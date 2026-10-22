O femeie a venit din Bulgaria și a lăsat 45.000 de euro lângă tomberoane, în Craiova. Credea că destructurează o rețea de escroci bancari

O femeie de 64 de ani din Bulgaria a rămas fără economiile de 45.000 de euro după ce a fost convinsă de escroci să călătorească până la Craiova și să lase banii lângă câteva tomberoane. Victima credea că participă la o operațiune a poliției pentru prinderea unor infractori, însă totul făcea parte dintr-o înșelătorie telefonică, potrivit autorităților bulgare, citate de NOVA TV.

Femeia, originară din satul Smolianovți, regiunea Montana, a urmat timp de aproape două săptămâni instrucțiunile unui bărbat care pretindea că este polițist. Acesta a determinat-o să își retragă toate economiile și să le transporte în România.

Cum a fost convinsă femeia să retragă 45.000 de euro din bancă

Totul a început la sfârșitul lunii septembrie, când victima a primit un apel telefonic de amenințare de la un necunoscut. La scurt timp, a fost contactată de un alt bărbat, care s-a prezentat drept „inspectorul Kirilov".

Presupusul polițist i-a spus că autoritățile încearcă să destructureze o rețea de escroci bancari și că are nevoie de ajutorul ei. Pentru a-i câștiga încrederea, acesta a convins-o că trebuie să respecte anumite instrucțiuni financiare.

Astfel, femeia și-a transferat economiile la o altă bancă și a majorat limitele zilnice de retragere de pe cardurile de debit. Ulterior, a început să scoată numerar de la bancomatele din orașul Montana.

Până pe 11 octombrie, suma retrasă ajunsese la 45.000 de euro.

A călătorit până la Craiova și a lăsat banii lângă tomberoane

Pe 12 octombrie, la indicațiile falsului polițist, femeia a plecat în România, cu destinația Craiova. Odată ajunsă în oraș, a ascuns cei 45.000 de euro într-o geacă și a lăsat-o lângă mai multe containere de gunoi, într-un loc indicat anterior de escroci.

Înșelătoria a ieșit la iveală abia pe 20 octombrie, când femeia le-a povestit rudelor ce se întâmplase. Cazul a fost apoi adus la cunoștința autorităților bulgare.

Poliția din Montana a deschis un dosar penal pentru înșelăciune, iar cercetările sunt efectuate de polițiștii locali.

În urma incidentului, autoritățile bulgare au reamintit că poliția nu solicită niciodată bani prin telefon pentru desfășurarea unor operațiuni sau pentru prinderea infractorilor.