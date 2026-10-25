Netanyahu publică o imagine generată de AI cu o explozie atomică deasupra Tel Avivului. Zeci de mii de israelieni din diaspora se întorc în țară pentru a vota împotriva lui

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a publicat duminică, 25 octombrie, o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care o bombă atomică pare să cadă asupra orașului Tel Aviv. Mesajul care însoțește imaginea avertizează asupra ambițiilor nucleare ale Iranului, cu doar două zile înainte ca israelienii să voteze în alegerile parlamentare, scrie ynetnews.com.

Imaginea vrea să sugereze că disputele politice interne sunt neînsemnate în comparație cu amenințarea reprezentată de Teheran. Mesajul a provocat o reacție dură din partea lui Yair Golan, liderul partidului Democrații, care l-a acuzat pe Netanyahu că încearcă să îi sperie pe alegători.

Premierul a distribuit imaginea alături de un avertisment formulat de Yuval Bloomberg, scriitor și comentator politic israelian, cunoscut pentru cartea sa The Oslo Trap, în care analizează critic Acordurile de la Oslo din 1993 și consecințele acestora asupra securității Israelului.

„Statul Israel se confruntă cu o amenințare existențială reală și concretă", a scris Bloomberg.

„Dacă iranienii obțin arme nucleare, nimic altceva nu va mai conta. Totul este neînsemnat în comparație cu pericolul existențial reprezentat de Iran și de axa șiită", a adăugat acesta.

Mesajul reia și argumentul potrivit căruia Israelul ar mai avea la dispoziție doar doi ani, în timpul administrației președintelui american Donald Trump, pentru a găsi o soluție la amenințarea iraniană.

În această interpretare, disputele care domină politica israeliană ar distrage atenția de la cea mai importantă problemă de securitate a țării.

„Qatarul, ultraortodocșii, Urich, recrutarea militară, avertismentele. Toate fac parte dintr-o imensă perdea de fum, menită să ascundă singura problemă care le eclipsează pe toate celelalte", se arată în mesajul distribuit de Netanyahu.

„Dacă două bombe atomice ar cădea asupra Israelului, cui i-ar mai păsa de toate aceste controverse lipsite de importanță?", continuă textul.

Imaginea și mesajul au fost publicate în ultima etapă a campaniei electorale din Israel. Alegătorii sunt așteptați la urne marți, 27 octombrie.

Netanyahu a pus în mod repetat accentul pe amenințarea iraniană în timpul campaniei, susținând că împiedicarea Teheranului de a obține arme nucleare trebuie să rămână principala prioritate de securitate a Israelului.

Opoziția îl acuză pe Netanyahu că încearcă să provoace panică

Yair Golan, fost adjunct al șefului Statului Major al armatei israeliene și lider al partidului Democrații, a condamnat publicarea imaginii.

„Prim-ministrul Israelului a publicat o imagine cu o bombă atomică în cădere asupra Tel Avivului", a declarat Golan.

„Cer să fie ținut departe de rețelele sociale. El și cei din jurul său și-au pierdut controlul. Presiunea crește", a adăugat acesta.

Golan a legat criticile sale de scrutinul iminent, afirmând că alegerile reprezintă o oportunitate de schimbare politică.

„Marți îi vom înlocui pe cei care răspândesc panică și vom readuce securitatea și normalitatea în Israel", a spus liderul opoziției.

Zeci de mii de israelieni din diaspora se întorc în țară pentru a vota împotriva lui Netanyahu

Nemulțumiți de acțiunile guvernului israelian, cetățeni care trăiesc în străinătate călătoresc mii de kilometri pentru a participa la alegerile parlamentare din 27 octombrie. Pentru unii, scrutinul reprezintă o ultimă șansă de a schimba direcția politică a țării.

Adam Pines a cheltuit 2.900 de dolari pentru un bilet de avion despre care speră că ar putea contribui la schimbarea viitorului Israelului.

Cetățeanul israelian, stabilit la Los Angeles, s-a întors la Tel Aviv pentru a vota la alegerile parlamentare de marți. A parcurs aproximativ 12.000 de kilometri cu scopul declarat de a contribui la înlăturarea de la putere a lui Benjamin Netanyahu, premierul cu cea mai lungă perioadă de guvernare din istoria Israelului.

Pines, în vârstă de 47 de ani, spune că nu s-a mai întors niciodată în țară special pentru a vota. De această dată, însă, a simțit că nu poate rămâne deoparte.

„Simt că Israelul și-a pierdut busola morală", a declarat el pentru publicația The Telegraph.

Israelul nu permite majorității cetățenilor care locuiesc în străinătate să voteze prin corespondență. Pentru a-și exprima opțiunea electorală, aceștia trebuie, prin urmare, să se întoarcă în țară.

Pines este unul dintre cei cel puțin 53.000 de israelieni din întreaga lume care călătoresc în Israel pentru a participa la un scrutin considerat de mulți drept un moment decisiv pentru viitorul țării.

Mai mulți israelieni stabiliți în străinătate au declarat pentru The Telegraph că intenționează să facă această călătorie, fiind uniți de dorința de a-l înlătura pe Netanyahu de la putere.

Nemulțumirile lor ating unele dintre cele mai sensibile subiecte ale societății israeliene: numărul tot mai mare al palestinienilor uciși în Fâșia Gaza, violențele comise de coloniștii israelieni în Cisiordania ocupată și disputa privind obligativitatea serviciului militar.

O altă sursă majoră de tensiune este exceptarea de la serviciul militar a unei mari părți a comunității ultraortodoxe, o practică ce provoacă diviziuni tot mai profunde în societatea israeliană.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, peste 74.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul războiului, în octombrie 2023. În Cisiordania ocupată, au fost raportate cel puțin 170 de atacuri începând cu 27 septembrie, potrivit datelor citate de publicație.

Netanyahu a condamnat violențele coloniștilor, dar criticii săi susțin că guvernul nu a făcut suficient pentru a le opri.

Un scrutin cu miză majoră pentru viitorul Israelului

Alegerile sunt primele organizate după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Sondajele citate de The Telegraph indică faptul că Netanyahu este cu 12 puncte procentuale în urma principalului său rival, Gadi Eisenkot.

Potrivit Biroului Central de Statistică din Israel, aproximativ 600.000 de cetățeni israelieni locuiesc în străinătate. Revenirea a zeci de mii dintre aceștia ar putea influența rezultatul scrutinului.

O mobilizare neobișnuită înaintea alegerilor

Pe măsură ce presiunea asupra lui Netanyahu crește, dorința israelienilor din diaspora de a influența rezultatul scrutinului a provocat și o dispută juridică.

Organizația americană Aid Coalition, care declară că urmărește consolidarea și protejarea fundamentelor democratice ale Israelului, a lansat programul Fly & Vote, destinat să îi ajute pe israelienii din străinătate să se întoarcă în țară pentru a vota.

Programul oferă sprijin pentru organizarea călătoriilor și pentru formalitățile administrative.

Un avocat care reprezintă partidul Likud al lui Netanyahu a contestat inițiativa în instanță, solicitând oprirea acesteia. El a comparat programul cu o „mită electorală" și a susținut că încalcă legislația privind finanțarea partidelor.

Likud a argumentat că și tarifele de grup reduse, negociate cu companiile aeriene, ar putea constitui un avantaj nepermis, chiar dacă pasagerii își plătesc singuri biletele.

Contestația a fost ulterior retrasă.

Yossi Mekelberg, expert în politica israeliană la institutul Chatham House, a descris mobilizarea israelienilor din diaspora drept „fără precedent".

„Este extrem de neobișnuit. Nu am mai văzut așa ceva și vă pot spune că nu s-a mai întâmplat în istoria țării", a afirmat el.

Mobilizarea are loc în paralel cu un exod tot mai mare al cetățenilor israelieni. Potrivit articolului, aproximativ 50.000 de absolvenți israelieni pleacă anual din țară începând din 2023, alimentând temerile privind pierderea specialiștilor cu înaltă calificare și a persoanelor cu venituri mari.

În aceste condiții, israelienii din diaspora, inclusiv cei proveniți din zone mai liberale precum Tel Aviv, ar putea fi mai înclinați să voteze împotriva lui Netanyahu.

Mekelberg spune că profilul celor care se întorc în Israel pentru a vota s-a schimbat. La alegerile anterioare, printre cei care făceau această călătorie se numărau mai frecvent alegători ultraortodocși, ale căror partide au susținut adesea guvernul Netanyahu.

„De această dată, auzi din ce în ce mai mulți oameni care s-au întors pentru că susțin opoziția", a spus el.

Aceștia consideră că democrația israeliană a fost afectată sub actualul guvern, critică modul în care a fost purtat războiul din Gaza și acuză conducerea țării pentru eșecul de securitate din 7 octombrie 2023 și pentru corupție.

„Ei spun că a venit timpul pentru o schimbare", a adăugat expertul.