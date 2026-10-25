Panică la IPJ Alba Iulia. Un bărbat înarmat cu o pușcă și o grenadă a intrat peste ofițerul de serviciu. Ce a cerut l-a surprins și pe polițist

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, a provocat momente de panică extremă sâmbătă seară, 24 octombrie, după ce a pătruns înarmat în sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Individul, care se manifesta extrem de agitat, a intrat direct în zona de control de la accesul în Poliția Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă și o grenadă, obiecte care ulterior s-au dovedit a fi replici utilizate în jocurile de airsoft. Acesta a ajuns până la punctul de permanență, unde a îndreptat armamentul din dotare spre agentul aflat la post și i-a solicitat pe un ton agresiv să deschidă focul asupra lui.

„În această seară, 24 octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște", au confirmat oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Imobilizat pe loc de polițiști și percheziționat de mascații SAS

Deși primele informații de la fața locului indicau prezența unei arme de tip Kalașnikov și a unei grenade de tip flash-bang, polițiștii aflați în clădire au reacționat prompt și au reușit să îl pună la pământ pe atacator înainte ca situația să degenereze. Bărbatul a fost imobilizat și încătușat în interiorul sediului, iar la scurt timp clădirea a fost securizată de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), sosiți de urgență pentru a gestiona perimetrul.

„În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, polițiștii au descoperit și un briceag", au mai transmis reprezentanții poliției din Alba, menționând totodată că agentul de pază care a fost amenințat direct nu a suferit nicio leziune corporală sau rănire în urma acestui incident tensionat.

Anchetatorii au deschis dosar penal sub coordonarea procurorilor

După finalizarea verificărilor tehnice asupra echipamentului de airsoft folosit în atac, cazul a fost preluat de către autoritățile judiciare locale. În cauză, cercetările sunt efectuate în mod direct de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă toate activitățile de anchetă necesare în vederea stabilirii exacte a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru a afla motivația din spatele gestului sinucigaș al bărbatului de 43 de ani.