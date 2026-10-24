O studentă a abandonat facultatea după ce a fost violată de două ori de Alexandru Toader. Alte șase victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni

Șapte femei sunt victime în dosarul în care Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader, este acuzat de fapte de natură sexuală, conform documentelor consultate de G4Media. Faptele reclamate s-ar fi petrecut în perioada ianuarie 2022 - august 2025.

Alexandru Toader - lector la Facultatea de Drept din cadrul Universității Iași - este acuzat de procurori de 11 infracțiuni: patru infracțiuni principale contra libertății și integrității sexuale - viol în formă continuată (cu 2 acte materiale), agresiune sexuală (faptă din toamna anului 2024), tentativă de agresiune sexuală (faptă din noiembrie-decembrie 2022), agresiune sexuală (faptă din iulie 2025). El este urmărit penal și pentru alte 7 infracțiuni de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual (dintre care una în formă continuată).

În timpul audierilor, Alexandru Ionuț Toader s-a prevalat de dreptul la tăcere. Anchetatorii spun că Alexandru Ionuț Toader avea un plan bine pus la punct cu care își alegea victimele.

„Nu formula de la început o solicitare sexuală explicită, ci testa mai întâi vulnerabilitatea, disponibilitatea și capacitatea de opoziție a studentei. Folosea o situație universitară reală - evaluarea, reședința, refacerea ori promovarea - pentru a o vulnerabiliza, pentru a o chema într-un spațiu închis și pentru a deplasa treptat discuția de la aspectele didactice către viața personală și sexuală.

În multe dintre situațiile descrise în cuprinsul prezentului referat, inculpatul a abordat studente aflate înainte de evaluare ori într-o situație școlară nesigură. Relatările și constatările psihologice prezentate în cazul fiecărei persoane vătămate descriu timiditate, anxietate sau teamă vizibilă şi dificultatea de a se opune unei persoane de care depindea evaluarea universitară", susțin anchetatorii.

Una dintre victime ar fi renunțat la studii din cauza lui Alexandru Toader - „M-am simțit umilită, folosită, m-am simțit un obiect"

Prima victimă a profesorului, conform documentelor analizate de G4Media, era studentă la Drept în 2022 și urma un curs al lui Alexandru Toader. Potrivit procurorilor, ea ar fi fost abordată după un curs, când profesorul i-ar fi spus că problemele pe care le are cu vorbitul în public „nu se rezolvă prin terapie la vârsta ei, ci altfel", scrie în documentele consultate de G4Media. I-ar fi propus să converseze pe o rețea socială ca „să se cunoască mai bine".

În aceeași seară, pe 8 noiembrie 2022, Alexandru Toader ar fi invitat-o pe studentă la sediul notariatului său.

„Inițial, Toader Ionuț Alexandru a purtat cu ea o discuție despre facultate, activitățile sale, călătorii și trofeele de vânătoare expuse pe pereți. I-a relatat inclusiv o fantezie sexuală, potrivit căreia își dorise să întrețină un raport sexual pe acoperișul unei clădiri, îmbrăcat în robă de avocat. I-a oferit un pahar cu rom, pe care Raluca l-a acceptat", scrie în document.

Apoi ar fi violat-o, susține femeia.

Studenta a povestit ce s-a întâmplat unor prietene care sunt acum martore în dosar.

O săptămână mai târziu, studenta a avut un alt examen cu Alexandru Tudorel.

„Imediat după terminarea testului, printr-un mesaj, Toader Ionuț Alexandru i-a transmis să se prezinte în biroul său de la etajul al treilea al Facultății de Drept pentru a discuta lucrarea", scrie în documentul consultat de G4Media.

În biroul din sediul Facultății, femeia ar fi fost violată a doua oară.

„Și-a aplicat un prezervativ și a întreținut cu acesta un nou raport sexual (...)". Potrivit declarației sale, actul a durat mai puțin de un minut", se menționează în document.

Câteva zile mai târziu, femeia a renunțat la studii și a părăsit facultatea. Alexandru Toader ar fi încercat să o convingă să se întoarcă prin mesaje transmise pe rețelele sociale.

Prietenele femeii care știau prin ce trecuse au spus anchetatorilor că aceasta „plângea, consuma alcool pentru a putea adormi și încerca să se îndepărteze de toate elementele asociate evenimentelor". De asemenea, au confirmat retragerea socială, refuzul de a discuta despre subiect și eforturile lor de a o sprijini prin ieșiri și activități comune, scrie în documentele judiciare.

Anchetatorii au reținut în acest caz „infracțiunea de viol în formă continuată, cele două acte materiale fiind săvârșite la interval de o săptămână, asupra aceleiași persoane vătămate, prin exploatarea aceleiași situații de dependență academică".

Trei studente susțin că au fost agresate sexual

„Tata îl cunoaște pe Tudorel Toader"

O altă plângere pe numele lui Alexandru Toader a fost depusă de o altă fostă studentă a sa, iar faptele s-ar fi petrecut în septembrie 2024, în timpul sesiunii de restanțe. După examenul susținut de femeie la materia predată de Alexandru Toader, ar fi fost invitată de acesta în cabinetul său să discute lucrarea care nu era de trecere.

„Ajunsă în cabinet, (...) a auzit închiderea ușii cu cheia. Cunoscând relatările care circulau între studente cu privire la conduita profesorului și la obiceiul acestuia de a aborda tinerele aflate în situații școlare dificile, persoana vătămată a devenit vizibil speriată și a început să tremure.

Deși această stare era evidentă, Toader Ionuț Alexandru nu a menținut discuția în limitele unei evaluări didactice, ci a transformat-o progresiv într-o interacțiune personală și sexualizată", scrie în documentele analizate de G4Media.

„Îmi era frică, eram panicată, mă gândeam că sper să nu se întâmple din nou ceva ce am trăit în trecut", le-a spus femeia anchetatorilor. „Ok, nu iau examenul, dar măcar să ies din biroul ăsta ok".

La un moment dat, femeia i-ar fi spus lui Alexandru Toader că tatăl ei este fost magistrat „și-l cunoaște pe Tudorel Toader".

Din acel moment, atitudinea lui Alexandru Toader s-a schimbat, susțin anchetatorii. I-a dat notă de trecere și a lăsat-o să plece.

Dar relația dintre ei ar fi continuat prin conversații prin aplicații de mesagerie digitală, după ce femeia l-a contactat două săptămâni mai târziu pentru a-i cere ajutorul într-o problemă personală de natură penală.

La un moment dat, Alexandru Toader ar fi invitat-o la cabinetul său notarial, pentru a discuta speța ei.

„S-a apropiat și i-a spus: «De ce te-ai pus așa departe, că nu te mănânc, vino aici». Persoana vătămată a refuzat, precizând că venise numai pentru a discuta dacă putea fi ajutată.

Inculpatul Toader Ionuț Alexandru s-a deplasat lângă ea, a prins-o de talie, a tras-o către partea sa de canapea și i-a spus: «Hai, stai aici și dă-mi măcar un pup»", susțin anchetatorii.

Femeia a plecat din cabinetul notarial după ce Toader ar fi încercat să o sărute.

După ce a promovat examenul la materia predată de Alexandru Toader, studenta a fost tentată să depună o plângere.

„Poziția atribuită inculpatului și influența asociată tatălui său o făceau să considere reclamația lipsită de eficiență: «mă lupt cu morile de vânt»", se menționează în document.

Aproape același scenariu se repetă și în cazul celorlalte două victime care au reclamat că au fost agresate sexual de Alexandru Toader.

În noiembrie - decembrie 2022, după mesaje pe Instagram, o studentă ar fi fost chemată la biroul notarial sub pretextul discutării lucrării de parțial. În sediul neiluminat, profesorul s-a apropiat brusc și intempestiv de ea pentru a o săruta pe gură. Studenta s-a retras imediat, făcând un pas înapoi și evitând contactul fizic.

În iulie 2025, după apeluri repetate și mesaje setate să dispară trimise unei alte studente, profesorul Toader a insistat să urce în garsoniera ei. Acolo i-a cerut să-și scoată sacoul, i-a spus că îi va da „o palmă la fund" dacă îi vorbește cu „dumneavoastră", iar când studenta s-a ridicat, a urmărit-o, a blocat-o lângă perete cu brațul, a atins-o în zona laterală a sânului stâng și a sărutat-o pe buze împotriva voinței ei. În august 2025, i-a cerut la telefon „un cadou cu fundiță roșie".

Alte trei studente au reclamat folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

Documentele consultate de G4Media spun că profesorul ar fi folosit autoritatea didactică pentru a aborda alte studente și a le pretinde implicit favoruri sexuale, însă fără a exista contact fizic sau atingeri de natură sexuală.

În ianuarie 2022, una dintre cele trei studente, înaintea examenului la Drept civil, ar fi fost contactată pe Facebook Messenger și Snapchat. Cadrul didactic i-ar fi cerut confidențialitate, i-ar fi adresat întrebări personale și ar fi insistat pentru o întâlnire privată prezentată drept „recapitulare".

„Ai prins sau nu ideea? Cu recapitularea?", i-ar fi spus Alexandru Toader. Studenta a refuzat.

În noiembrie 2022, Alexandru Toader ar fi fost contactat de o altă studentă pe Instagram prin mesaje cu conotație sexuală și o fotografie cu afișare unică. Sub pretextul oferirii unei cărți, profesorul ar fi insistat să vină la biroul său privat și a refuzat predarea cărții la facultate. Studenta a refuzat întâlnirea privată, spun documentele anchetatorilor.

Pe 17 ianuarie 2025, o altă studentă ar fi fost chemată în biroul de la facultate sub pretextul discutării lucrării și promovării examenului. Anchetatorii susțin că profesorul a încuiat ușa, a orientat discuția spre viața intimă și posibilitatea de a „călca strâmb" și s-a apropiat de ea. Studenta a menționat că tatăl ei îl cunoaște pe tatăl inculpatului, ceea ce l-a determinat să se retragă și să descuie ușa.

Ce probe au anchetatorii

Principalele probe la dosar sunt declarațiile victimelor și ale mai altor studente, din mai multe generații universitare.

Relatările lor, spun anchetatorii, reconstruiesc modul de acțiune al lui Alexandru Toader - izolarea în spații private din cadrul facultății sau al biroului notarial, pretextele academice folosite și actele de agresiune sau viol la care au fost supuse.

Este vorba, cred procurorii, de un tipar infracțional repetitiv, caracterizat prin exploatarea stării de vulnerabilitate și a dependenței academice.

Pe lângă declarații, anchetatorii au și dovezi concrete - capturi de ecran și istorice ale conversațiilor purtate pe aplicații de mesagerie precum Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram și Snapchat, dar și fotografii făcute după mesaje programate să dispară.

Declarațiile altor studenți au confirmat climatul de teamă din facultate și existența unor practici identice de abordare și solicitare a secretizării mesajelor, spun documentele judiciare.

La dosar au fost depuse rapoarte de expertiză și evaluare psihologică ale victimelor.

În plus, anchetatorii au strâns un volum considerabil de înscrisuri oficiale furnizate de universitate, decanat și Comisia de etică universitară. De asemenea, la dosar au fost atașate documentele din cercetările instituționale și adresele asociațiilor studențești referitoare la percepția colectivă privind conduita cadrului didactic.

Alexandru Ionuț Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Se bucură de prezumția de nevinovăție până când o instanță va da un verdict în dosarul său.