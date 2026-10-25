Predicțiile celui supranumit "Nostradamus al Americii" - "Lumea se îndreaptă spre dezastru"

John Hogue, un autor cunoscut pentru interpretările sale asupra profețiilor lui Nostradamus, susține că lumea s-ar putea confrunta cu atacuri nucleare, un război global de 27 de ani și o criză economică majoră în Statele Unite. Predicțiile sale includ și scenarii privind Iranul, Rusia și Arabia Saudită.

John Hogue, care afirmă că studiază de aproximativ patru decenii profețiile istorice, avertizează asupra unei serii de scenarii catastrofale care, în interpretarea sa, s-ar putea materializa până în 2028.

Autorul, supranumit „Nostradamus al Americii", își bazează o parte dintre predicții pe scrierile astrologului francez Michel de Nostredame, cunoscut sub numele de Nostradamus.

În cel mai recent raport al său, distribuit în exclusivitate publicației The Sun, misticul american avertizează că amenințarea unei catastrofe nucleare se apropie în fiecare an.

„Trump este 50-50 în favoarea unui atac nuclear asupra Iranului ". „Este un nou tipar de pericol despre care avertizez de mult timp," a spus acesta.

Iranul, un posibil punct de escaladare nucleară

El avertizează că un conflict prelungit ar putea conduce la epuizarea stocurilor de armament convențional ale Statelor Unite și ale aliaților occidentali, ceea ce, în scenariul său, ar crește riscul recurgerii la arme nucleare tactice și strategice.

„Când toate stocurile de arme convenționale occidentale - și în special americane - vor fi epuizate, vor rămâne doar stocuri abundente de arme nucleare intercontinentale tactice și apoi strategice pentru a purta războaie."

Mystic John indică centrele nucleare subterane din Iran, precum Muntele Târnăcopului, ca un potențial punct de aprindere unde Trump ar putea declanșa focoase nucleare care penetrează muntele. El avertizează că un astfel de atac ar declanșa represalii imediate și catastrofale la nivel global.

El prevede că navele de război americane vor fi ținte ale rachetelor letale iraniene și ale dronelor de atac nord-coreene în Marea Arabiei.

Mystic John consideră că o asemenea succesiune de evenimente ar putea aduce omenirea în pragul unui conflict nuclear major până în 2028, situație pe care o descrie metaforic drept „sabia nucleară a lui Damocles".

Profeția unui război mondial care ar dura 27 de ani

Una dintre cele mai alarmante interpretări ale lui Hogue privește posibilitatea unui război global care ar dura 27 de ani și ar arunca civilizația într-o perioadă prelungită de instabilitate și regres.

Pentru a-și susține teoria, autorul interpretează pasaje atribuite lui Nostradamus, astrologul francez din secolul al XVI-lea.

În centrul acestei interpretări se află figura enigmatică numită „Mabus", pe care Hogue o identifică drept cel de-al treilea Anticrist menționat în lectura sa asupra profețiilor.

Autorul citează un pasaj pe care îl atribuie scrierilor lui Nostradamus și care face referire la moartea unei figuri misterioase, urmată de 27 de ani de război, vărsare de sânge și distrugeri.

Hogue susține că numele „Mabus" ar fi o anagramă a numelui Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, cunoscut și sub inițialele MBS.

Potrivit interpretării sale, moartea prințului moștenitor, fie în urma unui asasinat, a unei lovituri de palat sau a unui accident aviatic, ar putea declanșa un conflict de lungă durată.

Hogue avertizează că un asemenea război ar putea ajunge să implice arme nucleare și ar putea distruge infrastructura energetică din Asia de Vest.

În scenariul descris de el, instalațiile petroliere, conductele de transport și industria gazelor naturale ar fi afectate pe scară largă, cu efecte grave asupra economiei mondiale și a aprovizionării cu energie.

„Lumea ar putea fi aruncată într-o catastrofă energetică, cu efecte asupra oamenilor și animalelor, care ar continua timp de 27 de ani după moartea lui MBS sau a lui Mabus", susține autorul.

Rusia, NATO și riscul extinderii războiului din Ucraina

Hogue avertizează și asupra posibilității ca tensiunile dintre NATO și Rusia să se intensifice.

Potrivit scenariului său, o intervenție directă a unor state europene în conflictul din Ucraina ar putea determina Moscova să lanseze atacuri cu rachete hipersonice asupra fabricilor europene care produc armament.

El susține că o asemenea escaladare ar putea provoca represalii nucleare tactice și ar transforma un conflict regional într-un al Treilea Război Mondial.

Hogue prezice declinul Statelor Unite până în 2028

O altă componentă centrală a predicțiilor lui Hogue este declinul Statelor Unite ca superputere mondială.

Autorul consideră că perioada de aproximativ 500 de ani în care Occidentul a exercitat o influență dominantă la nivel global se apropie de sfârșit și susține că supremația americană ar putea intra într-o fază decisivă de declin până în 2028.

În interpretarea sa, Statele Unite s-ar confrunta cu o combinație de dificultăți economice, instabilitate politică și pierdere a influenței internaționale.

Hogue indică datoria publică în creștere, polarizarea politică și stilul de conducere al lui Donald Trump drept factori care, în opinia sa, ar putea contribui la slăbirea poziției Washingtonului.

El anticipează o criză economică severă, caracterizată de creșterea puternică a prețurilor la carburanți, deficit de motorină și inflație ridicată.

„Shofar Silence", ciclul astrologic care ar anunța criza americană

Hogue își leagă predicțiile și de un ciclu astrologic de 24 de luni, pe care îl numește „Shofar Silence" și care, potrivit interpretării sale, s-ar desfășura din septembrie 2026 până în septembrie 2028.

El susține că această perioadă ar coincide cu o prăbușire economică și politică ireversibilă a Statelor Unite.

Autorul indică data de 11 septembrie 2028, aniversarea atentatelor teroriste din 2001, drept un posibil moment simbolic al declinului puterii americane.

În viziunea sa, până la acea dată, Statele Unite ar putea pierde o mare parte din influența lor globală.

Un avertisment despre viitor sau o interpretare a profețiilor?

În pofida caracterului sumbru al scenariilor sale, Hogue afirmă că intenția sa este de a-i determina pe oameni să reflecteze asupra riscurilor conflictelor și să aleagă pacea în locul violenței.

El își promovează predicțiile și cărțile prin intermediul propriului site și al platformei Amazon.

Interpretările sale se înscriu într-o tradiție îndelungată de încercări de a descifra scrierile lui Nostradamus și de a le asocia cu evenimente contemporane.