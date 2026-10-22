Protest inedit: Un bărbat și-a urcat mașina pe acoperișul casei după ce a rămas fără permis. A pus și un manechin îmbrăcat în uniformă de polițist
Postat la: 22.10.2026 |
Un bărbat din comuna Pecineaga, județul Constanța, și-a urcat mașina pe acoperișul casei după ce a rămas fără permis. Lângă autoturism a montat și un manechin îmbrăcat în uniformă de polițist. Între timp, acoperișul a fost reparat, iar mașina a devenit o atracție pentru localnici și un punct de reper pentru cei care trec prin zonă.
Vasile Crică are 48 de ani și lucrează în domeniul construcțiilor. Acum câțiva ani, după ce a rămas fără permis, a vrut să păstreze mașina drept amintire, așa că a urcat-o pe casă. Mai mult, aceasta a avut și un rol de protecție a locuinței. "Dacă aveam o gaură la dolie și să o protejez de intemperii, am pus-o pe aia acolo", spune Vasile Crică. Între timp, și-a reparat acoperișul, așa că a înlocuit și mașina de pe casă. Lângă autoturism a pus și un manechin agent de poliție.
"Nu e periculoasă, e prinsă foarte bine, e prinsă în acoperiș, n-are cum să cadă. Manechinul e domnul polițai de la noi din Pecineaga. E un băiat de nota 10 și îl respectăm, spune proprietarul. Soția acestuia nu are o problemă cu ideea. "El a avut așa cheful, așa a făcut", spune femeia. Vecinii din comună s-au mirat, la început, când au văzut că Vasile și-a sudat o mașină pe acoperișul casei. Între timp, s-au obișnuit cu ideea, iar unii spun că exemplul său i-a inspirat să-și dea frâu liber imaginației.
"Foarte interesantă, în primul rând, și este un punct de reper pentru mulți oameni care nu cunosc zona. Mi-aș pune un camion, dar nu am casa pregătită. Să fac un turn cu plăcuțe, cu toate localitățile pe unde am umblat eu, kilometri și coordonatele", spune un vecin. "Este o idee a lui, este o gândire a lui, ceva care să atragă ochiul. A zis că n-a avut toată țigla pe casă și d-aia a pus-o", povestește altul.
Marian Makkai, primarul comunei Pecineaga, județul Constanța vorbește despre tânăr ca de un cetățean model. "E un băiat harnic al comunei, cetățean model. Ca și legalitate, nu e nimic împotrivă. Domnul are documentele la zi, casa are autorizație de construție. E problema dânsului. Are plăcerea să aibă o mașina pe casă, să fie unic în comună, cred că și în județ... poate și în țară, nu știu dacă în țară mai e pe undeva. Fiecare are câte-o dambla", spune primarul.
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