Proiectul Chrysalis uimește lumea științifică: O comunitate întreagă va trăi și va muri pe o navă-lume lungă de 58.000 de metri

O navă lungă de 58.000 de metri ar putea porni într-o zi spre cea mai apropiată exoplanetă, iar la bordul ei ar urma să se nască și să moară generații întregi care nu vor ajunge niciodată la destinație.

Este scenariul propus de Chrysalis, proiectul unei echipe italiene care a câștigat în 2025 concursul Hyperion, organizat de Inițiativa pentru Studii Interstelare. Juriul a publicat rezultatele la începutul lunii august 2025, iar cifrele au de ce să uimească.

Dimensiuni colosale și propulsie nucleară: detaliile tehnice ale navei

Nava ar avea 6.000 de metri în diametru și o masă totală de 2,4 miliarde de tone metrice. Cu alte cuvinte, în spațiu ar fi propulsat echivalentul unui oraș întreg, cu tot cu clădiri, infrastructură și locuitori.

Propulsia ar veni de la un Direct Fusion Drive care funcționează pe deuteriu și heliu-3: un an de accelerație la 0,1 g, urmat de patru sute de ani de zbor inerțial și un ultim an de frânare, pe măsură ce nava s-ar apropia de Proxima b. Ceea ce a impresionat juriul a fost mai ales coerența întregului sistem și felul modular în care este gândit habitatul, o soluție care amintește de navele-lume imaginate în anii 1980.

O comunitate închisă timp de 400 de ani

Dar proiectul merge dincolo de caietul de sarcini al competiției, care cerea o călătorie de aproximativ 250 de ani cu 1.000 de locuitori la bord, plus o marjă de 500.

Echipa italiană, formată din Giacomo Infelise, Veronica Magli, Guido Sbrogio, Nevenka Martinello și Federica Chiara Serpe, a ales un scenariu de 400 de ani și o populație stabilă de circa 1.500 de persoane, repartizată pe trei niveluri de locuințe active.

Capacitatea maximă ajunge la aproape 2.400 de locuitori, un tampon gândit pentru vârfuri demografice sau situații de sănătate neprevăzute.

Provocări uriașe: gravitația artificială și capcanele destinației

Din acest punct începe însă partea cu adevărat dificilă. Cum se organizează viața socială, economică și culturală a unei comunități închise timp de patru secole într-un tub de metal care se rotește prin golul interstelar?

Asamblarea ar urma să aibă loc în punctele Lagrange, zonele de echilibru gravitațional unde forțele se anulează reciproc, iar gravitația artificială ar fi obținută prin rotație.

Principiul a fost popularizat de science-fiction, dar pentru o structură de o asemenea amploare rămâne, și astăzi, pur teoretică. Destinația are și ea propriile semne de întrebare.

Este Proxima b cu adevărat o lume locuibilă?

Proxima Centauri b a fost anunțată pe 24 august 2016 de Observatorul European de Sud și orbitează la doar 0,04848 de unități astronomice de steaua sa, încheind o revoluție completă în 11,18 zile. Problema este că nimeni nu știe cu adevărat dacă planeta este locuibilă, scrie curiozitate.ro.

Steaua ei, o pitică roșie, emite erupții ultraviolete de o intensitate formidabilă, capabile să distrugă complet o atmosferă. Nava ar putea funcționa impecabil, ar putea ajunge la capătul călătoriei fără defecțiuni majore și totuși și-ar lăsa pasagerii într-o lume ostilă.

Între științifico-fantastic și realitate: viitorul îndepărtat al călătoriilor interstelare

Pentru cei de la bord, incertitudinea capătă o dimensiune aproape filozofică. Primii pasageri ar părăsi sistemul solar știind că nu vor vedea niciodată Proxima b. Nici copiii lor. Nici nepoții lor.

Doar o generație foarte îndepărtată, născută în spațiu, ar avea șansa să privească planeta promisă printr-un hublou, fără să știe dacă va putea coborî vreodată acolo în siguranță.

Și nici măcar tehnologia nu este pregătită: niciun reactor de fuziune potrivit pentru acest tip de propulsie nu funcționează astăzi. Chrysalis rămâne, așadar, un exercițiu de design conceptual, o explorare a limitelor ingineriei, nu un proiect care ar putea fi construit în deceniile următoare.

El arată cât de departe sunt călătoriile interstelare de capacitățile tehnologice actuale.

Dar are meritul de a ridica întrebări esențiale despre capacitatea noastră de a gândi pe durata mai multor secole și de a imagina societăți întregi care să se perpetueze într-un spațiu închis, departe de orice planetă natală.

Poate că proiectul este doar un exercițiu stilistic născut dintr-un concurs, însă poate prefigura primii pași ai unei omeniri care, într-o zi, va trebui cu adevărat să învețe să trăiască, să se reproducă și să moară printre stele.