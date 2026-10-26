Pentagonul face publice noi dosare senzaționale despre OZN-uri - cadavre extraterestre și nave aeriene în formă de ou

Documente clasificate ale Pentagonului au dezvăluit o declarație șocantă a unui martor ocular, care susține că autoritățile americane au găsit extratereștri morți și o navă extraterestră.

Dosarul exploziv include mărturia confidențială a unui ofițer militar care afirmă că a fost martor direct la faimosul incident de la Roswell din 1947. Se crede pe scară largă că martorul neidentificat este ofițerul de relații publice Walter G. Haut, care a redactat în 2002 o declarație sub jurământ sigilată, în care descria în detaliu epava și creaturile ascunse într-un hangar strict păzit, „Clădirea 84".

„Sunt convins că ceea ce am observat personal a fost un fel de navă și echipajul acesteia din spațiul cosmic", a declarat martorul în declarația ținută secretă timp de zeci de ani. Conform documentelor, nava era un obiect metalic în formă de ou, cu o lungime de până la 15 ft și o lățime de 6 ft. Nu avea aripi, ferestre, tren de aterizare sau coadă și era construită dintr-o folie de proveniență extraterestră, descrisă ca fiind „subțire ca hârtia, dar extrem de rezistentă".

În apropiere se aflau împrăștiate rămășițele echipajului de zbor. „De la distanță, am putut vedea câteva cadavre sub o prelată de pânză. Doar capetele ieșeau din acoperământ și nu am putut distinge niciun trăsăt", a declarat Haut într-o declarație publică anterioară, dezvăluie express.co.uk.

„Capetele păreau mai mari decât în mod normal, iar conturul prelatei sugera dimensiunea unui copil de 10 ani." Cele mai recente documente susțin că comandanții de rang înalt au convocat o ședință de criză urgentă la ora 7:30 dimineața, pe 8 iulie 1947, pentru a examina fragmentele misterioaselor resturi.

„Mostre din resturile navei au fost date din mână în mână în jurul mesei. Era un material diferit de orice altceva pe care l-am avut sau l-am văzut vreodată în viața mea. Nimeni nu a reușit să identifice resturile navei prăbușite", a declarat martorul.

Se presupune că oficialii au pus la cale un plan pentru a induce în eroare publicul cu privire la ceea ce au descoperit. Nava în formă de ou și ființele extraterestre moarte ar fi fost transportate în secret dintr-o a doua locație situată la 40 de mile spre nord.

Se presupune că colonelul William Blanchard, comandantul bazei, a emis apoi un comunicat de presă, declarând în mod controversat că armata recuperase un „disc zburător", înainte de a-și retrage rapid afirmația și de a insista că era vorba pur și simplu de un balon meteorologic.

Ofițerul de informații al bazei, maiorul Jesse Marcel, a fost chiar fotografiat ținând în mână resturi care semănau cu folie de aluminiu, despre care a susținut ulterior că fuseseră înlocuite cu echipament meteorologic în timp ce el era absent din încăpere.

Comunicatul conține, de asemenea, rapoarte ale unei organizații private de cercetare finanțată de omul de afaceri Robert Bigelow pentru a investiga tehnologia militară futuristă, de la motoare warp la scuturi de camuflaj.

Acesta precizează: „Există mărturii care confirmă că au avut loc mai multe «prăbușiri» ale unor nave spațiale de tip nou în afara Statelor Unite.

«Preocuparea noastră se referă la nivelul la care alte țări au reușit deja să înțeleagă aspectele tehnice ale acestor nave.»"

Documentul Pentagonului dezvăluie, de asemenea, detalii despre un triunghi negru neliniștitor observat deasupra munților din vestul SUA de către agenții FBI folosind echipamente termice, alături de întâlnirile tradiționale cu farfurii zburătoare care datează încă din anii 1950.