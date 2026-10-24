Reacția fostului ministru al Justiției Tudorel Toader după arestarea fiului său pentru viol VIDEO

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a avut sâmbătă, 24 octombrie, o scurtă reacție după ce fiul său, Alexandru, a fost arestat preventiv. Toader este și avocatul fiului său.

"Justiția se face și se caută în sala de judecată, nu la televiziune", le-a spus fostul ministru jurnaliștilor, la ieșirea din Curtea de Apel Iași. Întrebat despre mesajul postat pe Facebook, în care a scris că ar fi vorba, de fapt, despre un atac la adresa sa, Toader a răspuns: "Voi avea momentul când voi explica pe larg și voi argumenta, dar nu acum și nu aici."

Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă dimineață. Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.