Pagube uriașe după violențele din Franța. Produsele furate ar fi ajuns la revânzare pe internet

Peste 3.000 de afaceri au fost afectate de violențele care au avut loc în Franța în weekend, iar proprietarii magazinelor distruse sau jefuite încearcă acum să își recupereze pierderile.

Între timp, unele dintre produsele furate ar fi fost scoase la vânzare pe internet. Guvernul francez a cerut marilor platforme online să elimine anunțurile suspecte și să colaboreze cu autoritățile pentru identificarea celor responsabili, potrivit Euronews.

Violențele au izbucnit după mai multe săptămâni de proteste ale elevilor și studenților, care au cerut condiții mai bune în școli. Incidentele din weekend au fost printre cele mai grave înregistrate în Franța în ultimii ani.

Începând de duminică, pe rețelele sociale au circulat capturi de ecran cu anunțuri de vânzare pentru produse despre care există suspiciunea că provin din jafuri.

„Bunuri furate în acest weekend sunt oferite spre vânzare pe anumite platforme", a scris ministrul francez al Digitalizării, Anne Le Hénanff, pe X.

„Ne așteptăm ca aceste platforme să elimine fără întârziere anunțurile respective", a adăugat aceasta.

Ministrul a convocat o întâlnire la care au fost invitați reprezentanții Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta și TikTok, precum și cei ai asociației franceze de comerț online Fevad. La discuții participă și oficiali din ministerele de Interne și Justiție.

„De asemenea, li se va cere să coopereze îndeaproape cu autoritățile statului, astfel încât persoanele care revând bunuri furate să poată fi urmărite penal", a precizat Le Hénanff.

Contactată de AFP, compania Vinted a transmis că are o politică de „toleranță zero" față de vânzarea produselor furate și că lucrează „activ cu forțele de ordine și autoritățile franceze".

„Începând din acest weekend, echipele noastre au acționat imediat pentru a identifica și elimina anunțurile care ar putea implica bunuri furate și am intensificat monitorizarea anunțurilor suspecte", a transmis platforma, fără să precizeze câte anunțuri au fost eliminate.

În schimb, eBay a anunțat că „nu este în măsură să confirme o creștere a numărului de anunțuri care ar putea avea legătură cu furturile comise în weekend".

Compania susține că folosește „instrumente tehnologice proactive" pentru a detecta comercializarea bunurilor furate.

Autoritățile franceze nu au anunțat până acum valoarea totală a pagubelor și nici în ce măsură pierderile comercianților vor putea fi recuperate.