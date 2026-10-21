Oreste Teodorescu lansează o carte-itinerar de inițiere: "De la omul de carne la omul de lumină" VIDEO

Cunoscutul scriitor si jurnalist Oreste Teodorescu lansează o carete absolut magnifică - "De la omul de carne la omul de lumină" -, una care nu ar trebui sa lipsească din nicio casă a unei persoane avide de cunoștinte ezoterice. Iată cum si-o descrie autorul:

"Daca ar fi sa pastrez din toate paginile care urmeaza o singura idee, ea ar fi aceasta: viata omului este o initiere. Nu una rezervata templelor, scolilor secrete sau inteleptilor retrasi din lume, ci initierea simpla si inevitabila a fiecarei existente omenesti. Omul incepe prin a avea. Primeste un corp, un nume, o familie, o limba si o istorie. Lumea ii este data inainte de a o intelege. Apoi invata sa fie. Alege, iubeste, construieste, greseste, pierde si reia drumul. Prin toate acestea incepe sa devina autorul propriei vieti. In cele din urma este chemat sa devina. Nu sa acumuleze mai mult. Nu sa se afirme mai puternic. Ci sa descopere sensul profund al celor traite si sa transforme experienta in intelepciune."

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Din cuprins:

Partea I – Omul și cele trei praguri ale ființei

Capitolul I – Ecuația ființării

Capitolul II – Cele nouă cicluri și cele două morți simbolice

Capitolul III – Prima moarte: Spiritul moare în cer ca să se nască în apă

Partea a II-a – Miturile devenirii

Capitolul IV – Oedip și pragurile ratate

Capitolul V – Buddha și pragurile asumate

Capitolul VI – Hristos și modelul împlinirii

Partea a III-a – Corpul ca hartă a devenirii

Capitolul VII – Corpul ca hartă inițiatică

Capitolul VIII – Coloana vertebrală și simbolismul celor 33 de vertebre

Partea a IV-a – Numerologia. Ritmul devenirii

Capitolul IX – Numărul ca ritm al devenirii

Capitolul X – Tabelul pitagoreic: Golul, darul și excesul

Capitolul XI – Spirala de nouă ani

Capitolul XII – Zi, Lună, An: Cele trei câmpuri ale ființei

Capitolul XIII – Numerele Maestre: 11 • 22 • 33

Partea a V-a – Cabala. Arborele devenirii

Capitolul XIV – Arborele devenirii

Capitolul XV – Adam Kadmon sau omul întreg

Capitolul XVI – Etagrama

Capitolul XVII – Cele 22 de litere ca poduri

Capitolul XVIII – Traversările Arborelui

Capitolul XIX – Apa, focul și duhul

Partea a VI-a – Astrologia. Cerul și timpul

Capitolul XX – Cerul și timpul

Capitolul XXI – Astrologia ca hartă a devenirii

Partea a VII-a – Confirmări transculturale

Capitolul XXII – Tao. Drumul fără nume

Capitolul XXIII – Ba Zi. Timpul ca tipar al Qi-ului

Capitolul XXIV – Întoarcerea la centru

Partea a VIII-a – Convergența