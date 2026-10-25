Predicțiile celui supranumit "Nostradamus al Americii" - "Lumea se îndreaptă spre dezastru"
Postat la: 25.10.2026 |
John Hogue, un autor cunoscut pentru interpretările sale asupra profețiilor lui Nostradamus, susține că lumea s-ar putea confrunta cu atacuri nucleare, un război global de 27 de ani și o criză economică majoră în Statele Unite. Predicțiile sale includ și scenarii privind Iranul, Rusia și Arabia Saudită.
John Hogue, care afirmă că studiază de aproximativ patru decenii profețiile istorice, avertizează asupra unei serii de scenarii catastrofale care, în interpretarea sa, s-ar putea materializa până în 2028.
Autorul, supranumit „Nostradamus al Americii", își bazează o parte dintre predicții pe scrierile astrologului francez Michel de Nostredame, cunoscut sub numele de Nostradamus.
În cel mai recent raport al său, distribuit în exclusivitate publicației The Sun, misticul american avertizează că amenințarea unei catastrofe nucleare se apropie în fiecare an.
„Trump este 50-50 în favoarea unui atac nuclear asupra Iranului ". „Este un nou tipar de pericol despre care avertizez de mult timp," a spus acesta.
Iranul, un posibil punct de escaladare nucleară
El avertizează că un conflict prelungit ar putea conduce la epuizarea stocurilor de armament convențional ale Statelor Unite și ale aliaților occidentali, ceea ce, în scenariul său, ar crește riscul recurgerii la arme nucleare tactice și strategice.
„Când toate stocurile de arme convenționale occidentale - și în special americane - vor fi epuizate, vor rămâne doar stocuri abundente de arme nucleare intercontinentale tactice și apoi strategice pentru a purta războaie."
Mystic John indică centrele nucleare subterane din Iran, precum Muntele Târnăcopului, ca un potențial punct de aprindere unde Trump ar putea declanșa focoase nucleare care penetrează muntele. El avertizează că un astfel de atac ar declanșa represalii imediate și catastrofale la nivel global.
El prevede că navele de război americane vor fi ținte ale rachetelor letale iraniene și ale dronelor de atac nord-coreene în Marea Arabiei.
Mystic John consideră că o asemenea succesiune de evenimente ar putea aduce omenirea în pragul unui conflict nuclear major până în 2028, situație pe care o descrie metaforic drept „sabia nucleară a lui Damocles".
Profeția unui război mondial care ar dura 27 de ani
Una dintre cele mai alarmante interpretări ale lui Hogue privește posibilitatea unui război global care ar dura 27 de ani și ar arunca civilizația într-o perioadă prelungită de instabilitate și regres.
Pentru a-și susține teoria, autorul interpretează pasaje atribuite lui Nostradamus, astrologul francez din secolul al XVI-lea.
În centrul acestei interpretări se află figura enigmatică numită „Mabus", pe care Hogue o identifică drept cel de-al treilea Anticrist menționat în lectura sa asupra profețiilor.
Autorul citează un pasaj pe care îl atribuie scrierilor lui Nostradamus și care face referire la moartea unei figuri misterioase, urmată de 27 de ani de război, vărsare de sânge și distrugeri.
Hogue susține că numele „Mabus" ar fi o anagramă a numelui Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, cunoscut și sub inițialele MBS.
Potrivit interpretării sale, moartea prințului moștenitor, fie în urma unui asasinat, a unei lovituri de palat sau a unui accident aviatic, ar putea declanșa un conflict de lungă durată.
Hogue avertizează că un asemenea război ar putea ajunge să implice arme nucleare și ar putea distruge infrastructura energetică din Asia de Vest.
În scenariul descris de el, instalațiile petroliere, conductele de transport și industria gazelor naturale ar fi afectate pe scară largă, cu efecte grave asupra economiei mondiale și a aprovizionării cu energie.
„Lumea ar putea fi aruncată într-o catastrofă energetică, cu efecte asupra oamenilor și animalelor, care ar continua timp de 27 de ani după moartea lui MBS sau a lui Mabus", susține autorul.
Rusia, NATO și riscul extinderii războiului din Ucraina
Hogue avertizează și asupra posibilității ca tensiunile dintre NATO și Rusia să se intensifice.
Potrivit scenariului său, o intervenție directă a unor state europene în conflictul din Ucraina ar putea determina Moscova să lanseze atacuri cu rachete hipersonice asupra fabricilor europene care produc armament.
El susține că o asemenea escaladare ar putea provoca represalii nucleare tactice și ar transforma un conflict regional într-un al Treilea Război Mondial.
Hogue prezice declinul Statelor Unite până în 2028
O altă componentă centrală a predicțiilor lui Hogue este declinul Statelor Unite ca superputere mondială.
Autorul consideră că perioada de aproximativ 500 de ani în care Occidentul a exercitat o influență dominantă la nivel global se apropie de sfârșit și susține că supremația americană ar putea intra într-o fază decisivă de declin până în 2028.
În interpretarea sa, Statele Unite s-ar confrunta cu o combinație de dificultăți economice, instabilitate politică și pierdere a influenței internaționale.
Hogue indică datoria publică în creștere, polarizarea politică și stilul de conducere al lui Donald Trump drept factori care, în opinia sa, ar putea contribui la slăbirea poziției Washingtonului.
El anticipează o criză economică severă, caracterizată de creșterea puternică a prețurilor la carburanți, deficit de motorină și inflație ridicată.
„Shofar Silence", ciclul astrologic care ar anunța criza americană
Hogue își leagă predicțiile și de un ciclu astrologic de 24 de luni, pe care îl numește „Shofar Silence" și care, potrivit interpretării sale, s-ar desfășura din septembrie 2026 până în septembrie 2028.
El susține că această perioadă ar coincide cu o prăbușire economică și politică ireversibilă a Statelor Unite.
Autorul indică data de 11 septembrie 2028, aniversarea atentatelor teroriste din 2001, drept un posibil moment simbolic al declinului puterii americane.
În viziunea sa, până la acea dată, Statele Unite ar putea pierde o mare parte din influența lor globală.
Un avertisment despre viitor sau o interpretare a profețiilor?
În pofida caracterului sumbru al scenariilor sale, Hogue afirmă că intenția sa este de a-i determina pe oameni să reflecteze asupra riscurilor conflictelor și să aleagă pacea în locul violenței.
El își promovează predicțiile și cărțile prin intermediul propriului site și al platformei Amazon.
Interpretările sale se înscriu într-o tradiție îndelungată de încercări de a descifra scrierile lui Nostradamus și de a le asocia cu evenimente contemporane.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Doar șase state din lume garantează bătrâneți sigure în fața crizei financiare. Raportul care anunță rescrierea regulilor de pensionare pentru două treimi din planetă
Sistemele globale de pensii au intrat oficial intr-o zodie a colapsului financiar, strivite de o dubla presiune: speranț ...
-
Incident de securitate absolut în SUA: Un obiect zburător neidentificat de formă triunghiulară a sfidat radarele Pentagonului
Doi observatori militari de rang inalt afirma ca au vazut un obiect triunghiular negru misterios zburand cu o viteza ext ...
-
Panică la IPJ Alba Iulia. Un bărbat înarmat cu o pușcă și o grenadă a intrat peste ofițerul de serviciu. Ce a cerut l-a surprins și pe polițist
Un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, a provocat momente de panica extrema sambata seara, 24 octo ...
-
Cercetătorii au descoperit de ce prostata bărbaților se mărește odată cu vârsta și ce se poate face
Oamenii de știința au descoperit un subtip distinct de celula in prostata și ar putea ajuta la rezolvarea misterului de ...
-
„Noapte înstelată", capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Cercetatorii cred ca au reușit sa identifice cu exactitate cerul nocturn reprezentat in celebrul tablou „Noapte in ...
-
O studentă a abandonat facultatea după ce a fost violată de două ori de Alexandru Toader. Alte șase victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Șapte femei sunt victime in dosarul in care Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader, este acuzat de fapt ...
-
Florian Coldea devine patron unic la Strategic Assets după plecarea generalului Dumitru Cocoru. Firma are o marjă de profit de 48% cu doar 2 angajați
Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul in rezerva Florian Coldea, a devenit proprietarul exclusiv al compani ...
-
Controversat om de afaceri bulgar, executat cu un glonț în cap în propria casă. Poliția a prins deja trei suspecți. Care ar fi fost motivul asasinatului
Controversatul fost europarlamentar și om de afaceri bulgar Slavi Binev a fost impușcat mortal in propria locuința din d ...
-
Un bărbat a murit în timp ce se afla la funeraliile unui prieten. Ce s-a întâmplat când a mers să viziteze mormântul tatălui său
Un barbat in varsta de 48 de ani din Brazilia și-a pierdut viața intr-un mod cu totul neobișnuit, chiar in timpul ceremo ...
-
Un bărbat și o femeie din Capitală, acuzați că au răpit doi nou-născuți. Cine este mama copiilor
Un cuplu de romani care traia in Italia a vrut sa ia gemenii unei femei de cetațenie indoneziana, pe care o angajasera s ...
-
Alexandru Toader folosea notele și examenele ca monedă de schimb pentru abordarea și constrângerea studentelor
Lectorul Alexandru Florin Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 ...
-
Se punea la cale un război civil în Republica Moldova: Tinerii erau mobilizați prin rețelele sociale pentru a provoca proteste violente
Poliția, SIS și procurorii din Republica Moldova au facut percheziții in mai multe regiuni, intr-un dosar in care un gru ...
-
Agenți AI care intră singuri în rețele, se copiază de pe un device pe altul, „neutralizează" ținte și se autodistrug
Comandamentul cibernetic al Armatei SUA dezvolta un proiect aproape SF: agenți AI care intra singuri in rețele, se copia ...
-
Experții avertizează asupra unei crize globale de securitate cibernetică: inteligența artificială descoperă vulnerabilități mai repede decât pot fi remediate
Liderii unor companii importante din industria tehnologiei avertizeaza ca inteligența artificiala (AI) ar putea declanșa ...
-
Reacția fostului ministru al Justiției Tudorel Toader după arestarea fiului său pentru viol VIDEO
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a avut sambata, 24 octombrie, o scurta reacție dupa ce fiul sau, Alexandru, ...
-
Zeci de familii evacuate după ce un bloc cu "bulină roșie" e în pericol de prăbușire în București. A apărut o fisură uriașă între două scări
O crapatura foarte mare aparuta intre doua scari, de la etajul 5 la 8, a dus la evacuarea preventiva a locatarilor unui ...
-
Proiectul Chrysalis uimește lumea științifică: O comunitate întreagă va trăi și va muri pe o navă-lume lungă de 58.000 de metri
O nava lunga de 58.000 de metri ar putea porni intr-o zi spre cea mai apropiata exoplaneta, iar la bordul ei ar urma sa ...
-
Care sunt calculele reale pentru Europa tinand cont ca epidemia de Ebola se extinde tot mai mult în lume. Nu există în prezent vaccinuri sau tratamente specifice
Epidemia de Ebola provocata de virusul Bundibugyo, care afecteaza Republica Democratica Congo (RDC), s-a extins in Kenya ...
-
Lista măsurilor luate de Guvern, după ultimele incidente violente din școli: tot sistemul e vizat
Guvernul anunta, vineri, masurile care au fost decise in urma sedintei de lucru pentru siguranta in scoli, prin acestea ...
-
Credit de Black Friday: ce trebuie să verifici înainte să aplici
Perioada de Black Friday este asociata, in mod tradițional, cu cele mai mari reduceri din an la o gama larga de produse ...
-
Un laborator de cercetare i-a administrat unui pacient un super-virus conceput cu inteligența artificiala care distruge ultra-bacterii
Un laborator de cercetare in domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite i-a administrat unui pacient un virus c ...
-
Copil de 1 an, împușcat mortal de un polițist, în SUA. Verdictul procurorului
Înca un caz terifiant privind utilizarea armelor de foc, in SUA: un copil de un an a fost impușcat mortal de un po ...
-
Judecătorii nu ajung la un acord în dosarul lui Călin Georgescu: Un al treilea magistrat intră în complet. Fanii lui au blocat circulația. Au intervenit jandarmii!
Calin Georgescu mai așteapta decizia care stabilește daca ramane in Arestul Central sau poate merge in arest la domicili ...
-
Florile lui octombrie: ce e în sezon și de ce toamna are unele dintre cele mai bogate buchete ale anului
Octombrie aduce impreuna ultimele flori de gradina, varietați cultivate pentru sezonul rece și materiale decorative care ...
-
Cum arată o rutină de îngrijire realistă pentru cineva care nu are timp dimineața
Diminețile nu seamana intotdeauna cu rutinele impecabile pe care le vezi pe rețelele sociale. Uneori mai amani alarma ca ...
-
Inteligența Artificială a ajuns la concluzia că sunt 60% șanse ca sufletul să existe și să supravietuiască morții. Analiza exclude dogmele religioase in favoarea argumentelor
Analiza posibilitații ca o forma de conștiința sau „suflet" sa supraviețuiasca morții biologice reprezinta una din ...
-
Scenă incredibilă la Pentagon: Pete Hegseth a vrut globul lui Eisenhower însă angajații l-au spart pe drum
Un incident ciudat s-a produs la Pentagon, dupa ce secretarul Apararii, Pete Hegseth, a vrut sa aiba in biroul sau un gl ...
-
Călin Georgescu a păstrat tăcerea la audierea în noul dosar penal, al cincilea deschis pe numele fostului candidat la președinție
Polițiștii din Ilfov au mers joi, 22 octombrie, la Arestul Central pentru a-l audia pe Calin Georgescu in noul dosar pen ...
-
Secretul ADN-ului a fost în fine descifrat: Descoperirea care ar putea rescrie istoria vieții pe Pământ
Oamenii de știința ar putea fi mai aproape de a explica unul dintre misterele evoluției materialului genetic: de ce ADN- ...
-
Un român a devenit victima unei capcane amoroase pusă la cale de ruși: A ajuns după gratii, acuzat de spionaj pentru Ucraina
Un videoclip publicat de serviciile de securitate FSB din Rusia il surprind pe un roman din Anglia, in momentul in care ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu