciși în Fâșia Gaza, violențele comise de coloniștii israelieni în Cisiordania ocupată și disputa privind obligativitatea serviciului militar.
O altă sursă majoră de tensiune este exceptarea de la serviciul militar a unei mari părți a comunității ultraortodoxe, o practică ce provoacă diviziuni tot mai profunde în societatea israeliană.
Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, peste 74.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul războiului, în octombrie 2023. În Cisiordania ocupată, au fost raportate cel puțin 170 de atacuri începând cu 27 septembrie, potrivit datelor citate de publicație.
Netanyahu a condamnat violențele coloniștilor, dar criticii săi susțin că guvernul nu a făcut suficient pentru a le opri.
Un scrutin cu miză majoră pentru viitorul Israelului
Alegerile sunt primele organizate după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.
Sondajele citate de The Telegraph indică faptul că Netanyahu este cu 12 puncte procentuale în urma principalului său rival, Gadi Eisenkot.
Potrivit Biroului Central de Statistică din Israel, aproximativ 600.000 de cetățeni israelieni locuiesc în străinătate. Revenirea a zeci de mii dintre aceștia ar putea influența rezultatul scrutinului.
O mobilizare neobișnuită înaintea alegerilor
Pe măsură ce presiunea asupra lui Netanyahu crește, dorința israelienilor din diaspora de a influența rezultatul scrutinului a provocat și o dispută juridică.
Organizația americană Aid Coalition, care declară că urmărește consolidarea și protejarea fundamentelor democratice ale Israelului, a lansat programul Fly & Vote, destinat să îi ajute pe israelienii din străinătate să se întoarcă în țară pentru a vota.
Programul oferă sprijin pentru organizarea călătoriilor și pentru formalitățile administrative.
Un avocat care reprezintă partidul Likud al lui Netanyahu a contestat inițiativa în instanță, solicitând oprirea acesteia. El a comparat programul cu o „mită electorală" și a susținut că încalcă legislația privind finanțarea partidelor.
Likud a argumentat că și tarifele de grup reduse, negociate cu companiile aeriene, ar putea constitui un avantaj nepermis, chiar dacă pasagerii își plătesc singuri biletele.
Contestația a fost ulterior retrasă.
Yossi Mekelberg, expert în politica israeliană la institutul Chatham House, a descris mobilizarea israelienilor din diaspora drept „fără precedent".
„Este extrem de neobișnuit. Nu am mai văzut așa ceva și vă pot spune că nu s-a mai întâmplat în istoria țării", a afirmat el.
Mobilizarea are loc în paralel cu un exod tot mai mare al cetățenilor israelieni. Potrivit articolului, aproximativ 50.000 de absolvenți israelieni pleacă anual din țară începând din 2023, alimentând temerile privind pierderea specialiștilor cu înaltă calificare și a persoanelor cu venituri mari.
În aceste condiții, israelienii din diaspora, inclusiv cei proveniți din zone mai liberale precum Tel Aviv, ar putea fi mai înclinați să voteze împotriva lui Netanyahu.
Mekelberg spune că profilul celor care se întorc în Israel pentru a vota s-a schimbat. La alegerile anterioare, printre cei care făceau această călătorie se numărau mai frecvent alegători ultraortodocși, ale căror partide au susținut adesea guvernul Netanyahu.
„De această dată, auzi din ce în ce mai mulți oameni care s-au întors pentru că susțin opoziția", a spus el.
Aceștia consideră că democrația israeliană a fost afectată sub actualul guvern, critică modul în care a fost purtat războiul din Gaza și acuză conducerea țării pentru eșecul de securitate din 7 octombrie 2023 și pentru corupție.
„Ei spun că a venit timpul pentru o schimbare", a adăugat expertul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Vânătăile suspecte de pe corpul lui Trump se extind și pe față, alimentând speculațiile privind starea sa de sănătate
Președintele american a fost fotografiat cu o vanataie la tampla stanga, pe langa cele vizibile de mai mult timp pe main ...
-
Elon Musk acuză Ucraina de încălcarea condiţiilor de utilizare ale Starlink: "Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuşi imediat"
Magnatul american din domeniul tehnologiei Elon Musk, seful SpaceX, a acuzat Ucraina ca a incalcat conditiile de utiliza ...
-
Când îngrijirea acasă a unui părinte cu demență devine prea grea
Puțini oameni sunt pregatiți pentru momentul in care un parinte incepe sa uite drumul spre casa, numele nepoților sau da ...
-
Arată ca un nor uriaș, dar ar putea deveni una dintre cele mai neobișnuite clădiri din Europa
Un zgarie-nori impresionant, care seamana cu un nor „plutitor", ar putea fi construit intr-o destinație turistica ...
-
Între tradiția satului și ritmul orașului: cum se organizează astăzi o înmormântare în Domnești
Domnești este una dintre comunele din Ilfov care s-au schimbat cel mai mult in ultimii ani. Pe langa casele vechi cu cur ...
-
Misterul crăpăturilor de pe Lună. Cum au explicat cercetătorii apariția miilor de falii
Luna iși reduce treptat dimensiunile pe masura ce interiorul sau se racește, iar cercetatorii au identificat mii de fisu ...
-
Dezastrul anuntat: Metroul spre Otopeni ar putea fi gata abia în 2032 chiar și în cel mai optimist scenariu
Dupa lansarea primei „cartițe" pentru saparea tunelurilor pe secțiunea Tokyo-Aeroportul Otopeni a Magistralei 6 de ...
-
Câte persoane au trecut granițele României, după ce moldovenii au luat cu asalt punctele de trecere Sculeni și Albița
Aproape 95.000 de persoane au traversat frontiera Romaniei in ultimele 24 de ore. În același interval de timp, pol ...
-
Predicțiile celui supranumit "Nostradamus al Americii" - "Lumea se îndreaptă spre dezastru"
John Hogue, un autor cunoscut pentru interpretarile sale asupra profețiilor lui Nostradamus, susține ca lumea s-ar putea ...
-
Doar șase state din lume garantează bătrâneți sigure în fața crizei financiare. Raportul care anunță rescrierea regulilor de pensionare pentru două treimi din planetă
Sistemele globale de pensii au intrat oficial intr-o zodie a colapsului financiar, strivite de o dubla presiune: speranț ...
-
Incident de securitate absolut în SUA: Un obiect zburător neidentificat de formă triunghiulară a sfidat radarele Pentagonului
Doi observatori militari de rang inalt afirma ca au vazut un obiect triunghiular negru misterios zburand cu o viteza ext ...
-
Panică la IPJ Alba Iulia. Un bărbat înarmat cu o pușcă și o grenadă a intrat peste ofițerul de serviciu. Ce a cerut l-a surprins și pe polițist
Un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, a provocat momente de panica extrema sambata seara, 24 octo ...
-
Cercetătorii au descoperit de ce prostata bărbaților se mărește odată cu vârsta și ce se poate face
Oamenii de știința au descoperit un subtip distinct de celula in prostata și ar putea ajuta la rezolvarea misterului de ...
-
„Noapte înstelată", capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Cercetatorii cred ca au reușit sa identifice cu exactitate cerul nocturn reprezentat in celebrul tablou „Noapte in ...
-
O studentă a abandonat facultatea după ce a fost violată de două ori de Alexandru Toader. Alte șase victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Șapte femei sunt victime in dosarul in care Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader, este acuzat de fapt ...
-
Florian Coldea devine patron unic la Strategic Assets după plecarea generalului Dumitru Cocoru. Firma are o marjă de profit de 48% cu doar 2 angajați
Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul in rezerva Florian Coldea, a devenit proprietarul exclusiv al compani ...
-
Controversat om de afaceri bulgar, executat cu un glonț în cap în propria casă. Poliția a prins deja trei suspecți. Care ar fi fost motivul asasinatului
Controversatul fost europarlamentar și om de afaceri bulgar Slavi Binev a fost impușcat mortal in propria locuința din d ...
-
Un bărbat a murit în timp ce se afla la funeraliile unui prieten. Ce s-a întâmplat când a mers să viziteze mormântul tatălui său
Un barbat in varsta de 48 de ani din Brazilia și-a pierdut viața intr-un mod cu totul neobișnuit, chiar in timpul ceremo ...
-
Un bărbat și o femeie din Capitală, acuzați că au răpit doi nou-născuți. Cine este mama copiilor
Un cuplu de romani care traia in Italia a vrut sa ia gemenii unei femei de cetațenie indoneziana, pe care o angajasera s ...
-
Alexandru Toader folosea notele și examenele ca monedă de schimb pentru abordarea și constrângerea studentelor
Lectorul Alexandru Florin Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 ...
-
Se punea la cale un război civil în Republica Moldova: Tinerii erau mobilizați prin rețelele sociale pentru a provoca proteste violente
Poliția, SIS și procurorii din Republica Moldova au facut percheziții in mai multe regiuni, intr-un dosar in care un gru ...
-
Agenți AI care intră singuri în rețele, se copiază de pe un device pe altul, „neutralizează" ținte și se autodistrug
Comandamentul cibernetic al Armatei SUA dezvolta un proiect aproape SF: agenți AI care intra singuri in rețele, se copia ...
-
Experții avertizează asupra unei crize globale de securitate cibernetică: inteligența artificială descoperă vulnerabilități mai repede decât pot fi remediate
Liderii unor companii importante din industria tehnologiei avertizeaza ca inteligența artificiala (AI) ar putea declanșa ...
-
Reacția fostului ministru al Justiției Tudorel Toader după arestarea fiului său pentru viol VIDEO
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a avut sambata, 24 octombrie, o scurta reacție dupa ce fiul sau, Alexandru, ...
-
Zeci de familii evacuate după ce un bloc cu "bulină roșie" e în pericol de prăbușire în București. A apărut o fisură uriașă între două scări
O crapatura foarte mare aparuta intre doua scari, de la etajul 5 la 8, a dus la evacuarea preventiva a locatarilor unui ...
-
Proiectul Chrysalis uimește lumea științifică: O comunitate întreagă va trăi și va muri pe o navă-lume lungă de 58.000 de metri
O nava lunga de 58.000 de metri ar putea porni intr-o zi spre cea mai apropiata exoplaneta, iar la bordul ei ar urma sa ...
-
Care sunt calculele reale pentru Europa tinand cont ca epidemia de Ebola se extinde tot mai mult în lume. Nu există în prezent vaccinuri sau tratamente specifice
Epidemia de Ebola provocata de virusul Bundibugyo, care afecteaza Republica Democratica Congo (RDC), s-a extins in Kenya ...
-
Lista măsurilor luate de Guvern, după ultimele incidente violente din școli: tot sistemul e vizat
Guvernul anunta, vineri, masurile care au fost decise in urma sedintei de lucru pentru siguranta in scoli, prin acestea ...
-
Credit de Black Friday: ce trebuie să verifici înainte să aplici
Perioada de Black Friday este asociata, in mod tradițional, cu cele mai mari reduceri din an la o gama larga de produse ...
-
Un laborator de cercetare i-a administrat unui pacient un super-virus conceput cu inteligența artificiala care distruge ultra-bacterii
Un laborator de cercetare in domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite i-a administrat unui pacient un virus c ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu