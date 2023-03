Operator CNC - O meserie foarte cautata cu multe avantaje si salariu competitiv

Firma Delcase este o alegere excelentă când vine vorba de găsirea unui loc de muncă atractiv și motivant cum este cel de Operator CNC în domeniul prelucrărilor metalice si cel de servicii de frezare CNC.

Cu o experiență vastă de peste 8 ani în producția de componente mecanice, automatizări și celule robotizate, Delcase a realizat cu succes peste 200.000 de piese mecanice și sute de automatizări pentru partenerii săi. În prezent, echipa noastră este formată din 45 de specialiști în domeniul automatizării, pregătiți să implementeze cu succes chiar și cele mai complexe proiecte.

Ești interesat de un loc de muncă sigur, nu foarte complicat și care nu necesită cunoștințe tehnice avansate? Cu o crestere constanta a cererii pentru aceasta meserie, este important sa intelegi ce presupune aceasta ocupatie si ce calitati ar trebui sa detii pentru a fi un operator CNC de succes.

CNC înseamnă control numeric computerizat și se referă la controlul automat al uneltelor și mașinilor speciale folosite în industria de producție prin intermediul unui calculator. Aceste dispozitive ingenioase permit executarea operatiilor de prelucrare a metalelor, accelerand timpul de executie, dar si precizia.

Un operator CNC este responsabil pentru selectarea si aplicarea cu atentie a programelor pentru fiecare masina in parte, dar si pentru crearea si aplicarea de proceduri de imbunatatire a calitatii. De obicei, un operator CNC opereaza diferite masini, cum ar fi burghiele, frezele, strugurile si oricare alte masini prevazute cu sisteme de comanda numerica.

Operatorii CNC lucreaza in general in cadrul fabricilor, uzinelor si atelierelor de productie din diferite industrii, cum ar fi industria metalurgica, automotiva, aeronautica sau a constructiilor. In timpul programului de lucru, operatorii CNC trebuie sa fie atenti la detalii, sa fie capabili sa citeasca planuri si diagrame si sa poata lucra cu instrumente precum micrometrele si sistemul de masurare cu laser.

De ce sunt atat de populare masinile CNC in industrie?

In primul rand, tehnologia CNC permite controlul automat si simultan a mai multor unelte, optimizand astfel timpul de executie al fiecarei sarcini de prelucrare in parte. In plus, spre deosebire de masinile operate manual, cele CNC au o capacitate de productie mai mare si mai diversa, putand realiza o gama variata de operatii chiar si din cele mai migaloase. De asemenea, masinile CNC se opereaza mai usor si sunt mult mai sigure, asigurand operatorilor lor un mediu de lucru sanatos si confortabil.

Afla mai multe despre cum poți deveni un operator CNC și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a obține un astfel de post.

Pentru a deveni operator CNC, poți urma o școală profesională de profil sau un curs de calificare profesională. În plus, experiența anterioară sau absolvirea de cursuri online pot fi luate în considerare. De obicei, metoda preferată de persoanele care doresc să obțină un post de operator CNC este acreditarea prin cursuri de calificare profesională, deoarece este o opțiune accesibilă, rapidă și convenabilă din punct de vedere financiar. Cursurile de formare pentru operator CNC durează aproximativ 6 luni și îmbină teoria cu practica, oferind sansa cursantilor lor sansa de a capata experienta pe mai multe planuri.

La finalul cursurilor, cursanții primesc o diplomă sau certificat recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Operatorul CNC trebuie să aibă cunoștințe tehnice în prelucrarea metalelor și aibă cunoștințe cu privire la operațiile de prelucrarea metalelor si frezare CNC, caracteristicile fiecărei masini în parte și setările efectuate la nivelul centrului de prelucrare.

Dacă ești interesat de acest domeniu, te încurajăm să aplici pentru un loc de muncă ca operator CNC.

Există multe poziții disponibile în România, iar salariul atractiv și condițiile de angajare ușor de îndeplinit fac din această profesie una dintre cele mai populare. Alătură-te echipei Delcase astăzi și fii parte a unei industrii în plină dezvoltare care modelează viitorul producției!

Compania Delcase din Timisoara, se concentreaza pe recrutarea activa, oferind locuri de munca in diverse specializari, cu potential mare de dezvoltare in cariera, cum ar fi: operator CNC sau Programator CNC.

In categoria locuri de munca Timisoara, printre joburile disponibile se numara mai multe posturi de Programatori CNC, cu experienta intre 2 si 10 ani sau o pozitie de Programator CNC freelancer, cu salarii care pornesc de la 6500 lei net si pot ajunge pana la 15 euro/ora sau 2500 euro net pentru programatorii CNC freelanceri.

Care este salariul si pachetul de beneficii ale unui Operator CNC

Salariul poate fi între 2500 și 9000 de lei plus bonuri de masa, bonus individual de performanță, bonus de vechime sau de recomandare. Poti face parte din echipa de profesionisti Delcase si ai oportunitatea sa cresti avand o activitate interesanta, utila si care iti aduce satisfactie, intr-un mediu de lucru placut.