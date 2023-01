Primul implant cerebral pentru tratarea depresiei: O "pastilă digitală" de mărimea unei monede care se bagă sub piele și eliberează mici impulsuri electrice

În timp ce Neuralink a lui Elon Musk se așteaptă să înceapă testele pe oameni în șase luni, o companie de neurotehnologie a dezvăluit un dispozitiv care tratează depresia și care se află acum în craniul primului pacient.

"Pastila digitală" a Inner Cosmos include două părți: Un electrod care se află sub pielea scalpului și "capsula de prescripție" care se fixează pe părul utilizatorilor pentru a alimenta dispozitivul, descrie Daily Mail. Implantul trimite mici impulsuri electrice către regiunea cerebrală afectată de depresie - cortexul prefrontal dorsolateral stâng - o dată pe zi, timp de 15 minute. Iar dispozitivul extern nu trebuie să se afle pe cap atunci când nu se administrează tratamentul.

Pacientul de test din St Louise, Missouri, este programat să testeze inovația Inner Cosmos timp de un an, iar compania are un alt test pe oameni care va începe luna viitoare. Implanturile pentru tratarea tuturor alinierilor creierului fac valuri în industrie, deoarece mai multe companii se întrec să le lanseze primele pe piață pe ale lor. Compania Neuralink a lui Musk a efectuat recent o demonstrație de produs care a arătat cipul său în creierul unei maimuțe, permițându-i acesteia să controleze o tastatură pe un ecran pentru a tasta propoziții complete.

Synchron a început în iulie testele pe oameni ale implantului său cerebral, care permite purtătorului să controleze un computer doar cu ajutorul gândului. Implantul cerebral Stentrode al firmei, de mărimea unei agrafe de hârtie, va fi implantat la șase pacienți din New York și Pittsburgh cu paralizie severă. Stentrode le va permite pacienților să controleze dispozitivele digitale doar cu ajutorul gândului și le va oferi posibilitatea de a efectua sarcini zilnice, inclusiv trimiterea de mesaje text, trimiterea de e-mailuri și cumpărături online.

Centrele de cercetare dezvoltă, de asemenea, cipuri cerebrale. Spitalul Southmead din Bristol este considerat a fi primul din lume care va implanta un dispozitiv pentru a inversa simptomele bolii Parkinson. Cu toate acestea, pilula digitală Inner cosmos este cea mai mică și mai puțin invazivă tehnologie de până acum - implantul are dimensiunea unui bănuț. Iar compania compară capsula externă cu încărcarea unui Apple Watch. Intervenția chirurgicală pentru implant durează 30 de minute într-o unitate ambulatorie.

Inner Cosmos a fost fondată de antreprenorul Meron Gribetz, care a fost diagnosticat în copilărie cu tulburare de deficit de atenție. 'Misiunea noastră este de a crea o lume care să restabilească puterea cognitivă a umanității prin reechilibrarea minții umane', a declarat Gribetz. 'Lumea se află într-o stare de dezordine severă, ceea ce duce la o cogniție dezordonată. Efectele sunt resimțite de milioane de oameni, ceea ce duce la niveluri crescute de depresie. Credem că abordarea noastră poate alina viața celor care suferă de depresie și, în cele din urmă, se poate extinde și la alte tulburări cognitive. Scopul Inner Cosmos este de a renunța la medicamentele eliberate pe bază de rețetă și de a se îndrepta către un 'tratament mai eficient. Depresia, atenția și anxietatea, pe care le tratăm. Doar pentru a sublinia acest aspect, există 140 de milioane de americani care folosesc în fiecare an medicamente pentru atenție sau depresie, adică mai mulți utilizatori decât cei care au iPhone-uri', a spus Gribetz într-o prezentare din 2022.

Pilula digitală Inner Cosmos este alimentată de o aplicație pentru smartphone, care afișează, de asemenea, grafice privind starea de spirit și depresia, care pot fi împărtășite cu un medic. Gribetz a declarat că este pentru prima dată când medicii vor avea acces la acest tip de date, "economisind miliarde de dolari în industria medicală pentru diagnosticarea eronată a depresiei suicidare severe", a spus el. '[Implantul] este de 10 ori mai mic decât orice altceva de care ați auzit la nivel global, pe piața cipurilor cerebrale BCI [brain computer interface], și suntem foarte încântați', a spus Gribetz. 'Ne-a luat șase ani să construim acest lucru'.