Războiul invizibil: Dronă prăbușită în România fără să fi fost detectată de radare. MApN și SRI mobilizate după apelul la 112 al unui localnic

O dronă a fost descoperită pe un teren agricol din județul Buzău, după ce un bărbat din zonă a alertat autoritățile printr-un apel la 112. Echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Serviciului Român de Informații (SRI) au ajuns la locul incidentului pentru a examina fragmentele aparatului de zbor și pentru a stabili împrejurările în care acesta a căzut.

Aparatul de zbor a fost identificat în localitatea Robeasca, din județul Buzău, unde un locuitor a anunțat descoperirea la numărul de urgență 112. Potrivit informațiilor, prăbușirea nu s-ar fi produs nici în noaptea de marți spre miercuri, nici în cursul zilei de miercuri. Primele informații indică faptul că drona ar fi ajuns pe câmp cu câteva zile înainte de a fi găsită, fără ca sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale să o fi identificat.

Tot miercuri dimineață, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, avertizând asupra riscului ca drone să pătrundă pe teritoriul aerian al României. Avertizarea a venit după ce radarele MApN au identificat mai multe ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, la nord-est de localitatea Vâlcove. Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc.

Președintele Nicușor Dan a decis convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru discutarea riscurilor de securitate asociate incidentelor produse în regiunea Mării Negre. Pe agenda reuniunii se află și evaluarea măsurilor prin care România își poate îmbunătăți capacitatea de intervenție pentru apărarea apelor teritoriale și a infrastructurii maritime critice. Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința este programată joi, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Sursa citată a mai precizat că membrii CSAT vor aborda și alte subiecte de actualitate care privesc securitatea națională.