Oreste Teodorescu lansează o carte-itinerar de inițiere: "De la omul de carne la omul de lumină" VIDEO
Postat la: 21.10.2026 |
Cunoscutul scriitor si jurnalist Oreste Teodorescu lansează o carete absolut magnifică - "De la omul de carne la omul de lumină" -, una care nu ar trebui sa lipsească din nicio casă a unei persoane avide de cunoștinte ezoterice. Iată cum si-o descrie autorul:
"Daca ar fi sa pastrez din toate paginile care urmeaza o singura idee, ea ar fi aceasta: viata omului este o initiere. Nu una rezervata templelor, scolilor secrete sau inteleptilor retrasi din lume, ci initierea simpla si inevitabila a fiecarei existente omenesti. Omul incepe prin a avea. Primeste un corp, un nume, o familie, o limba si o istorie. Lumea ii este data inainte de a o intelege. Apoi invata sa fie. Alege, iubeste, construieste, greseste, pierde si reia drumul. Prin toate acestea incepe sa devina autorul propriei vieti. In cele din urma este chemat sa devina. Nu sa acumuleze mai mult. Nu sa se afirme mai puternic. Ci sa descopere sensul profund al celor traite si sa transforme experienta in intelepciune."
De astăzi cartea se poate comanda AICI:
Din cuprins:
Partea I – Omul și cele trei praguri ale ființei
- Capitolul I – Ecuația ființării
- Capitolul II – Cele nouă cicluri și cele două morți simbolice
- Capitolul III – Prima moarte: Spiritul moare în cer ca să se nască în apă
Partea a II-a – Miturile devenirii
- Capitolul IV – Oedip și pragurile ratate
- Capitolul V – Buddha și pragurile asumate
- Capitolul VI – Hristos și modelul împlinirii
Partea a III-a – Corpul ca hartă a devenirii
- Capitolul VII – Corpul ca hartă inițiatică
- Capitolul VIII – Coloana vertebrală și simbolismul celor 33 de vertebre
Partea a IV-a – Numerologia. Ritmul devenirii
- Capitolul IX – Numărul ca ritm al devenirii
- Capitolul X – Tabelul pitagoreic: Golul, darul și excesul
- Capitolul XI – Spirala de nouă ani
- Capitolul XII – Zi, Lună, An: Cele trei câmpuri ale ființei
- Capitolul XIII – Numerele Maestre: 11 • 22 • 33
Partea a V-a – Cabala. Arborele devenirii
- Capitolul XIV – Arborele devenirii
- Capitolul XV – Adam Kadmon sau omul întreg
- Capitolul XVI – Etagrama
- Capitolul XVII – Cele 22 de litere ca poduri
- Capitolul XVIII – Traversările Arborelui
- Capitolul XIX – Apa, focul și duhul
Partea a VI-a – Astrologia. Cerul și timpul
- Capitolul XX – Cerul și timpul
- Capitolul XXI – Astrologia ca hartă a devenirii
Partea a VII-a – Confirmări transculturale
- Capitolul XXII – Tao. Drumul fără nume
- Capitolul XXIII – Ba Zi. Timpul ca tipar al Qi-ului
- Capitolul XXIV – Întoarcerea la centru
Partea a VIII-a – Convergența
- Capitolul XXV – Când toate limbajele spun aceeași poveste
- Capitolul XXVI – Constatare finală. Cele trei limbaje ale aceleiași deveniri
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