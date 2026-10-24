Rețeaua de sub protecția lui Ilie Bolojan: Se strânge lațul în jurul samsarilor imobiliari favorizați de Primăria Oradea

Redacția ziarului nostru a intrat în posesia unor documente care dovedesc faptul că procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea (PJO) au luat urma samsarilor imobiliari care fac legea în județul Bihor. Astfel, Ordonanța de "confirmare a efectuării în continuare a urmăririi penale", emisă în data de 13.10.2026, în dosarul penal nr. 278/124/P/2024, prevede că organele de cercetare penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, față de suspecții: Pater Mihail Aurel și Ari Attila pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Dosarul susmenționat a fost deschis în urma plângerii penale depusă de fostul lor partener de afaceri Popa Petru.

Sursele noastre afirmă că cei doi oameni de afaceri au aflat de la organul de urmărire penală, că sunt considerați "suspecți" în dosarul susmenționat, prin avocat ales, urmând ca în cadrul audierilor ce vor urma în cursul acestei săptămâni, să le fie comunicată personal această calitate. Dosarul penal nr. 278/124/P/2024 nu este decât vârful aisbergului în afacerile cuplului Ari Attila și Mihail Pater, considerați, în spațiul public local, ca făcând parte dintr-o rețea extinsă de „samsari imobiliari" sau speculanți funciari care acționează pe raza municipiului Oradea și în județul Bihor. În cazul lui Mihail Pater activitatea acestuia s-a intersectat cu interesele omului de afaceri Popa Petru, de nenumărate ori, în cadrul acelorași zone fierbinți de litigii funciare din Oradea. Investigațiile presei locale și centrale și plângerile depuse de victime la instituțiile de control (precum DNA) au vizat de mai multe ori modul în care rețele de intermediari - printre care se numărau, în diverse spețe, atât Ari Attila, cât și Mihail Pater, alături de parteneri străini ca germanul Bernhard Kubon - au reușit să acapareze suprafețe uriașe din fostul fond funciar. Modul de operare este specula funciară. Cei doi samsari au devenit cunoscuți pentru identificarea, achiziția rapidă de drepturi succesorale sau promisiuni de vânzare-cumpărare pentru terenuri cheie din Oradea (zone rezidențiale noi, terenuri de lângă rețele comerciale precum Lotus Mall sau viitoare coridoare de infrastructură). Ulterior, aceștia fie le vând la prețuri mult mai mari, fie obțin despăgubiri masive prin exproprieri din bugetul public.

Urmărirea penală în dosarul nr. 278/124/P/2024 confirmă faptul că plângerea penală inițială depusă de Popa Petru a declanșat o anchetă oficială privind modul în care foștii săi parteneri de afaceri, Pater Mihail Aurel și Ari Attila, au gestionat activele și tranzacțiile comune. Această dispută penală reprezintă o escaladare a unui conflict civil și comercial de amploare, vechi, vizibil deja în multiple dosare aflate pe rolul instanțelor din județul Bihor, unde părțile se judecă reciproc pentru proprietatea și controlul unor suprafețe valoroase de teren.

Persoana vătămată, Popa Petru arată în plângere faptul că la 16.09.2021 a cumpărat, printr-o persoană interpusă, respectiv prietenul și partenerul de afaceri Ari Attila, cota de ½ dintr-un imobil situat în Oradea, care în natură reprezintă teren extravilan, în suprafață de 51.100 mp. teren înscris în C.F. nr. 165529 Oradea nr. cadastral 165529. În acest scop s-ar fi întocmit Contractul de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1138/16.09.2010. Popa indică faptul că mai multe persoane cunoșteau adevărata natură a tranzacției. În acte, Ari Attila cumpăra terenul, însă, conform înțelegerii pe care o are cu Popa Petru, acesta din urmă este proprietarul imobilului. Popa Petru mai arată că, la momentul semnării contractului i-a spus notarului public că el este în fapt cumpărătorul acelui teren, însă are nevoie să treacă un interpus în contract. Persoana vătămată Popa Petru afirmă că Ari Attila nu și-a respectat înțelegerea pe care au avut-o în anul 2010, iar în prezent refuză să îi transfere dreptul de proprietate asupra terenului în cauză. Totodată, la data de 26.06.2024 Ari Attila a încheiat cu Pater Mihail Aurel antecontractul de vânzare cumpărare cu privire la cota de ½ din imobilul situat în Oradea, care în natură reprezintă teren extravilan, în suprafață de 51.100 mp. teren înscris în C.F. nr. 165529 Oradea nr. cadastral 165529. Antecontractul, autentificat cu nr. 2996 din 26.06.2024, contravine înțelegerii lor din anul 2010. Astfel, Ari Attila și Pater Mihail Aurel au încercat în mod fraudulos să transfere dreptul de proprietate asupra imobilului. Persoana vătămată afirmă că atât Ari Attila, cât și Pater Mihail Aurel au avut cunoștință că adevăratul proprietar este Popa Petru și că prin semnarea antecontractului îi creează un prejudiciu (2.000.000 lei valoarea actuală a terenului), urmărind practic împroprietărirea ilicită a lui Pater Mihai Aurel.

"Rezumând cele prezentate mai sus Popa Petru reclamă faptul că Ari Attila în calitate de proprietar și promitent vânzător și Pater Mihail Aurel în calitate de promitent cumpărător, au încheiat antecontractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 2996 din 26.06.2024, privind cota de ½ din imobilul situat în mun. Oradea, jud. Bihor, care în natură reprezintă teren extravilan, în suprafață de 51.100 mp. teren înscris în C.F. nr. 165529 Oradea nr. cadastral 165529, fapt ce îi produce un prejudiciu lui Popa Petru. Prejudiciul este dat de faptul că, în anul 2010 conform unei înțelegeri verbale secrete, Popa Petru l-a folosit pe Ari Attila ca persoană interpusă la cumpărarea terenului, înțelegere de care ar fi știut și Pater Mihail Aurel.", arată ordonanța procurorilor PJO.

Numele lui Ari Attila și cel al lui Mihail Pater (care deține cetățenie austriacă și reședință la Viena ) apar în mod recurent în aceleași liste publice de acte administrative emise de Direcția Economică a Primăriei Oradea, în special la secțiunea dedicată debitorilor sau proprietarilor nerezidenți ori cu notificări fiscale speciale. În timp ce Ari Attila operează mai mult la nivelul Bihorului (fiind originar din Săcuieni), Pater este descris în anchetele jurnalistice locale ca fiind unul dintre cei mai influenți actori din această sferă, având conexiuni internaționale și un volum masiv de tranzacții derulate prin mandatari.

Reamintim că, de-a lungul vremii, ziarul nostru a publicat mai multe articole referitoare la jaful imobiliar la care s-au dedat samsarii imobiliari, favoriți ai fostului premier Ilie Bolojan și ai autorităților bihorene.

Eduard Ovidiu Ohanesian