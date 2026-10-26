Am întrebat un AI bun de ce pare că planeta se prostește. Răspunsul îl cam știm toți, dar mi se pare că l-a structurat impecabil:

Efectul de megafon

Înainte de anii '90, ignoranța sau lipsa de logică rămâneau izolate în comunități restrânse. Apariția internetului și, ulterior, a rețelelor sociale a democratizat publicarea, oferind oricui o platformă globală. Nu există neapărat o proporție mai mare de oameni lipsiți de rațiune, dar vocile lor au primit un microfon și o audiență uriașă, făcând superficialitatea mult mai vizibilă.

Inversarea Efectului Flynn

Senzația ta are și o bază statistică reală. Pe parcursul secolului XX, scorurile IQ au crescut constant la nivel global (fenomen numit Efectul Flynn). Totuși, studii recente din mai multe țări dezvoltate (precum Norvegia, Marea Britanie sau Franța) arată că această creștere s-a plafonat, iar de la mijlocul anilor '90 a început un declin constant. Cercetătorii exclud cauzele genetice și atribuie scăderea factorilor de mediu: calitatea sistemului educațional, declinul lecturii și timpul petrecut în fața ecranelor.

Algoritmii și economia atenției

Platformele digitale sunt construite pentru a maximiza timpul petrecut de utilizator în aplicație, nu pentru a-l informa corect. Algoritmii au învățat rapid că raționamentul complex și nuanțele nu generează „engagement”. În schimb, indignarea, senzaționalul, teoriile conspirației și opiniile extreme atrag click-uri. Ești expus zilnic la o cantitate disproporționată de conținut superficial pentru că acela aduce profit.

Supraîncărcarea cognitivă

Cantitatea de informații produsă și consumată a explodat. Creierul uman nu este adaptat pentru a procesa constant știri globale, notificări și mesaje 24/7. Ca mecanism de apărare împotriva acestei oboseli cognitive, oamenii recurg la scurtături mentale: citesc exclusiv titlurile, adoptă gândirea de turmă și evită analiza critică profundă, care consumă prea multă energie.

Trecerea la formatele ultra-scurte

Am migrat de la o cultură a textului, care antrenează concentrarea și logica secvențială, la o cultură a consumului video fragmentat (TikTok, Reels, Shorts). Aceste formate de 15-60 de secunde antrenează creierul să ceară doze rapide de dopamină, erodând fizic răbdarea și capacitatea de atenție necesare pentru a înțelege și rezolva probleme complexe.

Senzația ta nu indică neapărat o involuție biologică a speciei, ci faptul că trăim într-un ecosistem tehnologic și informațional care recompensează reacția impulsivă și descurajează efortul intelectual profund.

Bogdan Stanciu