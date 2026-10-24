„Noapte înstelată", capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Postat la: 24.10.2026 |
Cercetătorii cred că au reușit să identifice cu exactitate cerul nocturn reprezentat în celebrul tablou „Noapte înstelată" („The Starry Night"), realizat de Vincent van Gogh.
Considerată una dintre cele mai cunoscute picturi din istoria artei moderne, „Noapte înstelată" continuă să inspire și să stârnească întrebări de la o generație la alta. Unii oameni de știință cred că tabloul înfățișează un peisaj ceresc real, în care apar o semilună în descreștere, planeta Venus și roiul stelar al Hiadelor. Mai mult, aceștia cred că au identificat momentul în care cerul respectiv putea fi observat, scrie Space.com.
Într-un nou studiu, cercetătorii susțin că tabloul surprinde cerul dinaintea răsăritului, așa cum putea fi văzut în jurul datei de 22 iulie 1889, din Saint-Rémy-de-Provence, localitatea în care Van Gogh a pictat lucrarea. Deși configurația astrală corespunde foarte bine celei reprezentate în tablou, istoricii de artă au considerat mult timp că pictura a fost realizată în luna iunie.
Cum au identificat cercetătorii cerul pictat de Van Gogh
Investigația a început în urmă cu mai multe decenii, în 1984, când istoricul de artă Albert Boime și astronomul George Abell, de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), au încercat să stabilească legătura dintre pictură și cerul real. Cercetările au continuat ulterior cu astronomul Charles Whitney, de la Universitatea Harvard. Analizele lor au ajuns însă la concluzii diferite, fără să existe un consens privind data la care cerul ar fi corespuns celui din tablou.
Întrebarea a rămas deschisă, continuând să îi preocupe pe cei pasionați atât de artă, cât și de astronomie. O echipă condusă de Elijah Jeong-hyun Kim, director general al companiei sud-coreene SLLAB, specializată în telescoape robotizate, și doctorand la Școala de Cercetare Spațială a Universității Kyung Hee, a reluat investigația.
„Când văd un fragment de cer înstelat, astronomii observaționali, ca mine, dar și astronomii amatori, vor să rezolve acest puzzle. Eu sunt pur și simplu cineva care a urmărit acest proces ceva mai activ", a declarat Kim pentru publicația Space.com.
Ea a explicat și cum au reușit cercetătorii să identifice cerul pictat de Van Gogh: „Am analizat pictura din punct de vedere astronomic, am studiat documentele referitoare la situația lui Van Gogh din iulie 1889, apoi am efectuat investigații ecologice și meteorologice", a spus Kim.
În primul rând, echipa a analizat cerul din zona exactă din Saint-Rémy unde se presupune că Van Gogh a pictat „Noapte înstelată". Ulterior, cercetătorii au folosit metode de geometrie observațională pentru a reconstitui configurația istorică a cerului nocturn.
„Telescoapele moderne sunt echipate cu o funcție numită astrometrie, care compară o imagine a cerului nocturn cu coordonatele cerești stocate într-un computer și identifică automat coordonatele imaginii", a explicat Kim.
Cercetătorii au folosit și analiza Procrustes, o metodă statistică prin care pot fi comparate formele a două seturi de puncte. După ajustarea poziției, dimensiunii și rotației acestora, metoda măsoară cât de bine se potrivesc cele două configurații, pe baza diferențelor rămase.
„Deoarece un roi stelar de pe pânză poate fi mai mare sau mai mic decât în realitate și poate fi ușor înclinat, această metodă a fost potrivită. Ea ne-a permis să explicăm cantitativ ceea ce studiile anterioare descriseseră doar calitativ, și anume că pictura «seamănă cu o anumită constelație»", a adăugat cercetătorul.
Totuși, analiza cantitativă nu era suficientă pentru a confirma că echipa identificase configurația corectă a cerului, întrucât mai multe constelații puteau prezenta un grad similar de potrivire. Pentru a ajunge la o concluzie mai solidă, cercetătorii au combinat analiza geometrică cu o examinare amănunțită a documentelor istorice.
„Am verificat, de asemenea, dacă stelele se aflau într-adevăr în acea parte a cerului dinaintea răsăritului, la data respectivă, dacă se încadrau în câmpul vizual al pictorului și dacă aspectul Lunii și al planetei Venus corespundea tabloului. Roiul stelar al Hiadelor a fost cel care a îndeplinit toate aceste condiții", a declarat Kim.
Scrisorile lui Van Gogh ar putea oferi indicii despre data picturii
Data identificată de cercetători, spre sfârșitul lunii iulie, este cu aproximativ o lună mai târzie decât perioada în care istoricii de artă consideră că Van Gogh a pictat „Noapte înstelată". Autorii studiului sugerează însă că descoperirile lor ar putea susține ipoteza că lucrarea a fost realizată în iulie.
Scrisorile trimise de Van Gogh încă din 1888 arată că artistul își dorea să picteze un cer plin de stele. Într-o scrisoare din 12 aprilie 1888, acesta scria:
„Un cer înstelat, de exemplu, este ceva ce mi-ar plăcea să încerc, la fel cum, în timpul zilei, voi încerca să pictez o pajiște verde presărată cu păpădii."
Kim a analizat corespondența artistului din lunile următoare, în încercarea de a găsi informații care să explice diferența dintre data la care cerul corespundea picturii și perioada în care se crede că aceasta a fost realizată.
Cercetătorul a atras atenția asupra unei scrisori datate între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 1889, în care Van Gogh scria: „În această dimineață, am privit mult timp peisajul de la fereastra mea, cu mult înainte de răsărit, când nu se vedea nimic altceva decât luceafărul de dimineață, care părea foarte mare."
Misterul morții familiei Medici, aproape rezolvat după 438 de ani. Ce au descoperit cercetătorii în ADN-ul marelui duce
Legătura dintre aceste observații și momentul realizării tabloului rămâne însă o interpretare. Kim a precizat că a făcut apel și la propria imaginație pentru a identifica posibile conexiuni între ceea ce observa Van Gogh în acele luni și cronologia picturii. Prin urmare, descoperirile nu schimbă în mod definitiv perspectiva istoricilor asupra datei la care a fost realizată lucrarea.
Cercetătorul consideră totuși că documentele sugerează că Van Gogh privea în mod repetat cerul dinaintea răsăritului, ceea ce i-ar fi putut permite să observe configurația astrală identificată de echipă în jurul datei de 22 iulie.
Însăși pictura continuă să ridice semne de întrebare în rândul istoricilor de artă. În noul studiu, cercetătorii menționează că unii specialiști de referință consideră că „Noapte înstelată" se diferențiază stilistic de celelalte lucrări ale lui Van Gogh din luna iunie, ceea ce alimentează și mai mult incertitudinile privind data realizării sale.
„Studiul nostru arată că cerul din pictură corespunde, atât din punctul de vedere al observațiilor, cât și al formei, cerului real dinaintea răsăritului, în jurul datei de 22 iulie. Prin urmare, propunem posibilitatea ca Vincent să fi conceput ideea în iunie și să fi terminat pictura după 22 iulie", a explicat Kim.
Cu toate acestea, cercetătorul consideră că sunt necesare investigații suplimentare pentru a clarifica această chestiune.
„Cred că cercetările viitoare din domeniul istoriei artei și al științei conservării operelor de artă ar putea aduce mai multă lumină asupra acestei întrebări", a adăugat el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O studentă a abandonat facultatea după ce a fost violată de două ori de Alexandru Toader. Alte șase victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Șapte femei sunt victime in dosarul in care Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader, este acuzat de fapt ...
-
Florian Coldea devine patron unic la Strategic Assets după plecarea generalului Dumitru Cocoru. Firma are o marjă de profit de 48% cu doar 2 angajați
Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul in rezerva Florian Coldea, a devenit proprietarul exclusiv al compani ...
-
Controversat om de afaceri bulgar, executat cu un glonț în cap în propria casă. Poliția a prins deja trei suspecți. Care ar fi fost motivul asasinatului
Controversatul fost europarlamentar și om de afaceri bulgar Slavi Binev a fost impușcat mortal in propria locuința din d ...
-
Un bărbat a murit în timp ce se afla la funeraliile unui prieten. Ce s-a întâmplat când a mers să viziteze mormântul tatălui său
Un barbat in varsta de 48 de ani din Brazilia și-a pierdut viața intr-un mod cu totul neobișnuit, chiar in timpul ceremo ...
-
Un bărbat și o femeie din Capitală, acuzați că au răpit doi nou-născuți. Cine este mama copiilor
Un cuplu de romani care traia in Italia a vrut sa ia gemenii unei femei de cetațenie indoneziana, pe care o angajasera s ...
-
Alexandru Toader folosea notele și examenele ca monedă de schimb pentru abordarea și constrângerea studentelor
Lectorul Alexandru Florin Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 ...
-
Se punea la cale un război civil în Republica Moldova: Tinerii erau mobilizați prin rețelele sociale pentru a provoca proteste violente
Poliția, SIS și procurorii din Republica Moldova au facut percheziții in mai multe regiuni, intr-un dosar in care un gru ...
-
Agenți AI care intră singuri în rețele, se copiază de pe un device pe altul, „neutralizează" ținte și se autodistrug
Comandamentul cibernetic al Armatei SUA dezvolta un proiect aproape SF: agenți AI care intra singuri in rețele, se copia ...
-
Experții avertizează asupra unei crize globale de securitate cibernetică: inteligența artificială descoperă vulnerabilități mai repede decât pot fi remediate
Liderii unor companii importante din industria tehnologiei avertizeaza ca inteligența artificiala (AI) ar putea declanșa ...
-
Reacția fostului ministru al Justiției Tudorel Toader după arestarea fiului său pentru viol VIDEO
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a avut sambata, 24 octombrie, o scurta reacție dupa ce fiul sau, Alexandru, ...
-
Zeci de familii evacuate după ce un bloc cu "bulină roșie" e în pericol de prăbușire în București. A apărut o fisură uriașă între două scări
O crapatura foarte mare aparuta intre doua scari, de la etajul 5 la 8, a dus la evacuarea preventiva a locatarilor unui ...
-
Proiectul Chrysalis uimește lumea științifică: O comunitate întreagă va trăi și va muri pe o navă-lume lungă de 58.000 de metri
O nava lunga de 58.000 de metri ar putea porni intr-o zi spre cea mai apropiata exoplaneta, iar la bordul ei ar urma sa ...
-
Care sunt calculele reale pentru Europa tinand cont ca epidemia de Ebola se extinde tot mai mult în lume. Nu există în prezent vaccinuri sau tratamente specifice
Epidemia de Ebola provocata de virusul Bundibugyo, care afecteaza Republica Democratica Congo (RDC), s-a extins in Kenya ...
-
Lista măsurilor luate de Guvern, după ultimele incidente violente din școli: tot sistemul e vizat
Guvernul anunta, vineri, masurile care au fost decise in urma sedintei de lucru pentru siguranta in scoli, prin acestea ...
-
Credit de Black Friday: ce trebuie să verifici înainte să aplici
Perioada de Black Friday este asociata, in mod tradițional, cu cele mai mari reduceri din an la o gama larga de produse ...
-
Un laborator de cercetare i-a administrat unui pacient un super-virus conceput cu inteligența artificiala care distruge ultra-bacterii
Un laborator de cercetare in domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite i-a administrat unui pacient un virus c ...
-
Copil de 1 an, împușcat mortal de un polițist, în SUA. Verdictul procurorului
Înca un caz terifiant privind utilizarea armelor de foc, in SUA: un copil de un an a fost impușcat mortal de un po ...
-
Judecătorii nu ajung la un acord în dosarul lui Călin Georgescu: Un al treilea magistrat intră în complet. Fanii lui au blocat circulația. Au intervenit jandarmii!
Calin Georgescu mai așteapta decizia care stabilește daca ramane in Arestul Central sau poate merge in arest la domicili ...
-
Florile lui octombrie: ce e în sezon și de ce toamna are unele dintre cele mai bogate buchete ale anului
Octombrie aduce impreuna ultimele flori de gradina, varietați cultivate pentru sezonul rece și materiale decorative care ...
-
Cum arată o rutină de îngrijire realistă pentru cineva care nu are timp dimineața
Diminețile nu seamana intotdeauna cu rutinele impecabile pe care le vezi pe rețelele sociale. Uneori mai amani alarma ca ...
-
Inteligența Artificială a ajuns la concluzia că sunt 60% șanse ca sufletul să existe și să supravietuiască morții. Analiza exclude dogmele religioase in favoarea argumentelor
Analiza posibilitații ca o forma de conștiința sau „suflet" sa supraviețuiasca morții biologice reprezinta una din ...
-
Scenă incredibilă la Pentagon: Pete Hegseth a vrut globul lui Eisenhower însă angajații l-au spart pe drum
Un incident ciudat s-a produs la Pentagon, dupa ce secretarul Apararii, Pete Hegseth, a vrut sa aiba in biroul sau un gl ...
-
Călin Georgescu a păstrat tăcerea la audierea în noul dosar penal, al cincilea deschis pe numele fostului candidat la președinție
Polițiștii din Ilfov au mers joi, 22 octombrie, la Arestul Central pentru a-l audia pe Calin Georgescu in noul dosar pen ...
-
Secretul ADN-ului a fost în fine descifrat: Descoperirea care ar putea rescrie istoria vieții pe Pământ
Oamenii de știința ar putea fi mai aproape de a explica unul dintre misterele evoluției materialului genetic: de ce ADN- ...
-
Un român a devenit victima unei capcane amoroase pusă la cale de ruși: A ajuns după gratii, acuzat de spionaj pentru Ucraina
Un videoclip publicat de serviciile de securitate FSB din Rusia il surprind pe un roman din Anglia, in momentul in care ...
-
O femeie a venit din Bulgaria și a lăsat 45.000 de euro lângă tomberoane, în Craiova. Credea că destructurează o rețea de escroci bancari
O femeie de 64 de ani din Bulgaria a ramas fara economiile de 45.000 de euro dupa ce a fost convinsa de escroci sa calat ...
-
Elevul care și-a înjunghiat profesoara a publicat un manifest. În cele 60 de pagini își exprima ura și spunea că vrea să atace „orice persoană care nu e albă"
Elevul de 13 ani din Bistrița care și-a injunghiat profesoara de matematica ar fi pregatit atacul timp de opt luni și a ...
-
Protest inedit: Un bărbat și-a urcat mașina pe acoperișul casei după ce a rămas fără permis. A pus și un manechin îmbrăcat în uniformă de polițist
Un barbat din comuna Pecineaga, județul Constanța, și-a urcat mașina pe acoperișul casei dupa ce a ramas fara permis. La ...
-
Rețeaua sub protecția lui Ilie Bolojan: Se strânge lațul în jurul samsarilor imobiliari favorizați de Primăria Oradea
Redacția ziarului nostru a intrat in posesia unor documente care dovedesc faptul ca procurorii Parchetului de pe langa J ...
-
NATO ia o decizie strategică în privința Ucrainei: Alianța își pune sistemul de achiziții militare la dispoziția Kievului
NATO va permite Ucrainei sa achizitioneze armament, munitie si echipamente militare prin NSPA, agentia centralizata de a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu