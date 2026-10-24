Rețeaua de sub protecția lui Ilie Bolojan: Se strânge lațul în jurul samsarilor imobiliari favorizați de Primăria Oradea

Rețeaua sub protecția lui Ilie Bolojan: Se strânge lațul în jurul samsarilor imobiliari favorizați de Primăria Oradea
Postat la: 22.10.2026 |
Redacția ziarului nostru a intrat în posesia unor documente care dovedesc faptul că procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea (PJO) au luat urma samsarilor imobiliari care fac legea în județul Bihor. Astfel, Ordonanța de "confirmare a efectuării în continuare a urmăririi penale", emisă în data de 13.10.2026, în dosarul penal nr. 278/124/P/2024, prevede că organele de cercetare penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, față de suspecții: Pater Mihail Aurel și Ari Attila pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Dosarul susmenționat a fost deschis în urma plângerii penale depusă de fostul lor partener de afaceri Popa Petru.
Sursele noastre afirmă că cei doi oameni de afaceri au aflat de la organul de urmărire penală, că sunt considerați "suspecți" în dosarul susmenționat, prin avocat ales, urmând ca în cadrul audierilor ce vor urma în cursul acestei săptămâni, să le fie comunicată personal această calitate. Dosarul penal nr. 278/124/P/2024 nu este decât vârful aisbergului în afacerile cuplului Ari Attila și Mihail Pater, considerați, în spațiul public local, ca făcând parte dintr-o rețea extinsă de „samsari imobiliari" sau speculanți funciari care acționează pe raza municipiului Oradea și în județul Bihor. În cazul lui Mihail Pater activitatea acestuia s-a intersectat cu interesele omului de afaceri Popa Petru, de nenumărate ori, în cadrul acelorași zone fierbinți de litigii funciare din Oradea. Investigațiile presei locale și centrale și plângerile depuse de victime la instituțiile de control (precum DNA) au vizat de mai multe ori modul în care rețele de intermediari - printre care se numărau, în diverse spețe, atât Ari Attila, cât și Mihail Pater, alături de parteneri străini ca germanul Bernhard Kubon - au reușit să acapareze suprafețe uriașe din fostul fond funciar. Modul de operare este specula funciară. Cei doi samsari au devenit cunoscuți pentru identificarea, achiziția rapidă de drepturi succesorale sau promisiuni de vânzare-cumpărare pentru terenuri cheie din Oradea (zone rezidențiale noi, terenuri de lângă rețele comerciale precum Lotus Mall sau viitoare coridoare de infrastructură). Ulterior, aceștia fie le vând la prețuri mult mai mari, fie obțin despăgubiri masive prin exproprieri din bugetul public.
Urmărirea penală în dosarul nr. 278/124/P/2024 confirmă faptul că plângerea penală inițială depusă de Popa Petru a declanșat o anchetă oficială privind modul în care foștii săi parteneri de afaceri, Pater Mihail Aurel și Ari Attila, au gestionat activele și tranzacțiile comune. Această dispută penală reprezintă o escaladare a unui conflict civil și comercial de amploare, vechi, vizibil deja în multiple dosare aflate pe rolul instanțelor din județul Bihor, unde părțile se judecă reciproc pentru proprietatea și controlul unor suprafețe valoroase de teren.
Persoana vătămată, Popa Petru arată în plângere faptul că la 16.09.2021 a cumpărat, printr-o persoană interpusă, respectiv prietenul și partenerul de afaceri Ari Attila, cota de ½ dintr-un imobil situat în Oradea, care în natură reprezintă teren extravilan, în suprafață de 51.100 mp. teren înscris în C.F. nr. 165529 Oradea nr. cadastral 165529. În acest scop s-ar fi întocmit Contractul de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1138/16.09.2010. Popa indică faptul că mai multe persoane cunoșteau adevărata natură a tranzacției. În acte, Ari Attila cumpăra terenul, însă, conform înțelegerii pe care o are cu Popa Petru, acesta din urmă este proprietarul imobilului. Popa Petru mai arată că, la momentul semnării contractului i-a spus notarului public că el este în fapt cumpărătorul acelui teren, însă are nevoie să treacă un interpus în contract. Persoana vătămată Popa Petru afirmă că Ari Attila nu și-a respectat înțelegerea pe care au avut-o în anul 2010, iar în prezent refuză să îi transfere dreptul de proprietate asupra terenului în cauză. Totodată, la data de 26.06.2024 Ari Attila a încheiat cu Pater Mihail Aurel antecontractul de vânzare cumpărare cu privire la cota de ½ din imobilul situat în Oradea, care în natură reprezintă teren extravilan, în suprafață de 51.100 mp. teren înscris în C.F. nr. 165529 Oradea nr. cadastral 165529. Antecontractul, autentificat cu nr. 2996 din 26.06.2024, contravine înțelegerii lor din anul 2010. Astfel, Ari Attila și Pater Mihail Aurel au încercat în mod fraudulos să transfere dreptul de proprietate asupra imobilului. Persoana vătămată afirmă că atât Ari Attila, cât și Pater Mihail Aurel au avut cunoștință că adevăratul proprietar este Popa Petru și că prin semnarea antecontractului îi creează un prejudiciu (2.000.000 lei valoarea actuală a terenului), urmărind practic împroprietărirea ilicită a lui Pater Mihai Aurel.
"Rezumând cele prezentate mai sus Popa Petru reclamă faptul că Ari Attila în calitate de proprietar și promitent vânzător și Pater Mihail Aurel în calitate de promitent cumpărător, au încheiat antecontractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 2996 din 26.06.2024, privind cota de ½ din imobilul situat în mun. Oradea, jud. Bihor, care în natură reprezintă teren extravilan, în suprafață de 51.100 mp. teren înscris în C.F. nr. 165529 Oradea nr. cadastral 165529, fapt ce îi produce un prejudiciu lui Popa Petru. Prejudiciul este dat de faptul că, în anul 2010 conform unei înțelegeri verbale secrete, Popa Petru l-a folosit pe Ari Attila ca persoană interpusă la cumpărarea terenului, înțelegere de care ar fi știut și Pater Mihail Aurel.", arată ordonanța procurorilor PJO.
Numele lui Ari Attila și cel al lui Mihail Pater (care deține cetățenie austriacă și reședință la Viena ) apar în mod recurent în aceleași liste publice de acte administrative emise de Direcția Economică a Primăriei Oradea, în special la secțiunea dedicată debitorilor sau proprietarilor nerezidenți ori cu notificări fiscale speciale. În timp ce Ari Attila operează mai mult la nivelul Bihorului (fiind originar din Săcuieni), Pater este descris în anchetele jurnalistice locale ca fiind unul dintre cei mai influenți actori din această sferă, având conexiuni internaționale și un volum masiv de tranzacții derulate prin mandatari.
Reamintim că, de-a lungul vremii, ziarul nostru a publicat mai multe articole referitoare la jaful imobiliar la care s-au dedat samsarii imobiliari, favoriți ai fostului premier Ilie Bolojan și ai autorităților bihorene.
Eduard Ovidiu Ohanesian
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Lista măsurilor luate de Guvern, după ultimele incidente violente din școli: tot sistemul e vizat
Guvernul anunta, vineri, masurile care au fost decise in urma sedintei de lucru pentru siguranta in scoli, prin acestea ...
-
Credit de Black Friday: ce trebuie să verifici înainte să aplici
Perioada de Black Friday este asociata, in mod tradițional, cu cele mai mari reduceri din an la o gama larga de produse ...
-
Un laborator de cercetare i-a administrat unui pacient un super-virus conceput cu inteligența artificiala care distruge ultra-bacterii
Un laborator de cercetare in domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite i-a administrat unui pacient un virus c ...
-
Copil de 1 an, împușcat mortal de un polițist, în SUA. Verdictul procurorului
Înca un caz terifiant privind utilizarea armelor de foc, in SUA: un copil de un an a fost impușcat mortal de un po ...
-
Judecătorii nu ajung la un acord în dosarul lui Călin Georgescu: Un al treilea magistrat intră în complet. Fanii lui au blocat circulația. Au intervenit jandarmii!
Calin Georgescu mai așteapta decizia care stabilește daca ramane in Arestul Central sau poate merge in arest la domicili ...
-
Florile lui octombrie: ce e în sezon și de ce toamna are unele dintre cele mai bogate buchete ale anului
Octombrie aduce impreuna ultimele flori de gradina, varietați cultivate pentru sezonul rece și materiale decorative care ...
-
Cum arată o rutină de îngrijire realistă pentru cineva care nu are timp dimineața
Diminețile nu seamana intotdeauna cu rutinele impecabile pe care le vezi pe rețelele sociale. Uneori mai amani alarma ca ...
-
Inteligența Artificială a ajuns la concluzia că sunt 60% șanse ca sufletul să existe și să supravietuiască morții. Analiza exclude dogmele religioase in favoarea argumentelor
Analiza posibilitații ca o forma de conștiința sau „suflet" sa supraviețuiasca morții biologice reprezinta una din ...
-
Scenă incredibilă la Pentagon: Pete Hegseth a vrut globul lui Eisenhower însă angajații l-au spart pe drum
Un incident ciudat s-a produs la Pentagon, dupa ce secretarul Apararii, Pete Hegseth, a vrut sa aiba in biroul sau un gl ...
-
Călin Georgescu a păstrat tăcerea la audierea în noul dosar penal, al cincilea deschis pe numele fostului candidat la președinție
Polițiștii din Ilfov au mers joi, 22 octombrie, la Arestul Central pentru a-l audia pe Calin Georgescu in noul dosar pen ...
-
Secretul ADN-ului a fost în fine descifrat: Descoperirea care ar putea rescrie istoria vieții pe Pământ
Oamenii de știința ar putea fi mai aproape de a explica unul dintre misterele evoluției materialului genetic: de ce ADN- ...
-
Un român a devenit victima unei capcane amoroase pusă la cale de ruși: A ajuns după gratii, acuzat de spionaj pentru Ucraina
Un videoclip publicat de serviciile de securitate FSB din Rusia il surprind pe un roman din Anglia, in momentul in care ...
-
O femeie a venit din Bulgaria și a lăsat 45.000 de euro lângă tomberoane, în Craiova. Credea că destructurează o rețea de escroci bancari
O femeie de 64 de ani din Bulgaria a ramas fara economiile de 45.000 de euro dupa ce a fost convinsa de escroci sa calat ...
-
Elevul care și-a înjunghiat profesoara a publicat un manifest. În cele 60 de pagini își exprima ura și spunea că vrea să atace „orice persoană care nu e albă"
Elevul de 13 ani din Bistrița care și-a injunghiat profesoara de matematica ar fi pregatit atacul timp de opt luni și a ...
-
Protest inedit: Un bărbat și-a urcat mașina pe acoperișul casei după ce a rămas fără permis. A pus și un manechin îmbrăcat în uniformă de polițist
Un barbat din comuna Pecineaga, județul Constanța, și-a urcat mașina pe acoperișul casei dupa ce a ramas fara permis. La ...
-
NATO ia o decizie strategică în privința Ucrainei: Alianța își pune sistemul de achiziții militare la dispoziția Kievului
NATO va permite Ucrainei sa achizitioneze armament, munitie si echipamente militare prin NSPA, agentia centralizata de a ...
-
Alertă la nivel modial: Ebola se extinde într-o țară uriașă, cu peste 230 de milioane de locuitori
Epidemia de Ebola care a provocat peste 4.600 de decese in Africa a ajuns și in Nigeria, cea mai populata țara de pe con ...
-
"We're all living in Amerika": Un al doilea caz de violenta armată în scoli - Un elev de 15 ani și-a tăiat un coleg și a bătut un al doilea
Polițiștii au fost chemați la un liceu din Pitești, dupa ce un elev de 15 ani a intrat in instituție cu un "obiect taiet ...
-
Azi la ora 17:00, ora României, jumătate de internet a intrat în reparații cu ajutorul AI. Data viitoare nu știm dacă reușim
Doua vulnerabilitați in PHP, limbajul de programare pe care ruleaza cam 70% din site-urile lumii: WordPress, Drupal, Joo ...
-
Călin Georgescu, vizat de un nou dosar DIICOT: Procurorii îl acuză că a încercat să compromită sistemele de supraveghere ale anchetatorilor
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, este implicat intr-o noua ancheta a DIICOT, fiind suspectat ...
-
Cum poziționezi corect boxele într-un sistem home cinema
Montarea televizorului pe perete lasa blatul liber, dar aduce imediat o intrebare practica: unde așezi boxa centrala, as ...
-
Oreste Teodorescu lansează o carte-itinerar de inițiere: "De la omul de carne la omul de lumină" VIDEO
Cunoscutul scriitor si jurnalist Oreste Teodorescu lanseaza o carete absolut magnifica - "De la omul de carne la omul de ...
-
Studiul a 1.600 de cazuri de reîncarnare a găsit o corelație ciudată în rapoartele de investigare. E o confirmare a vieților multiple?!
Un nou studiu care analizeaza rapoartele despre revendicarile de reincarnare susține ca a gasit o corelație ciudata intr ...
-
Andrei Caramitru se declară "epuizat cognitiv": Creierul nostru nu e făcut sa interacționeze cu "monstrul" AI. Ca și cum ai merge cu 500 de km/h pe Transfăgărășan!
La un moment dat in wend aveam vreo 80 de agenți care au lucrat intre ei coordonați de mine (organizați ierarhic ca intr ...
-
O rugăciune ascunsă adresată lui Iisus într-un sul de argint - aceasta ar putea rescrie povestea originii creștinismului
Cu aproape 1.800 de ani in urma, in Nida, un oraș roman situat pe teritoriul actual al orașului Frankfurt, Germania, un ...
-
Războiul invizibil: Dronă prăbușită în România fără să fi fost detectată de radare. MApN și SRI mobilizate după apelul la 112 al unui localnic
O drona a fost descoperita pe un teren agricol din județul Buzau, dupa ce un barbat din zona a alertat autoritațile prin ...
-
Clonarea oamenilor ar putea deveni realitate: Cercetătorii care au reușit să cloneze un cal susțin că nu există obstacole tehnice majore
Doi cercetatori de origine cubaneza, care au reușit sa cloneze pentru prima data un cal in Chile, susțin ca reproducerea ...
-
Cristela Georgescu reacționează după scandalul cenzurii interviului de la "Marius Tucă Show": "Am aflat abia după emisiune"
Cristela Georgescu a fost invitata la emisiunea "Marius Tuca Show", de la Gandul. În jurul emisiunii s-a iscat mar ...
-
Franța se pregătește de un nou șoc: Se anunță proteste și mai puternice în următoarele zile și Guvernul mobilizează forțe impresionante de poliție
Premierul Frantei intentioneaza sa se intalneasca miercuri cu sindicatele pentru a discuta despre securitate si a promis ...
-
S-a stârnit "furtuna perfectă" la nivel mondial: Situația de la granițele României are efectul de fluture și produce consecințe dintre cele mai grave
Atacurile asupra transporturilor de cereale din Marea Neagra starnesc "furtuna perfecta". Problema este insa mai ampla, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu